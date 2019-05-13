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Еврокомиссия оштрафовала AB InBev на 200 млн евро за ограничение импорта пива

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Еврокомиссия оштрафовала крупнейшую в мире пивоваренную компанию AB InBev на 200 млн евро за нарушение антимонопольного законодательства, говорится в пресс-релизе ЕК.

AB InBev в 2009–2016 гг. злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке в Бельгии, препятствуя более дешевому импорту пива Jupiler из Нидерландов, считает Еврокомиссия. По данным ведомства, это лишило потребителей преимуществ единого европейского рынка – более широкого выбора и выгодных цен.

В частности, AB InBev изменила упаковку некоторых продуктов бренда Jupiler, экспортируемых в Нидерланды, чтобы их было сложнее продавать в Бельгии. Она также ограничила объем поставок Jupiler в Нидерланды и отказывалась продавать ритейлерам некоторые свои продукты, пока они не соглашались ограничить импорт менее дорогого пива.

Jupiler – самый популярный бренд пива в Бельгии. Объем его продаж – порядка 40% всего бельгийского пива. AB InBev продает Jupiler и в других странах – членах ЕС. В Нидерландах компания предлагает этот продукт по более низким ценам, чем в Бельгии, из-за усиления конкуренции. AB InBev выпускает также пиво под брендами Budweiser, Stella Artois, Corona и др.

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Политика
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Россия собирается утилизировать оставленную в Крыму украинскую военную технику

Ведомости
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Россия утилизирует оставленную украинскими военными в Крыму технику после 2024 г., если Киев не заберет ее по истечении десятилетнего срока, передает ТАСС со ссылкой на председателя думского комитета по обороне, бывшего командующего Воздушно-десантными войсками Владимира Шаманова. По его словам, речь идет в том числе и о такой военной технике, как корабли и самолеты. «Исходя из международных норм, в течение 10 лет они должны либо забрать технику, либо через 10 лет мы будем вынуждены это утилизировать», — сказал он.

По словам Шаманова, сейчас техника не находится в эксплуатации, ветшает и приходит в негодность. Современных образцов среди оставленной украинской техники, «а те, которые есть, они Вооруженным силам России не интересны», добавил депутат.

В начале прошлого года президент России Владимир Путин заявил о готовности вернуть Киеву украинскую военную технику, простаивающую в Крыму. По словам российского лидера, сейчас эта техника находится в плачевном состоянии. Тогда речь шла о возврате десятков кораблей и десятков боевых самолетов. По мнению Путина, российская сторона могла бы передать технику украинским военнослужащим в одесском порту. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко говорил, что Украина примет военную технику, но только вместе с Крымом.

Как Путин отметил пятилетие присоединения Крыма к России

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Экономика
Новости

ЦБ зафиксировал всплеск иностранных инвестиций в небанковских секторах

Ведомости
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Прямые иностранные инвестиции в небанковские секторы России за первый квартал 2019 г. выросли более чем в восемь раз по сравнению с четвертым кварталом прошлого года — до $11,5 млрд, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ.

Это улучшение частично обусловлено восстановлением вложений в долговые инструменты, отмечают в ЦБ. Однако говорить об устойчивом оживлении иностранных инвестиций в небакновских секторах преждевременно, потому что значительная доля таких инвестиций была связана с отдельными внутригрупповыми сделками крупных компаний. О каких сделках идет речь, аналитики не уточняют.

Если исключить эти сделки, динамика иностранных инвестиций в российскую экономику в первом квартале 2019 г. улучшилась незначительно по сравнению с предыдущими кварталами, считают в ЦБ. При этом в третьем и четвертом кварталах прошлого года динамика почти всех иностранных инвестиций ухудшилась.

В целом, по предварительным данным, приток прямых иностранных инвестиций в Россию в 2018 г. сократился до $8,8 млрд против $28,6 млрд годом ранее. Это минимальное значение за последние 10 лет. Основную роль в ухудшении динамики иностранных инвестиций сыграли вложения в небанковский сектор.

Политика
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Суд в Киеве оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию на выборах

Ведомости
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Оболонский районный суд Киева признал избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации во время президентских выборов и оштрафовал его на 850 гривен (около $32,4), передает УНН.

Как поясняет УНИАН, незаконной агитацией были признаны действия Зеленского во время голосования во втором туре выборов. Тогда шоумен показал заполненный бюллетень. На нем было видно, что он проголосовал сам за себя. Демонстрация заполненного бюллетеня была признана нарушением закона. Полиция по факту произошедшего ранее составила административный протокол.

Сам Зеленский на суде не присутствовал. Его адвокаты сообщили, что их подзащитный не смог прийти на заседание, и попросили рассматривать дело без него. Защита Зеленского просила суд закрыть возбужденное против него административное дело из-за отсутствия состава нарушения. Бюллетень был показан по просьбе журналистов, Зеленский никаких призывов не высказывал, пояснил адвокат Сергей Кальченко. По его словам, ранее Зеленский подписал протокол полиции, признав вину, так как «хотел поступить правильно».

