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Прибыль Toyota за прошлый год упала на четверть

Чистая прибыль японского производителя автомобилей Toyota Motor Company по итогам финансового года (завершился 31 марта 2019 г.) составила $16,9 млрд, что оказалось на четверть ниже, чем в прошлом году, следует из опубликованной отчетности компании. Такую динамику в компании объяснили изменениями в налоговом законодательстве США: прибыль компании до уплаты налогов составила почти $20,6 млрд. В прошлом финансовом году компания до уплаты налогов отчиталась о $23,6 млрд прибыли.

Toyota отчиталась о сокращении продаж своих автомобилей на двух основных рынках. На японском рынке продажи упали на 29 000 единиц до 2,226 млн, в Северной Америке – на 61 000 единиц до 2,745 млн. В Европе и в странах Азии, где у Toyota выросли продажи, компания совокупно продала 2,677 млн автомобилей.

Выручка компании по итогам финансового года выросла на 2,9% к прошлому году до $272 млрд, операционная прибыль – на 2,8% до $22,5 млрд.

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