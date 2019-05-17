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AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»

Ведомости
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Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group договорился о сотрудничестве с AliExpress, рассказал гендиректор сети магазинов у дома «Пятерочка» (входит в X5) Сергей Гончаров. Теперь товары с китайского маркетплейса можно будет получать в постаматах и пунктах выдачи заказов в магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».

Соглашение было подписано между «Х5 Омни» — подразделением Х5, развивающим новые почтовые сервисы в торговых сетях ритейлера, и «дочкой» Alibaba Group — Cainiao. Доставка будет осуществляться через технологическую платформу почтовых сервисом «Х5 Омни» с использованием логистики Х5.

Доставка первых тестовых отправлений планируется в июне 2019 г. В настоящее время завершается IT-интеграция, отметил Гончаров. По его словам, компания планирует сотрудничать и с другими российскими и зарубежными маркетплейсами.

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Стиль жизни
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Умер архитектор стеклянной пирамиды Лувра

Ведомости
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Американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин (иногда его имя переводят как Йео Мин Пей – прим. «Ведомостей») скончался в возрасте 102 лет, сообщает BBC.

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Финансы
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Стоимость нефти поднялась до максимума с начала апреля

Ведомости
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Цены на нефть марок Brent и WTI достигли максимальных значений с начала апреля. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже на 8:30 мск подорожали на 0,29% до $72,83 за баррель. К этому времени стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в июне в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже поднялась на 0,4% и составляла $63,12 за баррель.

Как отмечает Bloomberg, с начала текущей недели WTI подорожала на 2%, Brent – более чем на 3%. Рост цен связан с возрастающей напряженностью на Ближнем Востоке и торговой войной между двумя крупнейшими экономиками мира – США и Китаем, пишет агентство.

Саудовская Аравия 16 мая обвинила власти Ирана в нападении на топливные насосные станции. Нападения на нефтяные танкеры и насосные станции показали, насколько разрушительной может быть война на Ближнем Востоке, пишет агентство. Сокращение поставок со стороны стран – членов ОПЕК и ее союзников ранее было основным фактором сдерживания цен. Теперь этот механизм отошел на второй план. Заседание стран – членов ОПЕК, которое состоится в ближайшие выходные, вряд ли окажет сильное влияние на рынок, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

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Технологии
Новости

SpaceX второй раз отложила запуск ракеты Falcon 9 со спутниками

Ведомости
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SpaceX второй раз отложила запуск тяжелой ракеты Falcon 9 с 60 интернет-спутниками для проекта Starlink, сообщается на сайте компании.

В SpaceX рассказали, что планируют обновить программное обеспечение спутников и повторно все проверить. Следующая попытка запуска ракеты пройдет через неделю.

Первоначально SpaceX планировала осуществить запуск в четверг утром по московскому времени. Он был перенесен на утро 17 мая из-за сильного ветра. Ранее основатель SpaceX Илон Маск писал в твиттере, что в первой миссии многое может пойти не так.

SpaceX планирует в рамках проекта Starlink запустить более чем 11 000 спутников для создания глобальной сети. В декабре The Wall Street Journal писала со ссылкой на источники, что компания привлекла $500 млн инвестиций на этот проект.

Новости СМИ2
Экономика
Новости

Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп с 17 мая отменил льготный режим торговли с Турцией, исключив страну из списка развивающихся, сообщила пресс-служба Белого дома.

Это решение было принято с учетом уровня экономического развития Турции, отмечается в сообщении. Президент уведомил конгресс США и Турцию о своем решении 4 марта.

В то же время Трамп вдвое снизил пошлины на импорт стали из Турции — до 25%. Они были повышены до 50% в августе прошлого года. В 2018 г. импорт стали в США упал на 12% по сравнению с предыдущим годом, из Турции — на 48%, отмечает Белый дом. В связи с этими улучшениями президент посчитал целесообразным отменить повышенные тарифы для Турции.

В начале марта власти США заявляли, что Индия и Турция могут быть выведены из-под действия американской программы Общей системы преференций для развивающихся стран. Она предусматривает беспошлинный ввоз некоторых товаров в США.

