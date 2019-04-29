Бизнес

Новости

Бывший канцлер Австрии может сменить Дворковича в совете директоров РЖД

Бывший федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн может войти в совет директоров РЖД. Как предполагается, он сменит в совете сопредседателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича, бывшего вице-премьера российского правительства. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с подготовкой материалов для выдвижения. Об этом также сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Представители правительства, РЖД и «Сколково» не стали комментировать «Ведомостям» эту информацию.

У Керна есть опыт в отрасли: помимо прочего он возглавлял правление Австрийских федеральных железных дорог. В 2017 г., занимая уже пост федерального канцлера Австрии, на Петербургском международном экономическом форуме Керн затрагивал тему антироссийских санкций Евросоюза. Они невыгодны Австрии и обошлись стране приблизительно в 0,3% ВВП, приводил он данные. «Это достаточно много, и поэтому мы, конечно, хотим как можно быстрее найти решение этой проблемы, – приводил ТАСС слова Керна. – Я скажу так: нам нужно просто сотрудничество, только совместная работа сделает нас всех сильнее».

В совете директоров РЖД 12 участников. В 2018 г. общая сумма вознаграждения за участие в работе совета составила 51,8 млн руб., по данным квартального отчета