«Бабаевский» может выплатить рекордные дивиденды за первый квартал

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Франция допустила введение санкций против Ирана

Если Иран не будет соблюдать условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), против него могут быть введены санкции. Об этом в интервью BFMTV заявила министр обороны Франции Флоранс Парли, передает Reuters.

При этом она подчеркнула, что Франция хочет сохранить ядерную сделку с Ираном. «На сегодняшний день ничего не может быть хуже выхода Ирана из сделки», – сказала она.

Представитель МИД Китая Гэн Шуан также заявил, что условия ядерной сделки должны полностью соблюдаться, и за это ответственны все ее стороны.

Ранее Иран заявил, что приостановит исполнение части обязательств в рамках ядерной сделки. Власти страны приняли такое решение в ответ на выход США из соглашения и введение санкций против Ирана.