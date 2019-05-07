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Бизнес
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«Татнефть» увеличила добычу за четыре месяца

Ведомости
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Группа «Татнефть» в январе – апреле увеличила добычу нефти на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 9,75 млн т, говорится в пресс-релизе компании.

С начала года «Татнефть» построила и сдала 148 скважин, а также отремонтировала более 4000 скважин. Комплекс «Танеко» переработал 3,1 млн т сырья, в том числе 2,9 млн т нефтесырья. Производство нефтепродуктов составило 2,9 млн т, из них бензинов – 345 300 т.

Общие оценочные доказанные запасы «Татнефти», по оценке Miller & Lents, на конец 2018 г. составили 924,9 млн т нефти и конденсата и 55,8 млрд куб. м газа.

«Татнефть» – одна из крупнейших российских нефтяных компаний. Ее основной владелец – правительство Татарстана, которому принадлежит 34% акций.

Политика
Новости

В больницах остаются 10 пострадавших в авиакатастрофе в «Шереметьево»

Ведомости
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После аварийной посадки SSJ100 «Аэрофлота» в «Шереметьево» в больницах находятся 10 пострадавших, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По словам собеседника «Интерфакса», двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести.

Директор Центра хирургии им. Вишневского Амиран Ревишвили рассказал журналистам, что в состоянии некоторых пациентов появилась положительная динамика, двое были переведены из реанимации. Ревишвили отметил, что о выписке пострадавших речь пока не идет.

Самолет потерпел крушение вечером 5 мая. Он летел из Москвы в Мурманск, но вернулся в «Шереметьево» и совершил аварийную посадку. В результате погиб 41 человек. Всего на борту самолета находилось 73 пассажира и пять членов экипажа. По информации «Коммерсанта», доминирующая версия в расследовании авиакатастрофы SSJ100 – это ошибки пилотов.

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Новости

Порошенко не пришел на допрос в генпрокуратуру Украины

Ведомости
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Украинский президент Петр Порошенко не явился на допрос в генеральную прокуратуру Украины, куда был вызван к 10.00 7 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления спецрасследований ведомства Сергея Горбатюка. Ведомство вызвало Порошенко для подписания протокола по делам о преступлениях против участников Евромайдана (он был составлен в ноябре 2016 г., но Порошенко так и не подписал его) и дополнительных вопросов по этим делам. 

«К сожалению, как вы видите, свидетель на допрос не пришел. Со следователем никто не связался, не сообщили ни о причинах неявки, ни просьбу о возможности перенесения», — заявил Горбатюк. Он добавил, что допрос должен был стать для Порошенко вторым по этим делам. Дополнительные вопросы прокуроров касались событий 18-19 февраля и 1 декабря 2013-2014 гг., уточнил он.

Начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины отметил, что статус президента не позволяет применять к Порошенко привод. Однако при повторной неявке ведомство обратится в суд, чтобы добиться штрафа для украинского президента. «Если закончатся полномочия, будем обращаться в суд по применению привода», — заключил он.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко, в свою очередь, заявил, что Порошенко готов дать показания, когда у него не запланированы официальные мероприятия. «Мне кажется, Горбатюк в данном случае просто кормит свое эго, а не добивается справедливости. Вспомнить об отсутствующей подписи на протоколе через год, согласитесь, выглядит не очень хорошо», — заключил Луценко (цитата по «Интерфаксу»).

После прошедших весной выборов на Украине, в результате которых президентом был избран актер Владимир Зеленский, в адрес Порошенко посыпались обвинения в злоупотреблении властью. Судьи, отменившие национализацию Приватбанка, которая прошла в 2016 г., заявили о вмешательстве властей в их работу, в том числе со стороны действующего президента Украины. А лидер украинских социалистов Илья Кива обратился в суд с иском о признании незаконной приватизации старейшего кондитерского предприятия Киева – Киевской кондитерской фабрики Roshen.

Политика
Новости

В достоверность деклараций чиновников о доходах верят 3% россиян

Ведомости
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Только 3% опрошенных россиян считают, что высокопоставленные чиновники, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы указывают в своих декларациях полные сведения о доходах и имуществе, следует из опроса «Левада-центра».