Новости СМИ2
Финансы
Новости

Экс-председателя правления Мострансбанка приговорили к шести годам колонии

Ведомости
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Лефортовский суд Москвы приговорил к шести годам колонии и штрафу в 1 млн руб. Сергея Захарикова – бывшего председателя правления Мострансбанка, лишенного лицензии в мае 2016 г., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела и приговора.

Захарикова признали виновным в хищении у банка 2,2 млрд руб. Кроме того, три года колонии получила начальник управления платежных систем и вкладов Мострансбанка Наталья Шутова. В январе к такому же сроку был приговорен начальник управления кассовых операций банка Александр Чеканов.

Все трое полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном, отмечает «Коммерсантъ». Суд по иску АСВ обязал их солидарно возместить нанесенный ущерб в размере 2,2 млрд руб.

Захариков был задержан в ноябре 2015 г. по обвинению в незаконной банковской деятельности, в частности, ему вменялось обналичивание 4 млрд руб. В марте 2017 г. по этому делу его приговорили к трем годам лишения свободы.

Политика
Новости

Посольство России анонсировало ответные меры на новые санкции США

Ведомости
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Россия примет ответные меры на новые санкции США, введенные против пяти россиян и специального отряда быстрого реагирования «Терек», говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в Facebook.

Действия США — это попытка навязать односторонние принудительные меры, которые противоречат международному праву и не могут рассматриваться как цивилизованный способ общения между странами, считают в посольстве. Санкции против «Терека» отражают намерение США осложнить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом или опасения страны по поводу того, что отряд может действовать в Арктике.

Россия стремится сотрудничать с США в долгосрочной перспективе, отмечается в заявлении. При этом принятые американской стороной меры противоречат позитивному настрою переговоров в Сочи, добавили в посольстве.

Накануне вечером США ввели санкции по закону Магнитского в отношении россиян Руслана Геремеева, Геннадия Карлова, Сергея Коссиева, Елены Трикули и Абузайда Висмурадова, а также против специального отряда быстрого реагирования «Терек».

Политика
Новости

Суд отправил под стражу Челси Мэннинг за отказ сотрудничать по делу WikiLeaks

Ведомости
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Суд в США повторно отправил под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг (Брэдли Мэннинг просит считать его женщиной и называть Челси – прим. «Ведомостей») за отказ давать показания по делу организации, сообщает NBC.

Кроме того, на Мэннинг будет наложен штраф в размере $500 в день, если она не выполнит требования в течение месяца, и $1000 после двух месяцев. В суде Мэннинг заявила, что «предпочтет умереть с голоду, чем изменить свою позицию».

В марте Мэннинг уже отказывалась давать показания по делу WikiLeaks, после чего ее отправили под стражу. Неделю назад Мэннинг вышла на свободу.

В 2013 г. Мэннинг приговорили к 35 годам тюрьмы за передачу секретной информации проекту WikiLeaks. Однако два года назад она была освобождена из военной тюрьмы в Канзасе после того, как бывший президент США Барак Обама принял решение о ее помиловании.

Политика
Новости

Трамп отчитался о доходах за 2018 год

Ведомости
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Управление по правительственной этике США опубликовало финансовую выписку президента Дональда Трампа. Его доход за 2018 г. составил $434,8 млн, что на 4% меньше показателя прошлого года, подсчитала The Wall Street Journal.

Согласно документу, прибыль от нескольких известных объектов недвижимости Трампа упала в прошлом году. Курорт Мар-о-Лаго принес президенту США $22,6 млн против $25,1 млн годом ранее. На $1 млн также снизилась его прибыль от одного из гольф-курортов.

Оценки доходов президента США различаются, так как в выписке по некоторым категориям указаны не точные цифры, а диапазоны, отмечает CNN, который также оценил доход Трампа в $434 млн. Трамп – первый американский президент за последние несколько лет, который не раскрывает свои налоговые декларации. В них содержится более детальная информация о доходах и оценке активов.

