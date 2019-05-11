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«Белнефтехим» сообщил о соответствии поступающей по «Дружбе» нефти ГОСТу

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) получают из России по нефтепроводу «Дружба» качественную нефть, соответствующую стандартам, сообщил «Белнефтехим». Пробы на качество по-прежнему берутся из каждой партии поступающей российской нефти, говорится в сообщении. «Результаты анализов мгновенных и интегральных (многократных на протяжении суток) проб подтверждают соответствие качества нефти ГОСТу», – заключил концерн.

В связи с этим Мозырский НПЗ уже приступил к повышению производственной загрузки до оптимальной, отмечается в сообщении. Кроме того, компания «Гомельтранснефть Дружба» готова нарастить транзит нефти.

В апреле «Белнефтехим» сообщил, что получил из России по трубопроводу «Дружба» некачественную нефть с высоким содержанием органических хлоридов. «Транснефть» и Минэнерго России признали проблему и пообещали исправить ситуацию в ближайшее время. По данным «Транснефти», вброс хлорорганических соединений произошел в результате мошеннической схемы. По делу о загрязнении нефти арестованы четыре человека, им вменяется ч. 4 ст. 215.3 УК (самовольное подключение к нефтепроводам либо приведение их в негодность, совершенное в отношении магистральных трубопроводов).

Потери Белоруссии от поставок некачественной российской нефти исчисляются сотнями миллионов долларов, заявил 11 мая президент республики Александр Лукашенко. Точная сумма ущерба, по его словам, будет определена после ревизии НПЗ. При подсчете убытков будут учитываться ущерб самому нефтепроводу, оборудованию на НПЗ, а также недополученная Белоруссией прибыль от транзита нефти.