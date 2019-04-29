Туроператоры сообщили об улучшении ситуации с оформлением испанских виз в Москве

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«Коммерсантъ» узнал о планах России сменить посла в Великобритании

Посол России в Великобритании Александр Яковенко покинет эту должность в середине лета 2019 г. Об этом сообщили «Коммерсанту» информированные источники. Два источника РБК, близких к МИДу, подтвердили, что Яковенко готовится покинуть свой пост.

Кто займет должность, неизвестно. По данным собеседников «Коммерсанта», рассматривались несколько кандидатов, в том числе уровня заместителя министра. Один из собеседников газеты говорит, что новым послом вряд ли будет кто-то из заместителей Сергея Лаврова: пост считается «весьма токсичным» после отравления в марте 2018 г. экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Не исключено, отмечает «Коммерсантъ», что дипломатическую миссию возглавит руководитель одного из департаментов МИДа. Наиболее вероятный претендент, по данным газеты, – Андрей Келин, руководитель департамента общеевропейского сотрудничества МИДа, который занимается вопросами международных организаций, в том числе НАТО. Келин в 2011–2015 гг. работал постпредом России при ОБСЕ в Вене.

Яковенко, утверждают источники издания, может возглавить Дипломатическую академию МИД России.

Яковенко 64 года. Дипломатическую карьеру он начал в 1976 г., был официальным представителем МИД России (2000–2005 гг.) и заместителем министра иностранных дел (2005–2011 гг.). Послом в Великобритании он стал в 2011 г. – его назначил Дмитрий Медведев, который на тот момент был президентом.

На тот период, когда послом работал Яковенко, пришлось отравление Скрипалей. Оно произошло в марте 2018 г.: экс-офицера ГРУ и его дочь нашли у торгового центра в британском городе Солсбери в бессознательном состоянии. По мнению властей Великобритании, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» и к этому причастны власти России. Исполнителями Лондон считает сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова.

The Insider и Bellingcat выпустили расследования, в которых утверждается, что настоящее имя Боширова – Анатолий Чепига, а Петрова – Александр Мишкин. Они дали интервью телеканалу RT, в котором подтвердили, что в день отравления Скрипалей были в Солсбери, но заявили, что ездили туда как туристы.