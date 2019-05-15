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В правительстве обсуждают создание национальной дноуглубительной компании

Проект «дорожной карты» по созданию в России национальной дноуглубительной компании был направлен в Белый дом аналитическим центром при правительстве. Это произошло в начале мая, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на своих собеседников. Автором инициативы издание называет профильную петербургскую компанию «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство». По данным «СПАРК-Интерфакса», 60% в ней принадлежит кипрской Voje Investments Limited, 40% у одноименного ООО, бенефициаром которого является Глеб Евтушенко.

Идея создания национальной компании по углублению морского дна в начале года обсуждалась на совещании у замруководителя аппарата правительства Алексея Уварова, отмечает издание. Член совета директоров компании «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство» Андрей Мушкарев рассказал о нескольких совещаниях с ведомствами, а также подтвердил разработку «дорожной карты». По его оценкам, из-за отсутствия в России необходимого флота углублением дна занимаются иностранные компании, которые «уже забрали из бюджета $1,5 млрд».

Создание национальной компании предусматривает три этапа. До 2022 г. планируется построить 15 судов для работ на Балтике и в Азово-Черноморском бассейне. Предполагаемые инвестиции составят около 20 млрд руб. Предварительные договоренности о строительстве есть с голландскими верфями IHC и Damen, отмечает Мушкарев. Второй этап предполагает строительство еще 20 судов. По ним идут переговоры с Объединенной судостроительной корпорацией, а также с иностранными компаниями по локализации. Создание национальной компании должно завершиться к 2026 г. Оно не предполагает прямого госфинансирования, но авторы идеи рассчитывают на налоговые льготы, субсидирование процентных ставок по кредитам и гарантии определенного объема заказов как от государства, так и от крупных компаний вроде «Газпрома» и «Новатэка».

В Минпромторге рассказали, что ведомство принимает активное участие в проработке вопроса о создании дноуглубительной компании. В министерстве считают, что суда для нее должны строиться исключительно в России, с учетом зарубежного опыта. В Минтрансе заявили, что официально инициатива не рассматривалась.