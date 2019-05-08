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Шашлычный набор подорожал в России на 16% за год

Шашлычный набор за год вырос в цене на 16% — до 970 руб., пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные аналитики крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Компания сравнила траты россиян с 1 по 5 мая в розничных магазинах и заведениях общепита с аналогичным периодом прошлого года.

В рамках исследования оценивались затраты на приобретение порции шашлыка, мангала, шампуров и средства для розжига костра. Уточняется, что средний чек покупки порции шашлыка составил 320 руб., это на 13% больше, чем в прошлом году. При этом в 2019 г. россияне проявили к шашлыку больший интерес, чем годом ранее: число покупок возросло на 6%.

Мангалы за год подорожали на 19%, средний чек составил 420 руб. Шампуры выросли в цене на 9% — до 145 руб., средства для розжига подорожали сильнее всего — на 35%, до 85 руб. В число регионов, лидирующих по затратам на минимальный шашлычный набор, вошли Московская область и Москва, Свердловская и Челябинская области, Татарстан, отмечают аналитики.