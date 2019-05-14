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Фигурант дела о загрязнении «Дружбы» потребовал проверить терминал «Транснефти»

Ведомости
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Основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев, объявленный российскими властями в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба», потребовал проверить терминал «Транснефть-Дружбы». Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ». По мнению Трушева, это необходимо для проведения объективного расследования. 

«Мы хотим, чтобы пошло объективное расследование, чтобы обязательно проверили терминал «Транснефть-Дружбы», чтобы опросили операторов, лаборантов и других сотрудников. Хотя я понимаю, что очень сложно добиться этого в данной ситуации», — признал Трушев. Собеседник издания рассказал, что сейчас находится в Германии и в ближайшие дни намерен решить, возвращаться ли в Россию. 

Белоруссия в апреле пожаловалась на резкое ухудшение качества российской смеси Urals. России пришлось ограничить ее экспорт в Европу. «Транснефть» заявляла, что загрязнение нефти произошло в результате мошеннической схемы. Было возбуждено уголовное дело. В начале мая Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании и аресте четырех человек по этому делу: гендиректора «Нефтеперевалки» Светланы Балабай, заместителя гендиректора этой компании Рустама Хуснутдинова, гендиректора компании «Петронефть актив» Владимира Жоголева и заместителя директора «Магистрали» Сергей Баландин. Еще два фигуранта, в том числе Трушев, были объявлены в розыск.

По версии следователей, фигуранты в составе преступного сообщества похитили нефть на сумму свыше 1 млн руб. Чтобы скрыть это, они поставили в узел слива нефти у села Николаевка Волжского района «грязную» нефть. Позже эта нефть попала в нефтехранилище в селе Лопатино Волжского района, а затем в систему магистрального трубопровода. «В результате чего 8 резервуаров парка «Лопатино» были приведены в непригодное для эксплуатации состояние», – указывало ведомство.

Новости СМИ2
Бизнес
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UC Rusal сообщила о двукратном снижении чистой прибыли

Ведомости
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Чистая прибыль UC Rusal по итогам I квартала 2019 г. сократилась в два раза и составила $273 млн против $544 млн за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в документах компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), опубликованных на ее сайте. Выручка US Rusal за отчетный период сократилась на 20,9%: с $2,74 млрд годом ранее до $2,17 млрд. Компания связывает это с падением цены на алюминий на 13,9% в I квартале 2019 г. на Лондонской бирже металлов.

Скорректированный чистый убыток компании составил $103 млн против прибыли в $317 млн годом ранее. Нормализованная чистая прибыль сократилась на 43,5%, до $300 млн. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 60,5% с $572 млн в первые три месяца 2018 г. до $226 млн в 2019 г.

«На результатах первого квартала в полной мере отразились события прошлого года, в том числе санкции (американского управления по контролю за иностранными активами – ред.) OFAC, которые были сняты только 27 января 2019 г.», — приводятся в сообщении компании гендиректора Евгения Никитина. Он пояснил, что краткосрочные периоды продления генеральных лицензий привели к изменениям структуры продаж. В результате доля продукции с добавленной стоимостью за отчетный период сократилась до 29% по сравнению с 48% от общего объема продаж годом ранее. Это повлекло за собой сокращение выручки и чистой прибыли, отметил топ-менеджер.

В ближайшее время менеджмент UC Rusal обещает уделять особое внимание восстановлению позиций компании на рынке, в том числе доли продукции с добавленной стоимостью. В сообщении компании указывается, что это необходимо в условиях ценовой неопределённости на глобальном рынке алюминия, а также торговых разногласий между США и Китаем. Гендиректор UC Rusal пообещал сосредоточиться на развитии отношений с нынешними клиентами, разработке новых конкурентоспособных технологий и сокращении расходов.

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Бизнес
Новости

Cуд США обязал Bayer выплатить $2 млрд по делу о вызывающем рак гербициде

Ведомости
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Суд в Сан-Франциско (штат Калифорния) обязал немецкую компанию Bayer выплатить более $2 млрд двум американцам, у которых был диагностирован рак, предположительно из-за контакта с гербицидом Roundup. Об этом сообщает Financial Times. Компенсация предназначена для Элвы Пиллиода и его супруги Альберты, проживающих в штате. 

Ранее супруги подали иск в отношении производившей гербицид американской компании Monsanto, заявляя, что из-за контакта с ним у них развилась лимфома. Bayer купил Monsanto в прошлом году за $63 млрд. Как отмечает издание, жюри присяжных решило, что ни Monsanto, ни Bayer не проинформировали должным образом потребителей о том, что Roundup может вызывать у людей рак. 

