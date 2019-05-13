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Еврокомиссия оштрафовала AB InBev на 200 млн евро за ограничение импорта пива

Еврокомиссия оштрафовала крупнейшую в мире пивоваренную компанию AB InBev на 200 млн евро за нарушение антимонопольного законодательства, говорится в пресс-релизе ЕК.

AB InBev в 2009–2016 гг. злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке в Бельгии, препятствуя более дешевому импорту пива Jupiler из Нидерландов, считает Еврокомиссия. По данным ведомства, это лишило потребителей преимуществ единого европейского рынка – более широкого выбора и выгодных цен.

В частности, AB InBev изменила упаковку некоторых продуктов бренда Jupiler, экспортируемых в Нидерланды, чтобы их было сложнее продавать в Бельгии. Она также ограничила объем поставок Jupiler в Нидерланды и отказывалась продавать ритейлерам некоторые свои продукты, пока они не соглашались ограничить импорт менее дорогого пива.

Jupiler – самый популярный бренд пива в Бельгии. Объем его продаж – порядка 40% всего бельгийского пива. AB InBev продает Jupiler и в других странах – членах ЕС. В Нидерландах компания предлагает этот продукт по более низким ценам, чем в Бельгии, из-за усиления конкуренции. AB InBev выпускает также пиво под брендами Budweiser, Stella Artois, Corona и др.