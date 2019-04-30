Бизнес

Новости

РБК: Минфин предложил авиакомпаниям, недовольным ценами на авиатопливо, урезать флот

Минфин предложил авиакомпаниям сократить и унифицировать флот, чтобы бороться с демпингом на рынке авиаперевозок и падением операционной рентабельности, пишет РБК со ссылкой на два источника: неназванного участника совещания у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака и представителя крупной авиакомпании.

Российские авиакомпании за 2018 г. получили убыток по операционной деятельности около 50 млрд руб., из них 43 млрд руб. пришлось на десять крупнейших перевозчиков, выяснил Минфин, рассказывает источник РБК. Основную причину такой динамики Минфин видит в росте стоимости керосина (с III квартала 2017 г. по IV квартал 2018 г. цены на него увеличились на 29%), так как на топливо приходится около трети затрат перевозчиков. Еще одной статьей расходов являются траты на владение парком воздушных судов – на них приходится 20–25% расходов.

В сентябре прошлого года министр транспорта Евгений Дитрих оценивал потери авиакомпаний в 2018 г. из-за подорожания авиакеросина в 50 млрд руб. Минтранс предлагал компенсировать авиакомпаниям около половины дополнительных расходов из-за роста цен на авиакеросин – 22,5 млрд руб., но это предложение правительство отклонило.