По мнению 77% опрошенных, в декларациях чиновников и парламентариев представлена лишь малая часть их реальных доходов и имущества, 11% считают, что большая часть.

У трети россиян вызывают чувство удовлетворения аресты чиновников и возбуждение в их отношении уголовных дел о мошенничестве, у 14% – раздражение, у 9% – недоумение. 40% респондентов к этому равнодушны.

Опрос был проведен 18–23 апреля методом личного интервью. В нем приняли участие 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 регионов.

Президент России Владимир Путин задекларировал доход в размере 8,65 млн руб. в 2018 г., премьер Дмитрий Медведев – 9,9 млн руб. Самым богатым членом правительства стал вице-премьер Юрий Трутнев с доходом в 538,396 млн руб., парламентарием – сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев, заработавший в прошлом году 2,346 млрд руб.

Богатейшие семьи кремлевских чиновников

Политика
Новости

Полиция Шри-Ланки обнаружила тренировочную базу террористов

Ведомости
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Полиция и армия Шри-Ланки обнаружили тренировочную базу террористической группировки «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания», сообщает местное издание Adaderana.

База находилась в двухэтажном здании напротив школы в Нувара-Элия. Там прошли обучение 38 человек, в том числе организатор серии взрывов в апреле. Владелец здания был задержан.

Глава полиции Шри-Ланки также отчитался о том, что все подозреваемые в причастности к взрывам были задержаны или убиты. Полиция изъяла материалы, которые могли быть использованы для изготовления новых бомб.

В нескольких отелях и католических церквях на Шри-Ланке 21 апреля произошла серия взрывов. Погибло около 250 человек. Ответственность за случившееся взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Полиция арестовала более 60 подозреваемых в причастности к взрывам.

Бизнес
Новости

«Аэрофлот» объяснил приостановку рейсов на Шри-Ланку и Бали

Ведомости
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«Аэрофлот» приостановил до июля рейсы на Шри-Ланку в связи с рекомендациями МИДа и Ростуризма, а также из-за окончания туристического сезона, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

Рейсы на Бали были приостановлены из-за снижения сезонного спроса и изменения траектории маршрутов, связанного с закрытием воздушного пространства над Пакистаном, добавили в «Аэрофлоте».

Накануне Ассоциация туроператоров России сообщила, что авиакомпания «Россия», которая входит в «Аэрофлот», до июля приостановит полеты из Москвы на Бали и Шри-Ланку.

В конце апреля на Шри-Ланке произошло несколько взрывов. Объектами атак были отели и храмы в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Погибли около 250 человек. После терактов несколько крупных российских туроператоров приостановили продажи путевок на Шри-Ланку.

Политика
Новости

Минприроды готовит запрет на пластиковую посуду

Ведомости
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Введение запрета на продажу одноразовой посуды из пластика готовится в Минприроды России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра Дмитрия Кобылкина. «Мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять» такое решение, отметил он. Сроки введения запрета Кобылкин не уточнил.

Министр отметил, что его ведомство выступает «за сокращение загрязнения окружающей среды» и поддерживает «мировую тенденцию за сокращение использование пластика». Кобылкин отметил, что «многие крупные торговые сети» поддерживают эту инициативу.

О том, что рано или поздно России придется рассмотреть возможность законодательного отказа от пластиковой посуды, в конце марта заявлял премьер Дмитрий Медведев. При этом российский премьер сослался на опыт Евросоюза.

Ранее депутаты Европарламента одобрили законопроект, который ставит под запрет производство и продажу отдельных видов одноразовой пластиковой посуды с 2021 г. В их числе оказались пластиковые приборы, тарелки, соломки для напитков, ватные палочки, а также пищевые контейнеры и емкости для жидкостей из пенополистирола. Также в принятом документе ставится цель обеспечить к 2029 г. сбор 90% использованных пластиковых бутылок. 