Трамп перед вступлением в должность президента США передал управление бизнесом своим детям. Еще на этапе предвыборной кампании он отказался публиковать свои налоговые декларации из-за проводившихся налоговых проверок. Конгрессмены-демократы просили раскрыть эти документы, но в начале мая министр финансов Стивен Мнучин отклонил их просьбу. Forbes оценивает состояние Трампа в $3,1 млрд.

Стиль жизни
Новости

Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Ведомости
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Российский певец Сергей Лазарев с песней Scream вышел в финал музыкального конкурса «Евровидение». Трансляцию полуфинала вел телеканал «Россия 1».

Кроме Лазарева в финал конкурса по итогам второго полуфинала вышли представители Македонии, Нидерландов, Албании, Швеции, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии и Мальты.

В этом году «Евровидение» проходит в Израиле, первый полуфинал состоялся 14 мая. По его итогам в финал вышли Греция, Белоруссия, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино и Словения. Израиль, Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания прошли в финал автоматически. Финал «Евровидения» состоится 18 мая в Израиле.

Россия в прошлом году не прошла в финал «Евровидения» впервые с 2004 г. Тогда страну на конкурсе представляла певица Юлия Самойлова.

Технологии
Новости

Group-IB оценила стоимость накрутки голосов в финале шоу «Голос»

Ведомости
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Автоматизированная накрутка голосов в пользу участницы шоу «Голос.Дети» Микеллы Абрамовой могла стоить около 2–3 млн руб., сообщила «РИА Новости» представитель компании Group-IB, которая занималась проверкой итогов голосования.

В четверг Group-IB обнародовала промежуточные результаты проверки, сообщив о факте массированной автоматизированной отправки sms-сообщений в пользу Абрамовой, дочери бизнесмена Яна Абрамова и певицы Алсу. По данным компании, всего в накрутке участвовало около 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8000 sms-сообщений. Также эксперты обнаружили необычно высокую активность голосования в одном из регионов и выявили, что для звонков использовались боты. Таких звонков для голосования поступило более 30 000. То есть в общей сложности было накручено более 38 000 голосов.

Как рассказал агентству представитель Group-IB, накрутка обычно заказывается в компании, имеющей оформленные на физлиц сим-карты, которые вставляются в «аппаратно-программный комплекс». В среднем по рынку один купленный голос может стоить 60–80 руб., в результате накрутка 38 000 голосов могла обойтись в 2–3 млн руб., объяснил собеседник агентства.

Представитель Group-IB отметил, что перед компанией не ставилась задача обнаружить инициатора накрутки: для этого, по его словам, нужно было бы проводить дополнительное расследование уже для установления личностей причастных.

Политика
Новости

Кадыров прокомментировал внесение его приближенных в санкционный список США

Ведомости
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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение пяти россиян и специального отряда быстрого реагирования «Терек» в санкционный «список Магнитского». «Как говорится, где Магнитский, а где Чечня? С какого боку привязывают отряд «Терек» к Магнитскому?» – написал он в Telegram-канале.

По словам Кадырова, «Терек» является одной из лучших и опытных боевых единиц в мире по борьбе с терроризмом и экстремизмом. То, что США на высшем уровне обсуждают вопросы «Терека» и его командира Абузайда Висмурадова, говорит о том, что Вашингтон боится Чечни, заявил глава республики.

«Сегодня вечером испортилось настроение у всей команды нашего национального лидера, первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмат-Хаджи Кадырова! Каждый огорчен тем, что его нет в списках, состряпанных США. Поэтому команда приняла единогласное решение просить о внесении всех до единого в санкционный список!» – продолжил Кадыров.

Глава Чечни также призвал составителей санкционного списка приехать в республику. «Если в ваших жилах есть, хотя бы малейшие признаки мужчины, приезжайте, мы вам так нарисуем список Магнитского, чтобы запомнили на всю жизнь и еще внукам рассказывали!» – заключил он.

Ранее в четверг минфин США ввел санкции по закону Магнитского в отношении россиян Руслана Геремеева, Геннадия Карлова, Сергея Коссиева, Елены Трикули и Абузайда Висмурадова, а также против специального отряда быстрого реагирования «Терек».

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