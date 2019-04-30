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Бизнес
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Баффетт инвестирует $10 млрд в Occidental для сделки с Anadarko

Ведомости
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Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта инвестирует $10 млрд в американскую нефтяную компанию Occidental, чтобы помочь ей купить конкурента Anadarko, сообщает Occidental.

Berkshire Hathaway получит 100 000 привилегированных акций с доходностью 8% годовых, а также гарантию на покупку до 80 млн обыкновенных акций Occidental по цене $62,50 за акцию.

Anadarko 11 апреля заключила соглашение о слиянии с Chevron. Через несколько дней Occidental сообщила о намерении приобрести Anadarko. Она предложила $76 за ее акцию, что выше предложения Chevron – $65 за акцию.

В понедельник, 29 апреля, Anadarko объявила о начале переговоров с Occidental. Компания подчеркнула, что нет никаких гарантий, что они закончатся сделкой или ее условия останутся такими же.

Anadarko разрабатывает сланцевые проекты в четырех штатах США, добывает нефть на Мексиканском шельфе и занимается переработкой в Африке. Покупка компании позволит удвоить добычу Chevron на 20%, а Occidental – вдвое.

Политика
Новости

Бутина рассказала о попытках ее семьи связаться с экс-сенатором Торшиным

Ведомости
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Экс-помощница бывшего первого вице-спикера Совета Федерации и бывшего зампреда ЦБ Александра Торшина Мария Бутина, осужденная в США на 18 месяцев тюрьмы, рассказала о попытках ее семьи связаться с Торшиным, передает «Интерфакс». Однако Торшин не пошел на контакт с ее родными.

«Ярлыки я сейчас вешать не хочу и прошу других этого не делать. Я думаю, что его поведению есть объяснение, и он бы не бросил меня в такой ситуации», — добавила Бутина. Она отметила, что Торшин продолжает оставаться для нее «дорогим и близким человеком».

Бутину задержали в США в июле 2018 г. В декабре она признала вину в сговоре с целью продвижения интересов России в Вашингтоне. По версии следствия, она должна была устанавливать неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику. Американские власти указывали, что действовала в качестве агента российского чиновника и «использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США». Как утверждает CNN, речь идет о Торшине.

На прошлой неделе суд американского округа Колумбия приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы. При этом ей зачтутся девять месяцев, уже проведенные в заключении в ожидании вердикта суда. После того, как Бутина отбудет наказание, ее депортируют в Россию. После депортации она не сможет в течение 10 лет обращаться за разрешением на въезд в США.

Что известно о Марии Бутиной

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Бизнес
Новости

Убыток «Квадры» вырос в 12 раз

Ведомости
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Генерирующая компания «Квадра» получила за 2018 г. убыток в размере 2,57 млрд руб., следует из отчетности «Квадры» по МСФО. Это в 12 раз больше убытка, который показала компания годом ранее. В пресс-службе «Квадры» «Интерфаксу» сообщили, в результате переоценки основных средств компанией получен чистый убыток, при этом чистая прибыль «Квадры» без учета переоценки основных средств составила 1,15 млрд руб.

Выручка от продаж составила 51,13 млрд руб., что на 945 млн больше, чем в 2017 г. На продажах тепловой энергии компания выручила в прошлом году 25,42 млрд руб. (рост – 5% к 2017 г.), на продажах электрической энергии – 12,26 млрд руб. (снижение – 5% ), на продажах мощностей – 12,52 млрд руб. (рост – 6%).

Убыток от операционной деятельности снизился с 2,67 млрд до 218,44 млн руб. Совокупные обязательства компании выросли до 32,68 млрд руб. (31,76 млрд руб. в 2017 г.).

«Квадра» является одной из крупных российских территориально-генерирующих компаний, которая была создана в процессе реформирования РАО «ЕЭС России». Она управляет 20 электростанциями, 340 котельными, более чем 5000 км тепловых сетей. Суммарная электрическая мощность компании составляет 2,95 ГВт, суммарная тепловая мощность – 14 560,6 Гкал/ч.

Политика
Новости

«Коммерсантъ» сообщил о скорой отставке посла России в Белоруссии

Ведомости
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Посла России в Белоруссии Михаила Бабича отзывают с должности, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько высокопоставленных источников. Подготовку отставки Бабича изданию подтвердили источники, информированные о ситуации вокруг посла. По их данным, вопрос обсуждается с прошлой недели.

