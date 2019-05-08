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Бизнес Трампа потерял более $1 млрд за десять лет

Бывший коммерсант и действующий президент США Дональд Трамп потерял $1,17 млрд за десять лет: с 1985 по 1994 гг. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник, имевший законный доступ к не публиковавшимся ранее федеральным налоговым документам Трампа. Такие убытки Трампу приносил его основной бизнес – отели, казино и жилая недвижимость. Его дела шли так, что в течение восьми из десяти лет Трамп смог избегать уплаты подоходного налога.

Издание напоминает, что в ходе предвыборной кампании самовыдвиженец Трамп выступал в образе бизнесмена, который сделал себя сам. Сложности, возникавшие в его бизнесе, он списывал на следствие рецессии, начавшейся в 1990 г. Действительно, в 1990 и в 1991 гг. Трамп заявлял об убытках, превышающих $250 млн, что вдвое больше, чем декларировал любой другой индивидуальный предприниматель в то время. Однако газета пришла к выводу, что проблемы в его бизнес-империи начались намного раньше. В частности, в 1985 г. Трамп задекларировал потери $46,1 млн.

Многомиллионные убытки не помешали Трампу выступить в роли бизнес-гуру. В 1987 г. он опубликовал книгу «Трамп: Искусство сделки». Способности действующего президента к заключению финансовых сделок издание называет «мрачными».

Адвокат Трампа Чарльз Хардер заявил, что информация, на которую ссылается издание, была «явно ложной», а сообщения « о налоговых декларациях президента и бизнесе тридцатилетней давности» – очень неточными. Конкретные примеры ошибок он не привел.

После избрания президентом в 2016 г. Трамп передал свой бизнес детям. Еще на этапе предвыборной кампании кандидат в президенты отказался от публикации своих налоговых деклараций из-за проводившихся налоговых проверок, напоминает Reuters. Однако и теперь Белый дом держит декларации Трампа в тайне. Так, 6 мая министр финансов Стивен Мнучин отклонил просьбу конгрессменов-демократов о раскрытии этих документов.