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«Аэрофлот» отменил или перенес за сутки 11 рейсов на самолетах SSJ100

Авиакомпания «Аэрофлот» в среду, 8 мая, в общей сложности отменила или перенесла 11 рейсов, которые должны были выполняться самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), свидетельствуют данные электронных табло аэропортов. Первым на это внимание обратил РБК.

После жесткой посадки SSJ100 в «Шереметьево» «Аэрофлот» отменил и перенес пять рейсов в этом аэропорту. Согласно данным «Шереметьево», был отменен рейс SU 1226 Москва – Нижний Новгород, обратный рейс SU1227. Помимо этого отменен рейс SU2180 Москва – Гетеборг и обратный рейс по данному направлению SU2181, не состоится и рейс SU1374 Москва – Белгород и обратный SU1375, а также рейс SU1392 Москва – Пермь и обратный SU1393.

На несколько часов перенесены рейсы Ростова-на Дону – Москва, Рига – Москва и Москва – Минск.

В воскресенье вечером, 5 мая, самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва – Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево». Экипаж лайнера, на борту которого находились 73 пассажира, из-за технических неполадок принял решение вернуться в аэропорт. Во время посадки у самолета подломилось шасси, начался пожар в хвостовой части. Жертвами катастрофы стал 41 человек.

Sukhoi Superjet 100 – российский ближнемагистральный пассажирский самолет. Разработан компанией «Гражданские самолеты Сухого» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).

Аварийная посадка SSJ100 в «Шереметьево»