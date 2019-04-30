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Убыток «Квадры» вырос в 12 раз

Генерирующая компания «Квадра» получила за 2018 г. убыток в размере 2,57 млрд руб., следует из отчетности «Квадры» по МСФО. Это в 12 раз больше убытка, который показала компания годом ранее. В пресс-службе «Квадры» «Интерфаксу» сообщили, в результате переоценки основных средств компанией получен чистый убыток, при этом чистая прибыль «Квадры» без учета переоценки основных средств составила 1,15 млрд руб.

Выручка от продаж составила 51,13 млрд руб., что на 945 млн больше, чем в 2017 г. На продажах тепловой энергии компания выручила в прошлом году 25,42 млрд руб. (рост – 5% к 2017 г.), на продажах электрической энергии – 12,26 млрд руб. (снижение – 5% ), на продажах мощностей – 12,52 млрд руб. (рост – 6%).

Убыток от операционной деятельности снизился с 2,67 млрд до 218,44 млн руб. Совокупные обязательства компании выросли до 32,68 млрд руб. (31,76 млрд руб. в 2017 г.).

«Квадра» является одной из крупных российских территориально-генерирующих компаний, которая была создана в процессе реформирования РАО «ЕЭС России». Она управляет 20 электростанциями, 340 котельными, более чем 5000 км тепловых сетей. Суммарная электрическая мощность компании составляет 2,95 ГВт, суммарная тепловая мощность – 14 560,6 Гкал/ч.