Собеседник в Федеральном собрании также подтвердил «Ведомостям», что Бабича сменят на посту посла России в Белоруссии. «Бабич не посол по складу, он терминатор», – иронизирует собеседник «Ведомостей». Вряд ли он мог задержаться на этой должности долго, добавляет собеседник: «Бабич сыграл как катализатор, чтобы выявить проблемы в двусторонних отношениях, но одновременно создал много конфликтных ситуаций и в России, и в Белоруссии».

Основным кандидатом на этот пост источник «Ведомостей» называет сенатора Дмитрия Мезенцева. Пресс-секретарь белорусского президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт не ответила на звонки «Ведомостей».

Бабич был назначен российским послом в Минске в августе 2018 г. На эту работу он перешел с позиции полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе. Дипломатические источники «Коммерсанта» отметили, что решение направить Бабича послом в Белоруссию принималось в Кремле. Точно так же решается и вопрос его отзыва в Москву. В ближайшее время ожидается соответствующий указ президента России Владимира Путина.

В середине апреля МИД Белоруссии обвинил Бабича в разрушении отношений между двумя странами. Белорусский МИД подчеркивал, что отношения между Москвой и Минском долгое время пытались ухудшить некие внешние силы. «Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев», – указывалось в заявлении.

Бизнес
Новости

Путин назвал имиджевым ущербом для России ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Ведомости
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Инцидент с попаданием некачественной нефти в трубопровод «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию) нанес России очень серьезный экономический, имиджевый и материальный ущерб, заявил президент Владимир Путин на встрече с президентом «Транснефти» Николаем Токаревым.

По мнению «Транснефти», некачественная нефть попала в трубопровод, по которому Россия осуществляет транзит в Европу, из-за «мошеннической схемы». Соответствующие материалы переданы в управление ФСБ по Самарской области, рассказал Токарев Путину. «В ближайшее время там уже все будет названо своими именами. Но пока картина выглядит таким образом», – продолжил он. «Послушайте, они смошенничали, а ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьезный!» – ответил Путин.

Белоруссия пожаловалась на поступление загрязненной российской нефти в трубопровод «Дружба» на прошлой неделе. В результате был остановлен транзит в Европу из России по этому нефтепроводу. Минск оценивал объем некачественной нефти в своих нефтепроводах ориентировочно в 1 млн т. «Гомельтранснефть Дружба» (именно она занимается транспортировкой нефти по трубе. – «Ведомости») оценила объем загрязненной нефти в нефтепроводах Белоруссии, России, Польши и Украины примерно в 5 млн т.

Белоруссия ожидает поступления чистой нефти на территорию страны 2 мая после вытеснения некачественной нефти.

Бизнес
Новости

РБК: Минфин предложил авиакомпаниям, недовольным ценами на авиатопливо, урезать флот

Ведомости
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Минфин предложил авиакомпаниям сократить и унифицировать флот, чтобы бороться с демпингом на рынке авиаперевозок и падением операционной рентабельности, пишет РБК со ссылкой на два источника: неназванного участника совещания у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака и представителя крупной авиакомпании.

Российские авиакомпании за 2018 г. получили убыток по операционной деятельности около 50 млрд руб., из них 43 млрд руб. пришлось на десять крупнейших перевозчиков, выяснил Минфин, рассказывает источник РБК. Основную причину такой динамики Минфин видит в росте стоимости керосина (с III квартала 2017 г. по IV квартал 2018 г. цены на него увеличились на 29%), так как на топливо приходится около трети затрат перевозчиков. Еще одной статьей расходов являются траты на владение парком воздушных судов – на них приходится 20–25% расходов.

В сентябре прошлого года министр транспорта Евгений Дитрих оценивал потери авиакомпаний в 2018 г. из-за подорожания авиакеросина в 50 млрд руб. Минтранс предлагал компенсировать авиакомпаниям около половины дополнительных расходов из-за роста цен на авиакеросин – 22,5 млрд руб., но это предложение правительство отклонило.

Технологии
Новости

РБК отчитался об убытке в 2018 году

Ведомости
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Убыток РБК по МСФО в 2018 г. составил 3,5 млрд руб. против прибыли в 527 млн руб. годом ранее, следует из отчетности компании. Он преимущественно относится к отрицательным курсовым разницам.

