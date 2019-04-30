Бизнес

Новости

Расходы «Аэрофлота» на топливо выросли почти на 25%

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» зафиксировала рост расходов на топливо в I квартале 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,19 млрд руб., или 24,5%, в том числе за счет роста его цены на 10,4% в рублях, сообщается в отчете компании.

«Наиболее существенное влияние на затраты в I квартале 2019 г. снова оказал рост расходов на авиационное топливо», – говорится в сообщении.

В компании отметили, что более высокая стоимость керосина в отчетном периоде, несмотря на снижение цены нефти марки Brent на 5,4%, объясняется ослаблением рубля против доллара США на 16%. При этом на фоне беспрецедентно высокого роста стоимости керосина в 2018 г. темпы роста I квартала 2019 г. могут показаться умеренными. Тем не менее авиаперевозчик указывает, что колебания топливных цен существенны для участников отрасли.

Заместитель гендиректора авиакомпании по коммерции и финансам Андрей Чиханин ранее объяснял, что топливо является самой крупной статьей расходов любой авиакомпании, в том числе и «Аэрофлота». «В 2018 г. 31% затрат пришелся именно на него: почти 182 млрд руб.», – отмечал он.

Именно ростом цен на топливо и сезонным спадом компания объясняет рост чистого убытка по РСБУ в I квартале почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 16,85 млрд руб. по итогам квартала. Выручка компании за отчетный период выросла на 21,1% до 114 млрд руб. При этом себестоимость продаж выросла на четверть и составила 133 млрд руб.