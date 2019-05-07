Бизнес

Новости

Бизнес попросил Минфин отложить включение гостиничного сбора в Налоговый кодекс

Общественная организация «Опора России» обратилась в Минфин с просьбой отложить включение в Налоговый кодекс гостиничного сбора до появления закона о туристическом жилье. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма. Обращение стало реакцией бизнеса на опубликованный Минфином в начале апреля проект поправок к Налоговому кодексу. Документ предполагает включение в кодекс шести неналоговых платежей: гостиничного, экологического и утилизационного сборов, плату за негативное воздействие на окружающую среду, проезд большегрузов по автодорогам, а также обязательных отчислений операторов связи.

По проекту Минфина, введение гостиничного сбора запланировано на 2023 г. По сути, он должен заменить курортный сбор, введенный в 2018 г. в качестве эксперимента в нескольких регионах. Власти самостоятельно определяют размер сбора, который не должен превышать 100 руб. в сутки на человека. Эксперимент должен завершиться до 1 января 2022 г.

Бизнес считает введение гостиничного сбора преждевременным. Эксперимент еще не завершился, а курортный сбор уже предлагается распространить на все регионы, отмечает вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников. Новый платеж может стать дополнительным обременением для отельеров, и снизить их конкурентные позиции по сравнению с частным жильем, сдающимся через онлайн сервисы, отмечается в письме.

Представители «Опоры России» считают, что внедрять гостиничный сбор имеет смысл только после принятия закона о туристическом жилье, в котором должен быть прописан статус сдаваемых для туристов квартир. С такой инициативой организация выступила в конце марта. В письме «Опоры России» указано, что такой законопроект сейчас разрабатывает Минэкономики.