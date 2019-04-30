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Баффетт инвестирует $10 млрд в Occidental для сделки с Anadarko

Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта инвестирует $10 млрд в американскую нефтяную компанию Occidental, чтобы помочь ей купить конкурента Anadarko, сообщает Occidental.

Berkshire Hathaway получит 100 000 привилегированных акций с доходностью 8% годовых, а также гарантию на покупку до 80 млн обыкновенных акций Occidental по цене $62,50 за акцию.

Anadarko 11 апреля заключила соглашение о слиянии с Chevron. Через несколько дней Occidental сообщила о намерении приобрести Anadarko. Она предложила $76 за ее акцию, что выше предложения Chevron – $65 за акцию.

В понедельник, 29 апреля, Anadarko объявила о начале переговоров с Occidental. Компания подчеркнула, что нет никаких гарантий, что они закончатся сделкой или ее условия останутся такими же.

Anadarko разрабатывает сланцевые проекты в четырех штатах США, добывает нефть на Мексиканском шельфе и занимается переработкой в Африке. Покупка компании позволит удвоить добычу Chevron на 20%, а Occidental – вдвое.