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Финансы
Новости

Минфин предложил ЦБ не сообщать о реорганизации находящихся под санкциями банков

Ведомости
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Банк России может получить право не раскрывать информацию о реорганизации банков, находящихся под санкциями иностранных государств. Такое предложение содержится в проекте постановления правительства, подготовленном Минфином и опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте Центробанку рекомендуется «не размещать на своем официальном сайте» в интернете информацию о начале реорганизации кредитной организации, если в отношении нее, членов ее совета директоров, топ-менеджеров, главного бухгалтера и его заместителя, а также лиц, обладающих существенным влиянием, действуют санкции. Потенциально проект затрагивает 870 кредитных организаций, зарегистрированных в России на конец апреля, отмечается в справочных документах. Авторы проекта считают, что санкции могут «привести к значительным убыткам» как для юридических, так и для физических лиц. Содержащиеся в документе предложения должны снизить эти риски.

Право определять случаи, в которых ЦБ может не публиковать те или иные уведомления на сайте, у правительства появилось в конце прошлого года. На это постановление и ссылаются разработчики нового проекта.

Инициатива Минфина стала очередной попыткой защитить российский бизнес от попадания под вторичные санкции США, приводит РБК, первым обративший внимание на проект, слова директора французского подразделения британской консалтинговой фирмы Aperio Intelligence Джорджа Волошина. Такой риск возникает, поскольку при реорганизации банка все его контрагенты и бенефициары рассматриваются как лица, проводящие существенные транзакции с находящейся в санкционных условиях организацией.

Политика
Новости

Репортеры Reuters освобождены из тюрьмы Мьянмы

Ведомости
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Два журналиста Reuters – Ва Лон и Сое Оо – вышли на свободу после более чем 500-дневного заключения в тюрьме Мьянмы, сообщает агентство. Они были арестованы в декабре 2017 г., а в сентябре 2018 г. их приговорили к семи годам заключения за нарушение закона о государственной тайне. Поводом к этому послужили их публикации о массовых убийствах мусульман-рохинджа в Мьянме.

Осужденные журналисты расследовали убийства 10 мужчин и мальчиков-рохинджа в западной части Мьянмы во время разгона армии, начавшегося в августе 2017 г. По оценкам ООН, в результате операции более 730 000 рохинджа бежали в Бангладеш.

Репортеры были помилованы и освобождены после того, как пришедший к власти в марте президент Мьянмы Вин Мьинт, бывший политзаключенный, по традиции объявил об амнистии. Под нее попали 6520 человек. Об этом Associated Press рассказал начальник тюрьмы в Янгоне Зав Зоу.

Об освобождении журналистов ходатайствовали правозащитники и призывало агентство, заявлявшее о невиновности своих сотрудников. Материалы репортеров были удостоены Пулитцеровской премии. Журнал Time назвал «Человеком года» журналистов, подвергшихся преследованиям из-за своей работы. В их числе помимо Ва Лон и Сое Оо оказались колумнист Washington Post Джамаль Хашкоджи, переехавший в США саудовец, убитый в саудовском консульстве в Стамбуле 2 октября, а также филиппинская журналистка Мария Ресса, подвергшаяся преследованию после критических публикаций о президенте Родриго Дутерте.

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Бизнес
Новости

Бизнес попросил Минфин отложить включение гостиничного сбора в Налоговый кодекс

Ведомости
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Общественная организация «Опора России» обратилась в Минфин с просьбой отложить включение в Налоговый кодекс гостиничного сбора до появления закона о туристическом жилье. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма. Обращение стало реакцией бизнеса на опубликованный Минфином в начале апреля проект поправок к Налоговому кодексу. Документ предполагает включение в кодекс шести неналоговых платежей: гостиничного, экологического и утилизационного сборов, плату за негативное воздействие на окружающую среду, проезд большегрузов по автодорогам, а также обязательных отчислений операторов связи.

По проекту Минфина, введение гостиничного сбора запланировано на 2023 г. По сути, он должен заменить курортный сбор, введенный в 2018 г. в качестве эксперимента в нескольких регионах. Власти самостоятельно определяют размер сбора, который не должен превышать 100 руб. в сутки на человека. Эксперимент должен завершиться до 1 января 2022 г.

Бизнес считает введение гостиничного сбора преждевременным. Эксперимент еще не завершился, а курортный сбор уже предлагают распространить на все регионы, отмечает вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников. Новый платеж может стать дополнительным обременением для отельеров и снизить их конкурентные позиции по сравнению с частным жильем, сдающимся через онлайн-сервисы, отмечается в письме.

