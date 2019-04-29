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Utair получила около 22 млрд рублей убытка в прошлом году

Авиакомпания Utair в 2018 г. получила убыток около 22 млрд руб., говорится в отчетности компании по МСФО. Для сравнения: по итогам 2017 г. Utair была прибыльной и заработала почти 2,43 млрд руб.

Выручка компании в 2018 г. выросла на 10% и составила 83,6 млрд руб., в том числе от пассажирских перевозок и вертолетных работ – 82,7 млрд руб. (рост также составил 10%). Обязательства группы на конец 2018 г. достигли 108,78 млрд руб. В позапрошлом году они равнялись 85,96 млрд руб.

По итогам 2018 г. отрицательные чистые активы Utair увеличились до 30,58 млрд руб. На конец 2017 г. они оценивались в 8,4 млрд руб. Основной причиной формирования отрицательных чистых активов Utair называет убытки прошлых периодов, полученные в результате макроэкономических потрясений в стране в 2014–2015 гг. В 2018 г. ситуация в авиаотрасли еще больше ухудшилась из-за роста цен на авиатопливо и конкуренции, говорится в отчете.

Utair входит в пятерку крупнейших авиакомпаний России. По итогам 2018 г. компания перевезла 7,7 млн пассажиров. В марте Utair попросила банки списать 31,4 млрд руб. синдицированных кредитов. Банки изучают это предложение, переговоры по условиям реструктуризации возобновятся, скорее всего, после майских праздников, рассказывал «Ведомостям» сотрудник банка-кредитора. Общий долг Utair оценивался в 75,8 млрд руб.