Всего в США против Monsanto и ее нынешнего владельца Bayer поданы сотни аналогичных исков. Компании обвиняются в намеренном утаивании информации о канцерогенности гербицида, также известного как глифосат. Гербицидом называют химическое вещество, которое используется для уничтожения растительности.

В августе 2018 г. суд присяжных в Калифорнии обязал Monsanto выплатить садовнику Дуэйну Джонсону $298 млн ущерба, нанесенного его здоровью. Истец утверждал, что получил онкологическое заболевание из-за того, что использовал в работе Roundup. По прогнозам врачей, Джонсон проживет в лучшем случае до 2020 г. 

Бизнес
Новости

СМИ узнали о возможной продаже Utair доли в аэропорту Сургута

Ведомости
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Авиакомпания Utair может продать доли в аэропорту Сургута и хендлинговой UTG, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, этого требуют кредиторы, которым авиаперевозчик не платит с конца 2018 г. Собеседники издания указывают, что Utair «не в восторге» от возможных сделок, но компании нужны деньги на погашение долга перед банками.

В то же время в Utair не исключили продажу непрофильных активов. «Вопрос возможной реализации активов, владение которыми не является стратегическим приоритетом компании, находится в постоянном фокусе внимания набсовета и менеджмента Utair»,— заявил газете представитель авиакомпании, не уточнив конкретные активы и суммы.

По данным Kartoteka.ru, Utair принадлежит 50% ЗАО «Ю-Ти-Джи». Остальные 50% — у АО «Глонасс Менеджмент Компани» (собственники — Дмитрий Тизин, Дмитрий Груненков и Михаил Морозов). В ОАО «Аэропорт Сургут» у Utair доля в 56% — до этого уровня она ее увеличила в 2018 г., купив 48% оператора за 718,6 млн руб. (по данным «Ведомостей», у «Сургутнефтегаза»). Аналитики оценивают долю авиакомпании в UTG в 750–850 млн руб., в аэропорту — в 800-850 млн руб. Газета уточняет, что долей Utair в UTG уже заинтересовались структуры совладельца «Внуково» Виталия Ванцева.

Utair в конце прошлого года допустила дефолт по синдицированному кредиту на 15,4 млрд руб. и по отдельному кредиту Сбербанка на 17,4 млрд руб. Следующая дата выплаты процентов — 20 июня. За оба актива перевозчик может выручить около 3 млрд руб., полагают собеседники издания в отрасли. 

Новости СМИ2
Политика
Новости

Трамп анонсировал встречу с Путиным на саммите G20

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп объявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «большой двадцатки» (G20), который пройдет в конце июня в японском городе Осака, передает Reuters. Также Трамп сказал, что встретится и с председателем КНР Си Цзиньпином.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что пока никакой подготовки к встрече не ведется и о ней нет никаких договоренностей, передает «РИА Новости».

Ранее «Коммерсантъ» и РБК сообщили, что США запросили у России проведения переговоров между Путиным и Трампом. Помощник российского президента Сергей Ушаков сказал РБК, что от Вашингтона такого запроса не поступало.

Заместитель руководителя МИДа Сергей Рябков 13 мая сообщил, что во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи может быть затронут вопрос о встрече Трампа с Путиным. Он отметил, что «не предвосхищал [бы] никаких обсуждений того или иного вопроса, но гипотетически такая перспектива [обсуждения переговоров Трампа и Путина] существует». Помпео посетит Сочи 14 мая для переговоров с руководителем МИДа Сергеем Лавровым. После этого, как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, их обоих примет Путин.

Последняя встреча Путина и Трампа один на один прошла в июне 2018 г. в Хельсинки. В декабре планировалась еще одна встреча, уже на саммите G20 в Аргентине, но США ее отменили. Причиной такого решения Трамп назвал то, что после конфликта в Керченском проливе, который произошел 25 ноября, Россия не вернула Украине моряков и корабли. В итоге президенты пообщались «на ногах», рассказал тогда Путин. Он выразил сожаление, что им не удалось провести полноформатную встречу.

Новости СМИ2
Бизнес
Новости

Компания Босова подала иски к его партнерам более чем на 1 млрд рублей

Ведомости
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Арбитражный суд Кемеровской области в мае зарегистрировал три иска компании «Разрез Кийзасский» (входит в группу «Сибантрацит» Дмитрия Босова) к транспортной компании «Углетранс». Это следует из картотеки суда, обратил внимание «Интерфакс».

