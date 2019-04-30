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UC Rusal сообщила о снижении продаж алюминия в первом квартале

UC Rusal в I квартале 2019 г. продала 896 000 т алюминия, что на 2,2% больше предыдущего квартала, но на 7,2% ниже показателя годичной давности, говорится в сообщении компании.

Продажи продукции с добавленной стоимостью (ПДС) снизились до 259 000 т, на 22,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 44,1% по сравнению с I кварталом 2018 г. На этот период негативное влияние оказали санкции США, которые были сняты только 27 января, отметили в компании.

Средняя цена реализации алюминия уменьшилась на 7,8% по сравнению с предыдущим кварталом – до $1949 за тонну. UC Rusal объясняет это падением средней цены алюминия на Лондонской бирже металлов и снижением премии на 7,4%, до $100 за тонну, в первую очередь из-за уменьшения доли ПДС в структуре продаж.

США ввели санкции в отношении UC Rusal в апреле прошлого года. В конце января они были сняты, поскольку компания выполнила все условия американского управления по контролю за иностранными активами (OFAC): доля Олега Дерипаски сократилась ниже контрольной, а советы директоров стали преимущественно независимыми – в них вошли граждане США и Евросоюза, не связанные деловыми или личными отношениями с бизнесменом.