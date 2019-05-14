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Фигурант дела о загрязнении «Дружбы» потребовал проверить терминал «Транснефти»

Основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев, объявленный российскими властями в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба», потребовал проверить терминал «Транснефть-Дружбы». Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ». По мнению Трушева, это необходимо для проведения объективного расследования.

«Мы хотим, чтобы пошло объективное расследование, чтобы обязательно проверили терминал «Транснефть-Дружбы», чтобы опросили операторов, лаборантов и других сотрудников. Хотя я понимаю, что очень сложно добиться этого в данной ситуации», — признал Трушев. Собеседник издания рассказал, что сейчас находится в Германии и в ближайшие дни намерен решить, возвращаться ли в Россию.

Белоруссия в апреле пожаловалась на резкое ухудшение качества российской смеси Urals. России пришлось ограничить ее экспорт в Европу. «Транснефть» заявляла, что загрязнение нефти произошло в результате мошеннической схемы. Было возбуждено уголовное дело. В начале мая Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании и аресте четырех человек по этому делу: гендиректора «Нефтеперевалки» Светланы Балабай, заместителя гендиректора этой компании Рустама Хуснутдинова, гендиректора компании «Петронефть актив» Владимира Жоголева и заместителя директора «Магистрали» Сергей Баландин. Еще два фигуранта, в том числе Трушев, были объявлены в розыск.

По версии следователей, фигуранты в составе преступного сообщества похитили нефть на сумму свыше 1 млн руб. Чтобы скрыть это, они поставили в узел слива нефти у села Николаевка Волжского района «грязную» нефть. Позже эта нефть попала в нефтехранилище в селе Лопатино Волжского района, а затем в систему магистрального трубопровода. «В результате чего 8 резервуаров парка «Лопатино» были приведены в непригодное для эксплуатации состояние», – указывало ведомство.