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Суд отклонил жалобу акционеров Совхоза им. Ленина по иску к Грудинину

Десятый арбитражный апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу шести акционеров Совхоза им. Ленина на решение Арбитражного суда Московской области, отклонившего в феврале иск о взыскании с директора предприятия и бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина 2,1 млрд руб., передает ТАСС. «Суд постановил решение Арбитражного суда Московской области оставить без изменения», – озвучила решение судья.

Жалобу на решение суда нижестоящей инстанции подали Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины, а также Нина Солодовникова. Акционеры совхоза подали иск против Грудинина осенью 2018 г. Они требовали взыскать с него в пользу предприятия около 1,1 млрд руб. ущерба и 1 млн руб. упущенной выгоды, позже сумма требований была увеличена на 1 млрд руб.

По мнению истцов, ущерб мог возникнуть из-за внесения предприятием в уставный капитал компании «ТТ девелопмент» в 2008 г. двух земельных участков стоимостью около 1,1 млрд руб. В прошлом году арбитражные суды трех инстанций и Верховный суд признали сделку незаконной. Она была убыточна для самого совхоза и косвенно – для акционеров, утверждал ранее адвокат истцов Артем Игнатенко.

Представитель Грудинина говорил, что заявители пропустили срок исковой давности. Помимо этого они не имеют права на иск, так как владеют в совокупности менее чем 1% акций совхоза, уточнял бизнесмен. На одном из судебных заседаний представитель Грудинина заявлял, что в результате сделки совхоз получил не ущерб, а прибыль – один из участков был разделен на две части, одну из которых продали IKEA. В результате этой сделки в 2016 г. совхоз получил более 1,1 млрд руб., утверждал представитель Грудинина.

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