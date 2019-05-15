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Прибыль «Газпрома» выросла на 63% и достигла максимума за семь лет

Чистая прибыль «Газпрома» по российским стандартам отчетности (РСБУ) по итогам I квартала 2019 г. выросла на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 199,468 млрд руб., сообщается в отчете на сайте компании.

Выше показатель чистой прибыли был только семь лет назад – за январь – март 2012 г., когда компания заработала 287 млрд руб. Выручка выросла на 4,2% до 1 трлн 452,3 млрд руб.

Уточняется, что выручка от продажи газа в России снизилась на 1,3% из-за уменьшения на 4,5% объема продаж при незначительном росте средней цены. По странам дальнего зарубежья выручка увеличилась на 12,15%, на территории стран бывшего СССР – на 6,33%. Валовая прибыль выросла на 2% и достигла 725,14 млрд руб.