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UC Rusal сообщила о двукратном снижении чистой прибыли

Чистая прибыль UC Rusal по итогам I квартала 2019 г. сократилась в два раза и составила $273 млн против $544 млн за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в документах компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), опубликованных на ее сайте. Выручка US Rusal за отчетный период сократилась на 20,9%: с $2,74 млрд годом ранее до $2,17 млрд. Компания связывает это с падением цены на алюминий на 13,9% в I квартале 2019 г. на Лондонской бирже металлов.

Скорректированный чистый убыток компании составил $103 млн против прибыли в $317 млн годом ранее. Нормализованная чистая прибыль сократилась на 43,5%, до $300 млн. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 60,5% с $572 млн в первые три месяца 2018 г. до $226 млн в 2019 г.

«На результатах первого квартала в полной мере отразились события прошлого года, в том числе санкции (американского управления по контролю за иностранными активами – ред.) OFAC, которые были сняты только 27 января 2019 г.», — приводятся в сообщении компании гендиректора Евгения Никитина. Он пояснил, что краткосрочные периоды продления генеральных лицензий привели к изменениям структуры продаж. В результате доля продукции с добавленной стоимостью за отчетный период сократилась до 29% по сравнению с 48% от общего объема продаж годом ранее. Это повлекло за собой сокращение выручки и чистой прибыли, отметил топ-менеджер.

В ближайшее время менеджмент UC Rusal обещает уделять особое внимание восстановлению позиций компании на рынке, в том числе доли продукции с добавленной стоимостью. В сообщении компании указывается, что это необходимо в условиях ценовой неопределённости на глобальном рынке алюминия, а также торговых разногласий между США и Китаем. Гендиректор UC Rusal пообещал сосредоточиться на развитии отношений с нынешними клиентами, разработке новых конкурентоспособных технологий и сокращении расходов.