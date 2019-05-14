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Тверской вагоностроительный завод может выплатить дивиденды впервые за пять лет

Совет директоров Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ, входит в «Трансмашхолдинг») рекомендовал направить на выплату дивидендов около 3,7 млрд руб., по 14 824 руб. за акцию. Это следует из сообщения ТВЗ. В последний раз предприятие выплачивало дивиденды по итогам 2013 г. – по 2296 руб. за бумагу. Решение акционеры примут на собрании, назначенном на 14 июня.

Предприятие через «Трансмашхолдинг лимитед» контролирует гендиректор ТМХ Кирилл Липа, указано в пояснительной записке ТВЗ к бухгалтерской отчетности за 2018 г. В прошлом году выручка ТВЗ по РСБУ выросла почти на 70% до 47,25 млрд руб., чистая прибыль – более чем в шесть раз до 3,7 млрд руб.

Тверской вагоностроительный завод выпускает пассажирские и грузовые вагоны, электропоезда. Мощность – 1200 вагонов и кузовов в год. Основной потребитель – холдинг РЖД.

Улучшение финансовых результатов ТВЗ и недавно заключенный долгосрочный контракт с Федеральной пассажирской компанией («дочкой» РЖД)» на поставку в течение 2019–2025 гг. 3730 пассажирских вагонов позволяет прогнозировать, что завод сможет финансировать свою инвестпрограмму, даже выплачивая дивиденды, комментирует гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. «Хотя, вероятнее всего, в 2019–2020 гг. на дивиденды уже не будут направляться все 100% чистой прибыли», – считает он.

Представитель «Трансмашхолдинга» от комментариев отказался.