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Бизнес
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«Бабаевский» может выплатить рекордные дивиденды за первый квартал

Ведомости
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Совет директоров кондитерского концерна «Бабаевский» рекомендовал направить на выплату дивидендов по результатам первого квартала 3,5 млрд руб., или 6,27 руб. на обыкновенную акцию, следует из материалов центра раскрытия корпоративной информации.

Решение о выплате дивидендов будет принято на внеочередном собрании акционеров концерна, которое пройдет в форме заочного голосования. Последний день голосования — 6 июня.

По данным «СПАРК-Интерфакса», «Бабаевский» выплачивал дивиденды три раза: за первую половину 2018 г. — 2,5 млрд руб., за 2016 г. — 239,8 млн руб., за 2010 г. — 5,6 млн руб.

«Бабаевский» входит в холдинг «Объединенные кондитеры». Он занимает 17-е место в рейтинге крупнейших кондитерских компаний мира, по оценкам отраслевого издания Candy Industry.

Новости СМИ2
Политика
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Франция допустила введение санкций против Ирана

Ведомости
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Если Иран не будет соблюдать условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), против него могут быть введены санкции. Об этом в интервью BFMTV заявила министр обороны Франции Флоранс Парли, передает Reuters.

При этом она подчеркнула, что Франция хочет сохранить ядерную сделку с Ираном. «На сегодняшний день ничего не может быть хуже выхода Ирана из сделки», – сказала она.

Представитель МИД Китая Гэн Шуан также заявил, что условия ядерной сделки должны полностью соблюдаться, и за это ответственны все ее стороны.

Ранее Иран заявил, что приостановит исполнение части обязательств в рамках ядерной сделки. Власти страны приняли такое решение в ответ на выход США из соглашения и введение санкций против Ирана.

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Политика
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«Талибан» взял на себя ответственность за взрыв в пакистанском Лахоре

Ведомости
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Пакистанские боевики, принадлежащие к движению «Талибан» (организация признана экстремистской и запрещена в России), взяли на себя ответственность за взрыв в городе Лахор, приведший к человеческим жертвам, передает Reuters. Террористическая акция была направлена против сотрудников правопорядка, а не мирных граждан, уточняет агентство со ссылкой на заявление участников движения.

Взрыв в Лахоре, втором по величине городе Пакистана, произошел утром 8 мая рядом с мусульманской святыней Дата-Дарбар. Как передает Al Jazeera со ссылкой на данные местной полиции, в результате взрыва погибли восемь человек, еще 24 человека ранены. В числе погибших – пять полицейских. Руководитель местной службы спасения Мухаммад Фарук рассказал телекомпании, что спасательная операция на месте взрыва завершена, сейчас на месте трагедии работают следователи, которым предстоит узнать, кто привел в действие взрывное устройство.

Начальник городской полиции Газанфар Али сообщил телеканалу ABC, что во время взрыва в святыне находилось множество верующих, но жертвами стали полицейские, охранявшие храм.

Полиция установила контрольно-пропускные пункты на главных магистралях города, а больницы приведены в состояние повышенной готовности.

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Политика
Новости

Для российских учителей разработают правила поведения в соцсетях

Ведомости
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Минпросвещения вместе с экспертами к началу учебного года разработает рекомендации для преподавателей по ведению социальных сетей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ответ министра просвещения Ольги Васильевой на запрос депутата Госдумы Дмитрия Свищева.

Свищев в конце марта предложил ведомству ввести соответствующие нормы поведения в «Кодекс профессиональной этики педагогических работников».

По мнению Васильевой, профессиональный имидж педагога в эпоху интернета становится особенно важен. Министр уточнила, что над рекомендациями работают совместно ведомство и профсоюз работников народного образования и науки. Рекомендации будут направлены в образовательные учреждения к началу нового учебного года.

Разработка правил началась после инцидента, произошедшего в Барнауле со школьной учительницей Татьяной Кувшинниковой, занимавшейся зимним плаванием. В честь заплыва на Универсиаде она сфотографировалась в платье на фоне снега и опубликовала фотографию в соцсетях. Вскоре после этого педагог была вынуждена уволиться. По ее словам, директор школы назвала фотографии «пятном на репутации школы».

