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Россияне к Пасхе купили почти на четверть больше куличей, чем в прошлом году

В 2019 г. россияне купили на 24% больше куличей, чем в прошлом году, а средний чек такой покупки вырос на 5% – до 124 руб., свидетельствуют данные совместного исследования Сбербанка и оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Пасхальных наборов потребители купили на 20% больше, чем в 2018 г., и потратили на них на 15% больше – в среднем 51 руб.

Спрос на яйца в преддверии Пасхи по сравнению с прошлогодним упал на 17%, отмечается в исследовании. В среднем россияне предпочитали свести траты на яйца к 140 руб. (на 12% меньше, чем в 2018 г.), что соответствует двум десяткам.

В своем исследовании Сбербанк и «Платформа ОФД» использовали данные 35 млн кассовых чеков, поступивших оператору в период с 19 по 26 апреля 2019 г., а также за неделю перед Пасхой в прошлом году (с 30 марта по 6 апреля).

Специальные замеры и опросы к празднику Пасхи проводят многие исследовательские институты. Например, ВЦИОМ выяснил, что в 2019 г. 48% опрошенных будут готовить куличи, пасху, красить яйца. В 2018 г. таких было 59%, говорится в материалах ВЦИОМ за прошлый год. Никак не планировали праздновать Пасху в 2019 г. 18% всех опрошенных. В 2018 г. их было 12%.