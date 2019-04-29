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Marriott создает бизнес по аренде жилья для конкуренции с Airbnb

Marriott International Inc. планирует начать новый бизнес по аренде частного жилья, пишет Wall Street Journal. Источники издания отмечают, что Marriott хочет составить конкуренцию сервису Airbnb. За участие в новом бизнесе по аренде жилья арендодатели смогут получить баллы программы лояльности, которые можно будет использовать при бронировании номеров в принадлежащих Marriott отелях брендов Sheraton, Ritz-Carlton и других.

Marriott – один из крупнейших в мире гостиничных операторов, его номерной фонд оценивается примерно в 1,3 млн, согласно данным агентства STR. Источники издания уверяют, что такие крупные гостиничные операторы США, как Hilton Worldwide Holdings и Hyatt Hotels, также присматриваются к бизнесу по аренде жилых помещений. Игроки гостиничного бизнеса ранее не расценивали сервис Airbnb как серьезного конкурента, но сейчас видят, как растет его популярность среди путешественников и больших семей, выезжающих на отдых.

В то же время Airbnb активно движется в направлении традиционного гостиничного бизнеса: в прошлом месяце сервис купил Hotel Tonight, компанию по подбору номеров в отелях и гостиницах со скидкой. Также Airbnb уже владеет индийской компанией по бронированию номеров Oyo Hotels & Homes.

Airbnb – крупнейшая платформа в мире для поиска жилья в аренду, сервис предлагает более 5 млн квартир и жилых домов согласно сервису AirDNA. Сам сервис Airbnb оценивает число вариантов размещения более чем в 6 млн.