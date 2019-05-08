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Песков прокомментировал возможные отставки в «Транснефти» из-за ЧП с «Дружбой»

Минэнерго не выявило каких-либо неверных действий сотрудников «Транснефти», связанных с загрязнением трубопровода «Дружба», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможных отставках в руководстве компании.

«Об этом вчера речь шла на правительстве, министр энергетики докладывал о ситуации. Вы наверняка видели, что в докладе Новака нет никакой оценки каких-то неверных действий со стороны руководства «Транснефти»», – пояснил Песков. Он напомнил, что в отношении одной из частных компаний ведется расследование. Были арестованы четыре человека, «которые подозреваются в том, что именно их манипуляции привели к загрязнению нефти в трубопроводе», добавил он.

Самарский районный суд 7 мая арестовал до 29 июня четверых фигурантов дела о загрязнении трубопровода: гендиректора «Нефтеперевалки» Светлану Балабай, заместителя гендиректора этой компании Рустама Хуснутдинова, гендиректора компании «Петронефть актив» Владимира Жоголева, заместителя директора «Магистрали» Сергея Баландина.

Их подозревают в самовольном подключении к нефтепроводу и приведении его в негодность по предварительному сговору. Еще двоих подозреваемых, имена которых не разглашаются, объявили в розыск. По версии следствия, фигуранты дела похитили нефть на сумму около 1 млн руб. Чтобы скрыть преступление, они поставили в узел слива нефти у села Николаевка Волжского района «грязную» нефть. Позже она попала в нефтехранилище, а затем в систему магистрального трубопровода.