Центризбирком Украины 30 апреля объявил итоги голосования второго тура выборов на Украине: после подсчета 100% бюллетеней Зеленский набрал 73,22% голосов, его оппонент, действующий президент Петр Порошенко, – 24,45%.

Конфетти и поцелуи. Как штаб Зеленского праздновал победу

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Бизнес
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Акционеры X5 переизбрали Шехтермана исполнительным директором

Ведомости
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Акционеры X5 Retail Group продлили на два года полномочия главного исполнительного директора ритейлера Игоря Шехтермана. Он также переизбран в состав правления, говорится в пресс-релизе Х5.

Шехтерман был назначен главным исполнительным директором Х5 в 2015 г. Ранее эту должность занимал председатель наблюдательного совета группы Стефан Дюшарм. Шехтерман – один из основателей RosExpert, специализирующейся на подборе топ-менеджмента.

В результате преобразований, начатых при Дюшарме и продолженных при Шехтермане, ритейлер смог вернуть себе лидерство на российском рынке. В конце 2016 г. компания обогнала «Магнит» по размеру выручки и в последние годы увеличила отрыв от главного конкурента. По итогам 2018 г. выручка Х5 увеличилась на 18,3% до 1 трлн 532,537 млрд руб.

Х5 является крупнейшим российским ритейлером по объему выручки. Группа управляет сетью магазинов «Пятерочка», супермаркетов «Перекресток» и гипермаркетов «Карусель». Акционерами компании являются CTF Holdings S.A. (структура «Альфа-групп») – 47,86%, Intertrust Trustees Ltd. (Axon Trust) – 14,43%, директора X5 – 0,07%. На казначейские акции приходится 0,01%, в свободном обращении 37,63% акций ритейлера.

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Финансы
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Цены на нефть выросли после нападения на танкеры Саудовской Аравии

Ведомости
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Июльские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже на 13.37 мск подорожали на 1,5% до $71,70 за баррель. К этому времени июньские фьючерсы на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже поднялись в цене на 1,43% и составили 62,54 за баррель.

Рост цен связан с нападением на два танкера Саудовской Аравии в Персидском заливе, объясняет Bloomberg. Агентство добавляет, что нефть также дорожает на фоне ожиданий участников рынка публикации официальными органами США более подробной информации о дополнительных тарифах в отношении китайского импорта.

В воскресенье, 12 мая, в Персидском заливе было совершено нападение на два танкера Саудовской Аравии. Ответственность за инцидент еще никто на себя не взял, после инцидента США усилили военное присутствие в регионе. По мнению Bloomberg, нападение свидетельствует о росте геополитических рисков на Ближнем Востоке на фоне ужесточения США санкций против нефтяного сектора Ирана.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

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Политика
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Суд оштрафовал Сергея Зверева на 15 000 рублей за пикет против завода на Байкале

Ведомости
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Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева на 15 000 руб. за одиночный пикет против строительства завода на Байкале, передает ТАСС из зала суда.

Суд признал Зверева виновным в нарушении правил пикетирования (по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). Он проводил акцию рядом с Кремлем, где запрещено организовывать публичные мероприятия.

В начале марта Зверев устроил одиночный пикет с плакатом «Против строительства завода на Байкале». Через неделю ему пришла повестка о необходимости прийти в отдел полиции для составления протокола за нарушение правил проведения митингов.

Сергей Зверев вырос в пос. Култук Иркутской области, куда до сих пор регулярно приезжает. Там живут его родственники.

Строительство завода по розливу бутилированной воды на Байкале началось в январе 2019 г. Местные жители требовали его прекращения. В начале апреля суд запретил строительство завода в качестве обеспечительной меры по иску местной прокуратуры.

На Байкале начали строить завод, несмотря на протесты местных жителей

Политика
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Следствие идентифицировало почти всех погибших в катастрофе SSJ100

Ведомости
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Следствие провело молекулярно-генетические экспертизы тел 40 погибших при жесткой посадке самолета SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в «Шереметьево». Их личности установлены, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР). «Работа по идентификации еще одного погибшего – гражданина США – будет завершена в ближайшее время», – отмечается в пресс-релизе.

Следователи уже допросили пострадавших, а также сотрудников «Шереметьево» и «Аэрофлота». У различных служб аэропорта и авиакомпании были изъяты документы, относящиеся к ЧП. «Назначены и иные экспертизы, результаты которых в совокупности с другими собранными доказательствами позволят восстановить объективную картину произошедшего», – уточняется в сообщении.