Долг, как и прошлогодняя прибыль, возникли из-за курсовых разниц, пояснил «Ведомостям» финансовый директор РБК Игорь Селиванов. РБК погашает долги от 2010 г., которые зафиксированы в долларах, и каждый год их перечитывает исходя из курса валюты, говорит он.

Выручка РБК за 2018 г. выросла на 1% до 5,9 млрд руб. Совокупная EBITDA и операционная прибыль не изменились и составили 1,047 млрд и 618 млн руб. соответственно.

«В 2018 г. мы полностью реструктуризировали краткосрочную задолженность, сократив ее размер до минимально возможного уровня», – отметил гендиректор РБК Николай Молибог, слова которого приводятся в пресс-релизе. Контролирующий акционер подтвердил, что в случае необходимости материнская компания готова обеспечить финансовую поддержку, необходимую для погашения обязательств, говорится в отчетности.

В I квартале 2019 г. EBITDA и операционная рентабельность группы несущественно снизились по отношению к плановым показателям, добавили в РБК.

Экономика
Новости

Mail.ru Group раскритиковала идею о едином сборе на покупки из-за рубежа

Ведомости
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Mail.ru Group раскритиковала предложение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести единый сбор в 15% на зарубежные интернет-покупки, говорится в сообщении компании. Вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян пояснил, что сейчас нет методов разделения почтовых отправлений между частными лицами и участниками трансграничного маркетплейса. Поэтому обложение пошлинами всех товаров трансграничной торговли приведет к созданию серого рынка и разрушит бизнес компаний «новой экономики».

«Все происходящее объясняется тем, что АКИТ и ее члены пытаются захватить рынок дешевых китайских товаров, применив к ним свои торговые наценки в 50 и более процентов, которые являются стандартными для розничных компаний «старой экономики», – уверен Габриелян. При этом эффект для экономики России, по оценкам компании, будет сравним со стоимостью администрирования пошлин.

Вице-президент Mail.ru Group подчеркнул, что трансграничные маркетплейсы несут в том числе и социальную функцию, обеспечивая товарами жителей небольших городов, где нет традиционных ритейлеров и ассортимент товаров скуден.

Ранее АКИТ в письме вице-премьеру Дмитрию Козаку предложила ввести единый сбор в размере 15% на покупки в посылках, доставляемые из-за рубежа. АКИТ призвала выбрать уполномоченного оператора, который будет взимать сбор, в том числе через авансированные платежи. Ассоциация также попросила уравнять товарные агрегаторы с интернет-магазинами, чтобы установить для них одинаковую ответственность за уплату сборов в бюджет.

Бизнес
Новости

Топ-менеджеры «Ростеха» составили большинство в новом совете директоров ОАК

Ведомости
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Акционеры Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; включает все действующие авиазаводы России, является крупнейшим машиностроительным холдингом страны) сформировали новый совет директоров, сообщает пресс-служба ОАК. В прошлом году президент подписал указ о передаче 92,31% акций ОАК от Росимущества госкорпорации «Ростех». Топ-менеджеры последней и заняли большинство мест в совете директоров ОАК – шесть из одиннадцати.

В совет впервые были избраны директор «Ростеха» по экономике и финансам Оксана Лобанова, директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению Алла Лалетина, директор по реализации государственных программ Иван Скрыльник, председатель научно-технического совета «Ростеха» Юрий Коптев и гендиректор «Рособоронэкспорта» (на 100% принадлежит «Ростеху») Александр Михеев. Переизбран в совет индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха», бывший министр обороны Анатолий Сердюков.

Также в совет директоров переизбраны президент ОАК Юрий Слесарь, первый вице-губернатор Воронежской области Евгений Юрченко и замминистра транспорта Александр Юрчик. Впервые в совет избраны замминистра промышленности Олег Бочаров и проректор Всероссийской академии внешней торговли, экс-президент Центра стратегических разработок Павел Кадочников.

Место сотрудникам «Ростеха» в совете директоров уступили чиновники и топ-менеджеры госкомпаний: курирующий ОПК вице-премьер Юрий Борисов, министр промышленности Денис Мантуров, советник президента ОАК по науке и технологиям Борис Алешин, замминистра финансов Андрей Иванов, замгендиректора «Роскосмоса» Иван Харченко, замминистра экономразвития Михаил Расстригин и главный исполнительный директор «ВТБ капитал управление активами» Владимир Потапов.

