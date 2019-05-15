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Суд заочно арестовал двух фигурантов дела о загрязнении трубопровода «Дружба»

Самарский районный суд заочно арестовал на два месяца бывшего гендиректора «Самаратранснефть-терминала» Романа Ружечко и основателя группы компаний «Петронефть» Романа Трушева, ранее объявленных в розыск по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», сообщает ТАСС.

В среду, 15 мая, Самарский районный суд также арестовал гендиректора «Нефтеперевалки» Светлану Балабай и признал законным арест трех фигурантов дела — гендиректора «Петронефть актив» Владимира Жоголева, заместителя Балабай Рустама Хуснутдинова и замдиректора «Магистрали» Сергея Баландина. Последний написал явку с повинной, рассказала его адвокат.

Всем фигурантам дела вменяется ч. 4 ст. 215.3 УК (самовольное подключение к нефтепроводам либо приведение их в негодность, совершенное в отношении магистральных трубопроводов). Следствие также подозревает их в организации преступного сообщества (ст. 210 УК) и краже (ст. 158 УК).

В апреле белорусская компания «Белнефтехим» сообщила о поставках по трубопроводу «Дружба» некачественной нефти из России с высоким содержанием органических хлоридов. По информации «Транснефти», вброс хлорорганических соединений произошел в результате мошенничества с поставками нефти.

Трубопровод «Дружба» обеспечивает поставки на белорусские нефтеперерабатывающие заводы и транзит нефти в Европу через территорию Белоруссии по двум направлениям — через Польшу и Украину.