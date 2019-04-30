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Топ-менеджеры «Ростеха» составили большинство в новом совете директоров ОАК

Акционеры Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; включает все действующие авиазаводы России, является крупнейшим машиностроительным холдингом страны) сформировали новый совет директоров, сообщает пресс-служба ОАК. В прошлом году президент подписал указ о передаче 92,31% акций ОАК от Росимущества госкорпорации «Ростех». Топ-менеджеры последней и заняли большинство мест в совете директоров ОАК – шесть из одиннадцати.

В совет впервые были избраны директор «Ростеха» по экономике и финансам Оксана Лобанова, директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению Алла Лалетина, директор по реализации государственных программ Иван Скрыльник, председатель научно-технического совета «Ростеха» Юрий Коптев и гендиректор «Рособоронэкспорта» (на 100% принадлежит «Ростеху») Александр Михеев. Переизбран в совет индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха», бывший министр обороны Анатолий Сердюков.

Также в совет директоров переизбраны президент ОАК Юрий Слесарь, первый вице-губернатор Воронежской области Евгений Юрченко и замминистра транспорта Александр Юрчик. Впервые в совет избраны замминистра промышленности Олег Бочаров и проректор Всероссийской академии внешней торговли, экс-президент Центра стратегических разработок Павел Кадочников.

Место сотрудникам «Ростеха» в совете директоров уступили чиновники и топ-менеджеры госкомпаний: курирующий ОПК вице-премьер Юрий Борисов, министр промышленности Денис Мантуров, советник президента ОАК по науке и технологиям Борис Алешин, замминистра финансов Андрей Иванов, замгендиректора «Роскосмоса» Иван Харченко, замминистра экономразвития Михаил Расстригин и главный исполнительный директор «ВТБ капитал управление активами» Владимир Потапов.