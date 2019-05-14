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Американские сенаторы подготовили санкции против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы Тед Круз (республиканец) и Джин Шахин (демократ) подготовили законопроект о санкциях против европейских компаний и судов, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на копию документа. Соответствующий документ пока не опубликован, но источники Bloomberg подтвердили его существование.

Документ направлен против судов, используемых для прокладки глубоководных трубопроводов, которые есть у западных энергетических компаний и которых не хватает у России. Предпринимателям, которые продают или сдают в аренду такие суда, сенаторы предлагают запретить въезд в США, а также заморозить их активы в этой стране. Законопроект включает также санкции против лиц, оказывающих финансовую или техническую поддержку или страхование этих судов.

Проект документа предусматривает контроль над двумя компаниями, которые получили контракты на прокладку труб для «Северного потока-2»: швейцарской Allseas и итальянской Saipem. Авторы инициативы призывают также усилить давление на «Газпром» и пять компаний-партнеров по проекту: Uniper и Wintershall из Германии, Anglo-Dutch Shell, OMV из Австрии и Engie из Франции.

«Северный поток – 2» – трансбалтийский газопровод «Газпрома», две нитки которого должны соединить Россию и Германию. Проектная мощность трубы – 55 млрд куб. м в год. Морская часть трубопровода проходит через воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, суммарная длина обеих ниток составляет около 2400 км. Предполагается, что трубопровод должен быть достроен к концу года.