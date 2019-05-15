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Бастрыкин рассказал о многомиллиардных хищениях в «Роскомосе»

Следователи выявили миллиардные хищения в госкорпорации «Роскосмос», рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме. «По "Роскосмосу" мы работаем уже лет пять, и конца и края не видно, там миллиарды воруются, миллиарды», – передает его слова «РИА Новости». По словам Бастрыкина, технология вывода денег из компании проста: сначала средства выводят за границу, затем страну покидает семья, а потом и сам фигурант.

В пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что корпорация помогает Следственному комитету в расследовании хищений. «Роскосмос» самостоятельно инициирует проверки и передает документы следственным органам. При этом речь идет о материалах прошлых лет, уточнили в пресс-службе.

В начале апреля Генпрокуратура заявила, что подконтрольные «Роскосмосу» и «Ростеху» предприятия похитили более 1,6 млрд руб., выделенных государством на создание новейших разработок вооружения. Комментируя данные Генпрокуратуры, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил не связывать хищения в «Роскосмосе» с работой гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина. «Рогозин, собственно, чуть меньше года возглавляет «Роскосмос», а «исследования работы корпорации ретроспективно охватывают достаточно длительный период», пояснял он.

Рогозин возглавил «Роскосмос» в конце мая прошлого года. До этого, с декабря 2011 г., он был вице-премьером, курирующим оборонно-промышленный комплекс. Под руководством Рогозина была проведена реформа ракетно-космической отрасли. В результате этой реформы был создан «Роскосмос».