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Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» превысила 850 млрд рублей

Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» по итогам 2018 г. выросла в 4,4 раза к позапрошлому году и превысила 850 млрд руб., говорится в опубликованной отчетности компании по МСФО. Выручка компании увеличилась на 36% до 1,87 трлн руб., операционная прибыль выросла на 52% и достигла 415,19 млрд руб.

Выручка от реализации нефти достигла в прошлом году почти 988,8 млрд руб., нефтепродуктов – 525,19 млрд руб., газа и продуктов газопереработки – 26,51 млрд руб.

Совокупные активы компании по итогам 2018 г. выросли до 5,14 трлн руб. (рост – 21%), краткосрочные и долгосрочные обязательства совокупно увеличились до 709,45 млрд руб. (рост – 13%). В 2018 г. компания получила по статье «курсовые разницы» прибыль в размере 529,39 млрд руб. Годом ранее по этой статье у «Сургутнефтегаза» был убыток в размере 118,43 млрд руб.

«Сургутнефтегаз» – четвертая компания в России по добыче сырья. Она работает в сфере поиска, разведки и добычи углеводородного сырья, ведет переработку нефти и газа, занимается производством электроэнергии, нефтепродуктов и продуктов газопереработки. «Сургутнефтегаз» – публичная компания без крупных контролирующих акционеров. Акции компании распределены между многочисленными миноритариями, ни один из которых не владеет пакетом более 5%.