Представители «Опоры России» считают, что внедрять гостиничный сбор имеет смысл только после принятия закона о туристическом жилье, в котором должен быть прописан статус сдаваемых для туристов квартир. С такой инициативой организация выступила в конце марта. В письме «Опоры России» указано, что такой законопроект сейчас разрабатывает Минэкономразвития.

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Технологии
Новости

Microsoft создаст защиту для избирательных бюллетеней

Ведомости
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Компания Microsoft анонсировала разработку программного обеспечения, позволяющего обезопасить избирательный процесс от внешнего вмешательства. Новую разработку презентовал гендиректор компании Сатья Наделла на конференции разработчиков и IT-специалистов Build 2019 в Сиэтле, передает Associated Press. В основе новации – регистрация избирательного бюллетеня в зашифрованном виде, что позволит проследить весь его путь и избежать подмены, а также обеспечить точный подсчет или, при необходимости, пересчет голосов и сохранить тайну голосования. По словам Наделлы, в перспективе это позволит «модернизировать всю избирательную инфраструктуру во всем мире».

Программное обеспечение разрабатывается совместно с компанией из Орегона Galois, которая уже работала над созданием защищенной системы голосования по заказу DARPA – исследовательского агентства Пентагона. Microsoft назвал новую систему ElectionGuard («Страж выборов»). Ее опытные образцы могут появиться этим летом, а проверить ее работу в действии планируется на всеобщих выборах в 2020 г.

Около 90% поставок оборудования для выборов в США контролируются тремя малоизвестными компаниями. Две из них – Election Systems & Software из Омахи (штат Небраска) и Hart InterCivic из Остина (штат Техас) – уже выразили заинтересованность в партнерстве с Microsoft. Представитель третьего поставщика, Dominion Voting Systems из Денвера, сообщил, что компания ждет возможности «узнать больше» о новом проекте.

ElectionGuard может быть использован как для работы с оптическим сканером бумажных бюллетеней, так и для «ручного» учета бюллетеней, пояснил старший криптограф Microsoft Research и ключевой участник проекта Джош Бенало. Для работы с системами электронного голосования новый продукт не предназначен. В 2018 г. Бенало участвовал в подготовке доклада Национальной академии наук, в котором содержался призыв перевести систему голосования на читаемые человеком бумажные носители к 2020 г., чтобы избежать подтасовок при подсчете голосов. Ранее власти США неоднократно сообщали о попытках взлома хакерами избирательных систем страны.

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Финансы
Новости

Comepay решила выйти из бизнеса платежных терминалов

Ведомости
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Группа Comepay решила свернуть проект по процессингу платежей через терминалы, сообщил «Коммерсанту» источник в финансовой отрасли и сотрудник группы. Представитель Comepay подтвердила планы реорганизации бизнеса: компания ведет переговоры о развитии своих платежных терминалов в партнерстве с группой Qiwi. По ее словам, обсуждается соглашение, по которому Qiwi возьмет на себя развитие сети терминалов и процессинговые услуги.

Представитель Qiwi подтвердила, что группа находится «в процессе обсуждения возможного партнерства с компанией Comepay в рамках процессинга платежей». Как утверждает один из участников рынка, Comepay уже приостановила работу платежного сервиса и сделала рассылку агентам о переходе на процессинг Qiwi.

С начала 2019 г. к ООО «Кампей» подали 10 исков на сумму около 68 млн руб. Один из истцов – оператор связи Yota, который подал иск на 50 млн руб. В апреле суд удовлетворил иск сервиса такси «Фастен рус» к «Кампей» на 3,3 млн руб. Представитель «Фастен рус» сообщила, что компания прекратила все договорные отношения с «Кампей»: «Мы стараемся не поддерживать бизнес-отношений с недобросовестными подрядчиками».

Судебные процессы не имеют отношения к сделке Comepay и Qiwi – последняя не планирует покупать долю в компании, а договаривается с ней как с корпоративным партнером, утверждает близкий к переговорам между компаниями источник. Источник в финансовой отрасли считает, что готовящаяся сделка выглядит скорее не как поглощение Comepay, а как ее спасение группой Qiwi. Собеседник оценил долговую нагрузку Comepay в 3 млрд руб. – в частности, перед Альфа-банком и Сбербанком. В кредитных организациях эти данные комментировать не стали.

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