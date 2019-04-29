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«Газпром» впервые усомнился, что достроит «Северный Поток-2» в срок

«Газпром» впервые допустил возможность задержки строительства трубопровода «Северный поток — 2», сообщает ТАСС со ссылкой на начальника департамента «Газпрома» Александра Иванникова. По его словам, компания сохраняет планы завершить строительство в этом году, но изучает возможные варианты развития ситуации с Данией.

Иванников добавил, что проект при любом сценарии будет экономически рентабельным. «Даже если допустить, что будет задержка, проект останется рентабельным, потому что жизненный цикл таких проектов составляет 25-30 и более лет. Поэтому какие-либо сдвижки сроков, даже если они будут, это не повлияет на экономику проекта, он по-прежнему останется рентабельным», — подчеркнул он.

Врио начальника департамента «Газпром экспорта» Михаил Мальгин отметил, что компания строит работу по поставкам в Европу с учетом всех возможных сценариев, включая вариант задержки ввода трубопровода в срок и прекращения транзита через Украину. В связи с этим компания ведет активную закачку в европейские подземные хранилища газа (ПХГ).

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Из этих стран Nord Stream 2 AG, проектная компания, реализующая проект «Северный поток-2», пока не получила разрешение на строительство только от Дании. Строительство планируется завершить до конца 2019 г.