После инцидента министр образования Алтайского края Максим Костенко пообещал научить педагогов и директоров местных школ вести личные аккаунты в соцсетях.

Новости СМИ2
Финансы
Новости

РБК назвал дату запуска Центробанком системы оплаты покупок по QR-коду

Ведомости
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Центробанк начнет тестировать оплату покупок в магазинах через QR-платежи 30 августа, сообщает РБК со ссылкой на источники. До этого сообщалось, что тестирование новой системы оплаты в рамках созданной регулятором Системы быстрых платежей (СБП) начнется во втором полугодии 2019 г.

Планируется использовать две модели для переводов в адрес юрлиц: статические QR-коды, в которых будет закодирован счет магазина, и динамические, которые будут формироваться с учетом суммы покупки, например, на дисплее кассового аппарата. В первом случае сумму придется вводить вручную. Срок тестирования будет зависеть от результатов пилота.

Информацию о планируемых регулятором моделях QR-платежей подтвердили в беседе с РБК представители Альфа-банка, Райффайзенбанка, Совкомбанка и Росбанка.

ЦБ запустил услугу переводов через СБП для ограниченного круга лиц в конце января. Для всех клиентов 11 банков – участников СБП систему начали внедрять в конце февраля. В СБП участвуют ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и другие. В будущем участие в СБП планируется сделать обязательным для всех банков, в том числе для Сбербанка.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Иран отказался исполнять часть обязательств по ядерной сделке

Ведомости
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Иран приостановит исполнение некоторых обязательств в рамках так называемой ядерной сделки, говорится в сообщении президента Ирана Хасана Рухани. Соответствующее уведомление Тегеран направил послам России, Франции, Германии, Великобритании и Китая. Решение о прекращении выполнения обязательств принял Высший совет национальной безопасности Ирана.

Рухани подчеркнул, что решение обусловлено выходом из ядерного соглашения США и введением Вашингтоном санкций против Ирана.

Тегеран, в частности, перестанет соблюдать договоренности по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды, используемой в ядерных реакторах. Рухани добавил, что дает 60 дней европейским странам на переговоры о новых условиях соглашения. В случае если к новым договоренностям прийти не удастся, Иран может приостановить модернизацию реактора в Араке, подчеркнул иранский лидер.

США в мае 2018 г. объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций в отношении страны. Вашингтон также возобновил вторичные санкции против Тегерана, которые затрагивают другие страны, ведущие бизнес с Ираном. США заявили о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвали ее покупателей отказаться от закупок.

Политика
Новости

Семь туристов погибли на Алтае при сходе лавины

Ведомости
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При сходе лавины в республике Алтай погибли семь туристов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. «Лавина сошла 6 мая рядом с Южно-Чуйским хребтом. В тот момент на склоне находилась группа новосибирских туристов. Семеро из них выбраться из-под лавины не смогли и скончались», – рассказал собеседник.

Лавина сошла 6 мая около 11:00 (7:00 по московскому времени). В республиканском управлении МЧС уточнили, что в момент схода лавины на маршруте находилась группа из девяти туристов из Новосибирской области. Двое выживших сообщили спасателям о происшедшем. Промедление связано с тем, что сотовая связь в горном районе была недоступна. Туристы были зарегистрированы в МЧС.

Как рассказали агентству в единой дежурно-диспетчерской службе Кош-Агачского района, выжившими после схода лавины оказались две девушки. Сейчас они находятся в полиции, где дают разъяснения о происшедшем. Об их состоянии не сообщается. Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в числе погибших – руководитель туристического клуба Новосибирского государственного университета Николай Симонов. Его экспедиция не была связана с учебной деятельностью, уточнил собеседник.

Примерно в 14:00 по местному времени (около 10:00 по Москве) к месту схода лавины на поиски погибших вылетит группа спасателей. 