Первые два иска были поданы 8 мая, третий – 13 мая. Общая сумма – более 1 млрд руб. Суть исковых требований в картотеке не указана.

6 мая «Углетранс» подал иск о взыскании 490 млн руб. с входящей в «Сибантрацит» компании «Разрез Восточный».

По данным источника РБК в одной из угольных компаний Кемерова, основные собственники «Углетранса» – Андрей Филиппов и Илья Гаврилов – были партнерами Босова по добыче угля. «Углетранс» начал подавать иски к подконтрольным Босову компаниям в феврале этого года: к «Разрезу Восточный», в частности, как следует из судебной картотеки, поданы семь исков, а к «Разрезу Кийзасский» – шесть. Также суды рассматривают иски «Углетранса» к Арктической горной компании (АГК, находится под управлением ООО «УК "Востокуголь"», которое на паритетных началах принадлежит Босову и Александру Исаеву).

Представители «Углетранса» и Босова отказались от комментариев.

В апреле РБК сообщил, что красноярское управление ФСБ возбудило уголовное дело против неустановленных лиц из числа руководства АГК по ст. 171 УК (незаконная предпринимательская деятельность). По данным издания, в постановлении о возбуждении дела упоминается и «Углетранс»: АГК якобы заключила с «Углетрансом» договор на выполнение работ по транспортировке угля, строительству морского терминала для его отгрузки в целях последующей продажи под видом отбора крупных проб (100 000–200 000 т).

Бизнес
Новости

Бывший министр обороны Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Ведомости
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Бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова назначили председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), говорится в материалах компании. Ранее этот пост занимал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

На данный момент ОАК находится в процессе передачи под управление «Ростеха». Интеграционные процессы только начались, их завершение планируется в 2020 г., уточнили в пресс-службе «Ростеха». Перед обновленным менеджментом будет стоять задача решить накопившиеся в ОАК проблемные вопросы, выстроить работу авиастроительной корпорации по новым стандартам, добавили в пресс-службе холдинга.

Сейчас в совет директоров ОАК входят президент Фонда содействия инвестициям им. А. С. Попова Евгений Юрченко, президент ОАК Юрий Слюсарь, председатель научно-технического совета «Ростеха» Юрий Коптев, гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, замминистра транспорта Александр Юрчик, замминистра промышленности Олег Бочаров и др.

Сердюков занимал пост министра обороны с 2007 по 2012 г. В 2015 г. он стал индустриальным директором «Ростеха», курирующим вопросы авиационной промышленности.

Бывшие министры под следствием

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Политика
Новости

Путин осмотрел Ту-214 и модернизированные Ту-160 на заводе в Казани

Ведомости
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Президент России Владимир Путин посетил производственные цеха Казанского авиазавода им. Горбунова (филиала ПАО «Туполев»), где ему рассказали о новшествах в производстве бомбардировщика Ту-160, передает ТАСС. Глава государства осмотрел лазерный цех, в котором осуществляется высокоточное производство деталей. Ему показали, в частности, как производится центральная самолетная балка Ту-160.

Как сообщает «РИА Новости», на аэродроме завода Путин осмотрел образцы авиатехники, в том числе модернизированные Ту-160, Ту-22, Ту-95МС. В отдельном ангаре президенту представили самолет Ту-214. Президента привлекла и производимая в Татарстане вертолетная техника. Он поднялся на борт новейшего Ми-38Т, осмотрел модификации вертолета «Ансат».

Посещение завода было похоже на большое совещание, посвященное авиаотрасли, отмечает ТАСС. При посещении цехов президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер Юрий Борисов, руководитель Минпромторга Денис Мантуров, а также руководители предприятий.

Путин посетил авиазавод в Казани спустя восемь дней после авиакатастрофы в аэропорту «Шереметьево»: лайнер Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку. Погибли 41 человек из 78 находившихся на борту. SSJ100 собираются на заводе в Комсомольске-на-Амуре, производитель – «дочка» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).

Технологии
Новости

«Дочка» Сбербанка получила в залог доли в ключевых компаниях Rambler Group

Ведомости
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Дочерняя компания Сбербанка «Цифровые активы» получила в залог доли в четырех ключевых компаниях Rambler Group – ООО «Рамблер & Ко медиа», ООО «Рамблер групп», ООО «Рамблер интернет холдинг» и ООО «Компания Афиша». Речь идет о долях, которые ранее находились в залоге у банка «Траст», следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

«Рамблер групп» является 100%-ной «дочкой» «Рамблер & Ко медиа», 80% которой находится в собственности ООО «АНН холдингс» Александра Мамута. Еще 20% «Рамблер & Ко медиа» принадлежит кипрской компании «Тексо холдингс лимитед». «Тексо холдингс» также владеет 100% «Рамблер интернет холдинга», в который входит «Компания Афиша».

