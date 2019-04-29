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Московская биржа потребовала завести уголовные дела из-за пропажи зерна

Московская биржа сообщила о случаях пропажи зерна, которое выступает обеспечением по сделкам своп. Зерно пропало, «предположительно вследствие хищения». Биржа потребовала возбудить уголовные дела.

Биржа подчеркивает, что интересы участников рынка защищены, поскольку Национальный клиринговый центр (НКЦ) – центральный контрагент и оператор товарных поставок – берет на себя риски хранения товара и гарантирует исполнение сделок. Однако теперь для минимизации рисков биржа принимает зерно с соблюдением дополнительных требований элеваторами.

В связи с возникшими рисками биржа также создает резерв в финансовой отчетности по МСФО за I квартал 2019 г. в 2,4 млрд руб. Публикация отчетности запланирована на 17 мая 2019 г. «Биржа будет корректировать резерв в последующих финансовых периодах по мере исполнения обязательств перед биржей и получения возмещения, включая страховое», – уточняется в релизе.

В 2018 г. и I квартале 2019 г. было реализовано около 200 000 т зерна, оборот по сделкам своп превысил 5,5 млн т зерна. Вопросы, касающиеся рынка зерна, будут обсуждаться на заседании Биржевого совета Национальной товарной биржи 30 апреля, сообщила биржа.