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«Сибур» отчитался о росте чистой прибыли на 71,5%

«Сибур» сообщил о росте чистой прибыли в I квартале 2019 г. на 71,5% до 46 млрд руб. по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. По большей части это связано с переоценкой долговых обязательств в иностранной валюте, сообщает компания.

При суммарном общем долге в 349,9 млрд руб. на конец марта 2018 г. на валютные займы приходится в общей сложности около 80% кредитных средств. Падение курсов доллара и евро в течение I квартала добавило почти 22 млрд руб. к операционной прибыли «Сибура» в отчетном периоде, которая год к году выросла на 2,9% до 34,3 млрд руб.

Выручка компании за отчетный период увеличилась на 9% год к году до 131 млрд руб. EBITDA – на 4% до 44 млрд руб. В долларовом выражении эти показатели снизились на 6% (до $2 млрд) и 10% (до $668 млн) соответственно. Столь значительное расхождение в динамике связано со снижением средней цены на нефть – на 5% год к году – и ослаблением рубля по отношению к доллару на 16%.

Почти две трети EBITDA (64,7%, или $432 млн) «Сибуру» обеспечил сегмент газопереработки и инфраструктуры. Компания существенно увеличила продажи на экспорт сжиженных углеводородных газов и более чем в два раза по сравнению с I кв. 2018 г. экпорт нафты.

EBITDA сегмента олефинов и полиолефинов в долларовом выражении снизилась на $16 млн до $155 млн, но в рублях выросла на 4%. По сравнению с I кварталом прошлого года «Сибур» значительно увеличил продажи полипропилена (на 29,4%) и полиэтилена (на 15,9%) на внутреннем рынке, в том числе сняв эти объемы с экспортного направления. Внутрироссийский спрос на продукцию «Сибура» при этом поддерживали плановые остановки производства у других производителей.

Показатель EBITDA в сегменте пластиков и эластомеров снизился год к году почти на треть до $85 млн. Компания объясняет это кратковременным увеличения доли сырья, закупаемого у сторонних компаний в ходе планового останова собственного производства в Благовещенске, где «Сибур» ведет модернизацию предприятия.