Банк «Траст» в конце апреля сообщил о готовности «Рамблер интернет холдинг» погасить долг. После этого планировалось полностью высвободить активы Rambler Group, переданные в качестве обеспечения по этому долгу, отмечала пресс-служба банка. Задолженность компаний Rambler Group Александра Мамута «Траст» получил от банка «Открытие» в ноябре 2018 г.

В конце апреля Сбербанк и Rambler Group объявили о сделке, в результате которой банк получит в собственность 46,5% группы. Остальные 46,5% останутся у A&NN Мамута, еще 7% – у Era Capital (до объединения с Rambler владела онлайн-кинотеатром Okko). Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» и издательство «Азбука-Аттикус» не войдут в сделку, говорили «Ведомостям» два источника, близких к сторонам сделки. По информации РБК, Сбербанк может инвестировать в Rambler Group около 11 млрд руб. При этом акционеры Rambler не получат денег в рамках сделки, уточняли источники «Ведомостей». На полученные средства группа сможет закрыть кредиты и инвестировать в развитие сервисов.

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Бизнес
Новости

Россельхознадзор сможет уничтожать на границе найденную в багаже мясную продукцию

Ведомости
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Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», вводящие запрет на ввоз продукции животноводства из стран с «угрозой заноса и распространения на территории Российской Федерации заразных болезней животных». Копия документа опубликована на портале правовых актов.

Минсельхоз предлагает разрешить Россельхознадзору уничтожать в пунктах пропуска на российской границе продукцию животного происхождения, обнаруженную в ручной клади, почтовых отправлениях и багаже. Речь идет о продукции, которую граждане ввозят в страну для личного пользования из стран, не входящих в Евразийский экономический союз.

Россияне, как и сейчас, смогут ввозить из других стран до 5 кг продукции животного происхождения (на одного человека) в заводской упаковке при условии, что в стране, где был произведен товар, нет заразных болезней животных, отмечает РБК.

Россельхознадзор также сможет дезинфицировать въезжающие на территорию России автомобили, если на территории сопредельных государств будет угроза заноса и распространения в России заразных болезней животных, таких как африканская чума свиней (АЧС).

В апреле «Ведомости» писали, что Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру Алексею Гордееву запретить гражданам ввозить из-за границы мясную и молочную продукцию для личного пользования, усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения.

Какие продукты запрещено ввозить в Россию

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Политика
Новости

Зеленский опубликовал «послание мира для жителей Крыма и Донбасса»

Ведомости
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Новоизбранный украинский президент Владимир Зеленский опубликовал «послание мира для жителей Крыма и Донбасса». Видеозапись он разместил на своей странице в Facebook.

«Послание» представляет собой обращение руководителей религиозных организаций Украины, в том числе патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополита Онуфрия. «Мы верим, что наконец-то мы сядем как цивилизованные люди за стол переговоров и сможем все конфликты, все вопросы, которые есть у нас друг к другу, – мы сможем решить с помощью мудрости человеческой», – подчеркнул, в частности, Онуфрий.

Как пояснил Зеленский, видео снято по итогам встреч с религиозными лидерами. «Спасибо всем, кто согласился. Мы с вами! Мы вместе! Мы – одна страна!» – отметил он.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче в упрощенном порядке российских паспортов жителям самопровозглашенных республик Донбасса – Луганской и Донецкой. Зеленский записал видеообращение к Путину, в котором заявил, что российским властям не удастся «соблазнить» паспортами большое число украинцев: «Не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать "новой нефтью", в которую власти России пытаются превратить собственный народ».

Зеленский выиграл президентские выборы на Украине по итогам двух туров. Согласно данным ЦИК Украины, он набрал 73,22% голосов, его соперник – действующий президент страны Петр Порошенко – получил 24,45% голосов.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 г. Власти Украины считают полуостров временно оккупированной территорией. Западные страны также считают Крым территорией Украины. Против России из-за этого введены санкции.

Политика
Новости

Первого пострадавшего в аварии SSJ100 в «Шереметьево» выписали из больницы

Ведомости
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Одного из десяти госпитализированных после аварийной посадки SSJ100 в «Шереметьево» выписали из больницы, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав России. Речь идет о пациенте, доставленном в медцентр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) с острым инфарктом миокарда в состоянии средней степени тяжести.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»

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