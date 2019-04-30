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«Абрау-Дюрсо» начнет продавать сидр

«Абрау-Дюрсо» начнет продавать сидр под одноименным брендом, рассказали «Коммерсанту» в компании. Производство сидра было запущено осенью прошлого года на имеющихся мощностях из яблок, покупаемых у краснодарских хозяйств.

«Абрау-Дюрсо» будет выпускать три вида напитка в бутылках объемом 0,75 л — полусухой сидр, изготовленный резервуарным способом, а также полусухой и полусладкий, выдержанный классическим методом. Сколько будет стоить напиток в рознице, газета не уточняет. По словам представителя компании, первая партия из 10 000 бутылок будет поставлена этим летом в рестораны, кафе и магазины, входящие в группу. В случае успешных продаж «Абрау-Дюрсо» может расширить проект. Аналогичная схема тестирования новых продуктов применялась при запуске собственной артезианской воды «4 воды. Дюр-со», напомнил представитель.

«Абрау-Дюрсо» семьи бизнес-омбудсмена Бориса Титова является крупнейшим российским производителем игристых вин под одноименной маркой. Компания также выпускает тихие вина «Абрау-Дюрсо» и «Винодельня Ведерниковъ». В прошлом году группа произвела 38,82 млн бутылок. По данным компании, ее выручка в 2018 г. составила 7,66 млрд руб., чистая прибыль — 1,06 млрд руб.