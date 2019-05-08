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Парламент Венесуэлы одобрил выплаты по облигациям PDVSA

Национальная ассамблея Венесуэлы – однопалатный парламент во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, провозгласившим себя временным президентом страны, – одобрила выплаты по облигациям нефтяной компании PDVSA. Как сообщает Reuters, речь идет о выплате $71 млн по программе «PDVSA 2020». В случае невыплаты Каракасом своих обязательств, кредиторы смогут предъявить требования на 50,1% американской перерабатывающей «дочки» компании – Citgo. Остальные 49,9% акций Citgo находятся в залоге у российской «Роснефти».

«Выплата процентов по облигациям «PDVSA 2020» является, в нынешних условиях, единственным вариантом, который позволяет нам защитить активы венесуэльского государства», — заявил Хосе Эрнандес, назначенный Гуайдо спецпрокурором, представляющим интересы Венесуэлы за рубежом. По его словам, платеж будет осуществлен из средств, которые были заморожены из-за санкций США.

О введении санкций в отношении PDVSA США объявили 28 января. Активы и интересы компании $7 млрд были заблокированы, сделки с ними запрещены. Еще $11 млрд Венесуэла, по оценкам Белого дома, может потерять от сокращения экспорта нефти. До введения санкций самым крупным ее покупателем были США.

Обязательства Венесуэлы по долгам PDVSA превышают $9 млрд. Некоторые выплаты отстают от графика, отмечает агентство. Последняя выплата процентов по «PDVSA 2020» должна была произойти 27 апреля, но до сих пор этого не было сделано. При этом у госкомпании есть льготный 30-дневный период, в течение которого она может произвести выплату и после крайнего срока. Если этого не произойдет, кредиторы смогут предъявить требования по акциям Citgo.