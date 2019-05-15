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«Руслайн» отказалась от покупки SSJ100 после авиакатастрофы в «Шереметьево»

Региональный авиаперевозчик «Руслайн» отказался от приобретения в лизинг 18 самолетов SSJ100 после авиакатастрофы, произошедшей в аэропорту «Шереметьево» 5 мая. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на владельца перевозчика Николая Уланова. По его словам, «Руслайн» вышел из переговоров с «Ильюшин финанс» (лизингодатель) и «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС) (производитель).

Отказ авиакомпания объяснила репутационными рисками. По мнению ее руководства, после катастрофы в «Шереметьево» пассажиры будут опасаться летать этими самолетами, что ставит под угрозу окупаемость бортов, хотя в их безопасности в «Руслайне» не сомневаются. «Сертифицированный и допущенный к полетам самолет по определению безопасен», – подчеркнул собеседник газеты. «Руслайн» вел переговоры о лизинге SSJ100 со второй половины 2018 г. 18 самолетов могли составить половину парка «Руслайна».

В то же время источники газеты в авиапроме полагают, что решение «Руслайна» на самом деле не связано с последствиями катастрофы. Один из них пояснил, что авиакомпания, обсуждая возможность приобретения SSJ100, «запросила беспрецедентные условия по лизингу». Компания, по его словам, связывала покупку самолетов с реализацией проектов в других видах бизнеса, в частности, предлагала строить ангары для обслуживания самолетов. «Судя по всему, без строительства ангаров финансовая модель "Руслайна" не сложилась», – добавил он.

Катастрофа с самолетом SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» произошла 5 мая. Лайнер с 73 пассажирами и пятью членами экипажа на борту вылетел из Москвы в Мурманск, но через 10 минут вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок. Во время аварийной посадки у самолета подломилось шасси, были повреждены баки с топливом, в хвостовой части лайнера начался пожар. В результате погиб 41 человек. По факту происшедшего расследуется уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).