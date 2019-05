Суд отклонил жалобу акционеров Совхоза им. Ленина по иску к Грудинину

Бизнес

ЦБ счел деловую репутацию миллиардера Бойко неудовлетворительной

Центробанк России уведомил о неудовлетворительной деловой репутации российского миллиардера Олега Бойко, состояние которого Forbes оценивает в $1,2 млрд. Соответствующее предписание вынесено бизнесмену как лицу, имеющему право косвенно распоряжаться более чем 10% долей в микрофинансовых компаниях «СМСфинанс» и «4финанс», отмечается в пресс-релизе регулятора. Предписание выдано на основании закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Согласно размещенной на сайте «СМСфинанс» информации, Бойко владеет компанией через кипрскую Piressa Holdings Limited. Уставный капитал микрофинансовой компании составляет 162,5 млн руб. «4финанс» также принадлежит Piressa Holdings Limited, уставный капитал «4финанс» – 72 млн руб.

Бойко является основателем и председателем наблюдательного совета инвестиционной группы Finstar Financial, созданной в 1996 г. Группа владеет активами в сфере финансовых технологий, цифровых услуг и онлайн-кредитования. В разные годы через Finstar Financial Бойко владел долями в «Евразхолдинге», Baltic Trust Bank, развлекательной сети Ritzio Entertainment Group и косметической сети «Рив Гош», отмечает «Интерфакс». В 2009–2010 гг. Finstar Financial Group инвестировала в лотерейный бизнес. В 2010 г. «Спортлото», конечным бенефициаром которого был Бойко, заключило госконтракт на проведение двух тиражных и 10 бестиражных лотерей в поддержку Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Сочи в 2014 г. Позже бизнесмен продал «Спортлото» Сбербанку. К началу 2014 г. бизнесмен продал все лотерейные и букмекерские активы в России и за рубежом.

В разные годы Бойко также входил в совет директоров ОРТ и наблюдательный совет Сбербанка, был владельцем банка «Национальный кредит».