Бизнес
Новости

Парламент Венесуэлы одобрил выплаты по облигациям PDVSA

Ведомости
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Национальная ассамблея Венесуэлы – однопалатный парламент во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, провозгласившим себя временным президентом страны, – одобрила выплаты по облигациям нефтяной компании PDVSA. Как сообщает Reuters, речь идет о выплате $71 млн по программе «PDVSA 2020». В случае невыплаты Каракасом своих обязательств кредиторы смогут предъявить требования на 50,1% американской перерабатывающей «дочке» компании – Citgo. Остальные 49,9% акций Citgo находятся в залоге у российской «Роснефти».

«Выплата процентов по облигациям «PDVSA 2020» является в нынешних условиях единственным вариантом, который позволяет нам защитить активы венесуэльского государства», – заявил Хосе Эрнандес, назначенный Гуайдо спецпрокурором, представляющим интересы Венесуэлы за рубежом. По его словам, платеж будет осуществлен из средств, которые были заморожены из-за санкций США.

О введении санкций в отношении PDVSA США объявили 28 января. Активы и интересы компании на $7 млрд были заблокированы, сделки с ними запрещены. Еще $11 млрд Венесуэла, по оценкам Белого дома, может потерять от сокращения экспорта нефти. До введения санкций самым крупным ее покупателем были США.

Обязательства Венесуэлы по долгам PDVSA превышают $9 млрд. Некоторые выплаты отстают от графика, отмечает агентство. Последняя выплата процентов по «PDVSA 2020» должна была произойти 27 апреля, но до сих пор этого не было сделано. При этом у госкомпании есть льготный 30-дневный период, в течение которого она может произвести выплату и после крайнего срока. Если этого не произойдет, кредиторы смогут предъявить требования по акциям Citgo.

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Политика
Новости

Помпео рассказал о своем внеплановом визите в Ирак

Ведомости
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Усиление активности Ирана в районе Персидского залива заставило госсекретаря США Майка Помпео отменить запланированную поездку в Германию и совершить краткосрочный внеплановый визит в Ирак 7 мая. «Мы хотели сообщить им (правительству Ирака – «Ведомости») об увеличении потока угроз» со стороны Тегерана, цитирует руководителя американского внешнеполитического ведомства Associated Press.

В Багдаде госсекретарь встретился с президентом Ирака Бархамом Салихом и премьером Аделем Абдул Махди, а также другими высокопоставленными чиновниками. Как отмечает Reuters, целью встречи было обсуждение безопасности американцев в Ираке, а также выяснение проблем, связанных с безопасностью США в условиях роста активности Ирана. В своем Twitter Помпео рассказал, что посетил Багдад, чтобы «укрепить дружбу» с Ираком и напомнить ему о необходимости защитить дипломатические объекты и персонал западной антитеррористической коалиции.

7 мая Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о том, что располагает «очевидными свидетельствами» подготовки Ираном атаки на американских военных на Ближнем Востоке. Параллельно CNN со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон подозревает Иран в морской переброске баллистических ракет малой дальности в район Персидского залива. Об этом свидетельствуют данные разведки. Телеканал утверждает, что эта информация спровоцировала заявление помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона об отправке в регион ударной группы ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактической группы бомбардировщиков.

14 мая президент России Владимир Путин может принять Помпео после его переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, сообщил накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 3 мая президент США провел телефонные переговоры с российским коллегой. По сообщению Кремля, разговор длился около полутора часов. Лидеры, в частности, обсуждали ситуацию в Венесуэле и КНДР.

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Бизнес
Новости

Бизнес Трампа потерял более $1 млрд за десять лет

Ведомости
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Бывший коммерсант и действующий президент США Дональд Трамп потерял $1,17 млрд за десять лет: с 1985 по 1994 г. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник, имевший законный доступ к не публиковавшимся ранее федеральным налоговым документам Трампа. Такие убытки Трампу приносил его основной бизнес – отели, казино и жилая недвижимость. В течение восьми из этих десяти лет Трамп смог избегать уплаты подоходного налога.