Бизнес
Новости

Расходы «Аэрофлота» на топливо выросли почти на 25%

Ведомости
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Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» зафиксировала рост расходов на топливо в I квартале 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,19 млрд руб., или 24,5%, в том числе за счет роста его цены на 10,4% в рублях, сообщается в отчете компании.

«Наиболее существенное влияние на затраты в I квартале 2019 г. снова оказал рост расходов на авиационное топливо», – говорится в сообщении.

В компании отметили, что более высокая стоимость керосина в отчетном периоде, несмотря на снижение цены нефти марки Brent на 5,4%, объясняется ослаблением рубля против доллара США на 16%. При этом на фоне беспрецедентно высокого роста стоимости керосина в 2018 г. темпы роста I квартала 2019 г. могут показаться умеренными. Тем не менее авиаперевозчик указывает, что колебания топливных цен существенны для участников отрасли.

Заместитель гендиректора авиакомпании по коммерции и финансам Андрей Чиханин ранее объяснял, что топливо является самой крупной статьей расходов любой авиакомпании, в том числе и «Аэрофлота». «В 2018 г. 31% затрат пришелся именно на него: почти 182 млрд руб.», – отмечал он.

Именно ростом цен на топливо и сезонным спадом компания объясняет рост чистого убытка по РСБУ в I квартале почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 16,85 млрд руб. по итогам квартала. Выручка компании за отчетный период выросла на 21,1% до 114 млрд руб. При этом себестоимость продаж выросла на четверть и составила 133 млрд руб.

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Бизнес
Новости

Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» превысила 850 млрд рублей

Ведомости
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Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» по итогам 2018 г. выросла в 4,4 раза к позапрошлому году и превысила 850 млрд руб., говорится в опубликованной отчетности компании по МСФО. Выручка компании увеличилась на 36% до 1,87 трлн руб., операционная прибыль выросла на 52% и достигла 415,19 млрд руб.

Выручка от реализации нефти достигла в прошлом году почти 988,8 млрд руб., нефтепродуктов – 525,19 млрд руб., газа и продуктов газопереработки – 26,51 млрд руб.

Совокупные активы компании по итогам 2018 г. выросли до 5,14 трлн руб. (рост – 21%), краткосрочные и долгосрочные обязательства совокупно увеличились до 709,45 млрд руб. (рост – 13%). В 2018 г. компания получила по статье «курсовые разницы» прибыль в размере 529,39 млрд руб. Годом ранее по этой статье у «Сургутнефтегаза» был убыток в размере 118,43 млрд руб.

«Сургутнефтегаз» – четвертая компания в России по добыче сырья. Она работает в сфере поиска, разведки и добычи углеводородного сырья, ведет переработку нефти и газа, занимается производством электроэнергии, нефтепродуктов и продуктов газопереработки. «Сургутнефтегаз» – публичная компания без крупных контролирующих акционеров. Акции компании распределены между многочисленными миноритариями, ни один из которых не владеет пакетом более 5%.

Политика
Новости

Гуайдо объявил финальную фазу свержения режима Мадуро в Венесуэле

Ведомости
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Один из лидеров оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о начале финальной стадии свержения режима действующего президента Николаса Мадуро, об этом политик написал в Twitter. Он также разместил там видеоролик с обращением к военным Боливарианской республики. Оппозиционер призывал их выйти на улицы и «покончить с узурпацией» в стране. Гуайдо заявил, что обращение записано на авиабазе имени Франсиско Миранды в Каракасе. Вместе с ним на видеозаписи запечатлена группа людей в военной форме.

Как отмечает «Интерфакс», глава проправительственной Единой социалистической партии Диосдадо Кабельо призвал сторонников президента страны Мадуро выйти на улицу в знак поддержки правительства. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что военные продолжают службу в обычном режиме и будут твердо защищать законные власти страны. В свою очередь министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес написал в Twitter, что силовые ведомства обезвреживают «небольшую группу военных-предателей».

После этого, как сообщает местная организация Netblocks, государственный интернет-провайдер Венесуэлы Cantv ограничил доступ к Twitter, Periscope, Facebook и другим социальным сетям на территории страны.

Ранее сообщалось, что 23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились и другие страны. Действующий глава государства Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

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