Вечером 5 мая самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» с 73 пассажирами и пятью членами экипажа на борту вылетел из Москвы в Мурманск. Через 10 минут после взлета командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за технических неполадок. Во время аварийной посадки у самолета подломилось шасси, были повреждены баки с топливом, в хвостовой части лайнера начался пожар. Жертвами катастрофы стал 41 человек. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Авиакатастрофа в «Шереметьево»

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Политика
Новости

Прокуратура Швеции сообщила о возобновлении расследования в отношении Ассанжа

Ведомости
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Прокуратура Швеции возобновит расследование в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в связи с обвинением в изнасиловании, сообщает Associated Press.

Существуют основания подозревать, что Ассанж действительно совершил изнасилование, заявила замдиректора прокуратуры Швеции Ева-Мари Перссон. Она добавила, что необходимо снова допросить Ассанжа.

Прокуратура Швеции намерена добиваться выдачи основателя WikiLeaks. Ранее британский суд начал рассматривать запрос о его экстрадиции в США, где Ассанжа обвиняют в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру.

Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах в 2010 г. В 2017 г. прокуратура Швеции прекратила предварительное расследование в его отношении, так как он находился в посольстве Эквадора. Однако ведомство допускало возобновление расследования, если получится обеспечить личное присутствие Ассанжа в Швеции до августа 2020 г., когда истекает срок давности дела.

В апреле Эквадор отказал Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища, где он находился с 2012 г. Сразу после этого его задержала британская полиция в связи с требованием американских властей о его экстрадиции.

Как выглядит Ассанж после семи лет жизни в посольстве

Менеджмент
Новости

ВЦИОМ: большинство россиян не связывают рост зарплаты с качеством работы

Ведомости
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования об отношении россиян к работе: 68% опрошенных считают, что их зарплата не увеличится, если они будут работать больше или более качественно. При этом респонденты в возрасте от 18 до 24 лет думают по-другому: 63% считают, что она вырастет. Результаты опроса опубликованы на сайте ВЦИОМа.

85% респондентов заявили, что им нравится их работа. Треть россиян назвали основными причинами выбора профессии обстоятельства, 30% опрошенных – собственные увлечения и интересы, 17% – оплату труда в данной сфере, еще столько же – отсутствие выбора, 12% – престиж и карьерный рост.

Большинство тех, кто назвал обстоятельства причиной выбора профессии, старше 60 лет. На престиж и карьерный рост в основном ориентируются люди в возрасте от 18 до 34 лет.

Более половины опрошенных россиян готовы продолжать работать на прежнем месте даже при отсутствии финансовой необходимости. Каждый пятый россиянин хочет поменять место работы или уволиться и больше не работать. Последний вариант в основном выбирали россияне в возрасте 60 лет и старше.

Политика
Новости

На Украине начали расследование против Порошенко о давлении на судей

Ведомости
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Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование в отношении президента Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя нацбанка Якова Смолия по заявлению судей Окружного административного суда Киева о вмешательстве в их деятельность в рамках дела Приватбанка, сообщается на сайте суда.

В апреле Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка.

Нацбанк Украины пообещал обжаловать это решение. Порошенко попросил руководство Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины изучить возможность привлечения к уголовной ответственности судей за неправосудное решение. Судьи считают, что эти заявления «являются прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и беспристрастность».

В декабре 2016 г. правительство Украины решило национализировать Приватбанк. Нацбанк Украины признал его неплатежеспособным. Бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский подал в суд иск с требованием признать эти решения незаконными.

Бизнес
Новости

Авиакомпания «Азимут» заменила SSJ100 на двух рейсах по техническим причинам

Ведомости
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Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) авиакомпании «Азимут» в ночь на понедельник не смог вылететь из Краснодара в Челябинск по технической причине, сообщил «РИА Новости» представитель авиакомпании. Пассажиров пересадили на другой самолет этой же марки.

Самолет должен был вылететь 12 мая в 22.50 мск с 93 пассажирами на борту. Но из-за замены борта рейс задержался на полтора часа. Пассажир этого рейса Сергей Жеребин написал в фейсбуке, что самолет уже двигался в направлении взлетно-посадочной полосы, но на взлет в итоге не пошел. Командир сообщил, что будут устраняться технические неполадки.

Кроме того, авиакомпания «Азимут» утром отложила на восемь часов вылет самолета SSJ100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону, сообщил «РИА Новости» представитель новосибирского аэропорта «Толмачево». В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре агентству рассказали, что причиной задержки вылета стала техническая неисправность, и для перевозки пассажиров будет предоставлен другой самолет.

В аэропорту «Шереметьево» 5 мая самолет SSJ100 «Аэрофлота», летевший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку, при которой он загорелся. Погиб 41 человек.

За неделю после катастрофы «Аэрофлот» отменил около 50 рейсов на самолетах SSJ100, подсчитал «Коммерсантъ». По словам собеседников газеты в авиаотрасли, отмена полетов SSJ100 – частое явление, но после катастрофы в «Шереметьево» средства массовой информации стали более внимательно следить за полетами судов этого типа.

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