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AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group договорился о сотрудничестве с AliExpress, рассказал гендиректор сети магазинов у дома «Пятерочка» (входит в X5) Сергей Гончаров. Теперь товары с китайского маркетплейса можно будет получать в постаматах и пунктах выдачи заказов в магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».

Соглашение было подписано между «Х5 Омни» — подразделением Х5, развивающим новые почтовые сервисы в торговых сетях ритейлера, и «дочкой» Alibaba Group — Cainiao. Доставка будет осуществляться через технологическую платформу почтовых сервисом «Х5 Омни» с использованием логистики Х5.

Доставка первых тестовых отправлений планируется в июне 2019 г. В настоящее время завершается IT-интеграция, отметил Гончаров. По его словам, компания планирует сотрудничать и с другими российскими и зарубежными маркетплейсами.