Издание напоминает, что в ходе предвыборной кампании самовыдвиженец Трамп выступал в образе бизнесмена, который сделал себя сам. Сложности, возникавшие в его бизнесе, он списывал на следствие рецессии, начавшейся в 1990 г. Действительно, в 1990 и в 1991 гг. Трамп заявлял об убытках, превышающих $250 млн, что вдвое больше, чем декларировал любой другой индивидуальный предприниматель в то время. Однако газета пришла к выводу, что проблемы в его бизнес-империи начались намного раньше. В частности, в 1985 г. Трамп задекларировал потери на $46,1 млн.

Многомиллионные убытки не помешали Трампу выступить в роли бизнес-гуру. В 1987 г. он опубликовал книгу «Трамп: Искусство сделки». Способности действующего президента к заключению финансовых сделок издание называет «мрачными».

Адвокат Трампа Чарльз Хардер заявил, что информация, на которую ссылается издание, была «явно ложной», а сообщения «о налоговых декларациях президента и бизнесе тридцатилетней давности» – очень неточными. Конкретные примеры ошибок он не привел.

После избрания президентом в 2016 г. Трамп передал свой бизнес детям. Еще на этапе предвыборной кампании кандидат в президенты отказался от публикации своих налоговых деклараций из-за проводившихся налоговых проверок, напоминает Reuters. Однако и теперь Белый дом держит декларации Трампа в тайне. Так, 6 мая министр финансов Стивен Мнучин отклонил просьбу конгрессменов-демократов о раскрытии этих документов.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Шашлычный набор за год подорожал на 16%

Ведомости
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Шашлычный набор за год вырос в цене на 16% до 970 руб., пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные аналитики крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Компания сравнила траты россиян с 1 по 5 мая в розничных магазинах и заведениях общепита с аналогичным периодом прошлого года.

В рамках исследования оценивались затраты на приобретение порции шашлыка, мангала, шампуров и средств для розжига костра. Уточняется, что средний чек покупки порции шашлыка составил 320 руб., это на 13% больше, чем в прошлом году. При этом в 2019 г. россияне проявили к шашлыку больший интерес, чем годом ранее: число покупок возросло на 6%.

Мангалы за год подорожали на 19%, средний чек составил 420 руб. Шампуры выросли в цене на 9% до 145 руб., средства для розжига подорожали сильнее всего – на 35% до 85 руб. В число регионов, лидирующих по затратам на минимальный шашлычный набор, вошли Московская область и Москва, Свердловская и Челябинская области, Татарстан, отмечают аналитики.

Политика
Новости

The Times: Мэй не уйдет в отставку с поста премьера Великобритании до осени

Ведомости
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не уйдет в отставку до осени, когда состоится ежегодный партийный съезд правящей консервативной партии, сообщает газета The Times.

Издание пишет, что премьерская канцелярия разрабатывает план нового крайнего срока для разрешения ситуации вокруг Brexit, согласно которому Мэй может рассчитывать сохранить за собой должность главы кабинета министров на дополнительные четыре месяца по сравнению с теми условиями, которые ей накануне предложил Грэм Брейди, глава «Комитета 1922» консервативной партии. Эти условия состояли в том, что Мэй следовало ускорить процесс ухода с поста и объявить об отставке до ухода Палаты общин на летние каникулы, которые обычно начинаются в конце июля.

Если же глава правительства не сделает свою должность вакантной к середине июля, то депутаты-консерваторы не успеют провести предварительные избирательные процедуры до летнего роспуска парламента. Расчет противников Мэй заключался в том, что если до парламентских каникул удастся отобрать двоих претендентов на лидерство и провести голосование среди консерваторов, то его результаты можно будет объявить на съезде партии, который должен пройти с 29 сентября по 2 октября. Теперь реализовать такой график будет практически невозможно, пишет издание.

Как отмечает Reuters, представитель канцелярии Мэй все же назвал переговоры с оппозиционной лейбористской партией о реализации Brexit конструктивными. «Признавая необходимость выхода из ныне сложившегося тупика в парламенте по вопросу Brexit, команды договорились встретиться для проведения последующих переговоров завтра во второй половине дня», – сказал он.

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