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Total остановила работу на германском НПЗ из-за загрязненной российской нефти

Ведомости
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Французская нефтегазовая корпорация Total приостановила операции на некоторых установках нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Лойна, чтобы провести проверку из-за поступления в нефтепровод российской загрязненной нефти, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. Обычно производительность этого нефтеперегонного комплекса – 230 000 баррелей в день.

Total надеется, что работа НПЗ возобновится уже 18 мая на основе поставок по альтернативной линии через Гданьск. Компания поясняет, что из-за проблем на нефтепроводе «Дружба» производство будет оставаться ограниченным. Корпорация примет меры для ограничения возможного воздействия снижения производства на поставки бензина, дизельного топлива и мазута клиентам.

В конце апреля белорусская компания «Белнефтехим» заявила о поставках по трубопроводу «Дружба» нефти из России с высоким содержанием органических хлоридов. «Транснефть» сообщила, что вброс хлорорганических соединений произошел в результате мошенничества с поставками нефти. По данному факту заведено уголовное дело. Суд арестовал четырех фигурантов дела, двое подозреваемых были объявлены в розыск. Министр энергетики Александр Новак оценивал ущерб от действий сторонних лиц приблизительно в $100 млн. Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что затраты составляют миллионы долларов, но точную сумму не называл.

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Hewlett Packard Enterprise купит производителя суперкомпьютеров за $1,3 млрд

Ведомости
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Hewlett Packard Enterprise (HPE) купит производителя суперкомпьютеров Cray за $1,3 млрд. Инвесторы Cray получат $35 за акцию наличными, указывается в сообщении на сайте компании. Это на 17% выше цены ее последнего закрытия.

Стороны планируют закрыть сделку в 2020 г. Сегодня главным конкурентом HPE в сегменте высокопроизводительных компьютерных систем считается компания IBM. Представитель HPE заявил Reuters, что сделка с Cray позволит компании увеличить присутствие в академической среде, а также поставлять суперкомпьютеры коммерческим клиентам.

Сделка может оказаться крупнейшей в истории HPE за весь период после разделения Hewlett-Packard Company в 2015 г. и по стоимости превзойти покупку в 2017 г. поставщика систем хранения данных Nimble Storage. Тогда HPE заплатила $1,09 млрд.

Cray была основана в 1972 г. Сеймуром Крэем и является одним из ведущих поставщиков суперкомпьютеров с рыночной капитализацией, превышающей $1 млрд. Штаб-квартира компании расположена в Сиэтле, а ее производственные мощности — в США. Штат насчитывает около 1300 сотрудников. В этом месяце Cray заключила крупнейший в своей истории контракт на $600 млн. Речь идет о разработке суперкомпьютера Frontier для министерства энергетики США. Система с производительностью свыше 1,5 эксафлопс должна быть введена в эксплуатацию в 2021 г. 

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Белоруссия приостановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»

Ведомости
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Белорусская компания «Бехнефтехим» приостановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины, говорится в сообщении компании. Поставки нефти приостановлены из-за их нестабильности и отсутствия на территории Украины свободных резервуаров для откачки «грязной» нефти, находящейся в трубопроводе. Возобновление транзита произойдет в ночь с 19 на 20 мая, уточнили в компании.

Сейчас специалисты «Бехнефтехима» работают в Москве совместно с российской стороной над техническими вопросами возобновления работы нефтепровода «Дружба». «Вырабатывается новый производственный график замены ресурсами ПАО "Транснефть" имеющейся в трубопроводе нефти с повышенной хлорорганикой на чистую для дальнейшего транзита по всем европейским направлениям "Дружбы", а также в направлении ОАО "Нафтан", – отмечается в сообщении.

Мозырский НПЗ на данный момент работает на нормальной загрузке, несмотря на продолжающийся ремонт оборудования, однако транзит нефти в сторону Польши не осуществляется, добавили в «Белнефтехиме». ОАО «Нафтан» по-прежнему работает на сниженной загрузке из-за недостаточного объема чистой нефти, поступающей по нефтепроводу Сургут – Полоцк. Трубопровод Унеча – Полоцк простаивает из-за того, что заполнен загрязненной нефтью.

В конце апреля «Белнефтехим» сообщил о поставках по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти из России. В сырье было обнаружено высокое содержание органических хлоридов. Из-за этих примесей на некоторое время была приостановлена работа Мозырского НПЗ. В свою очередь российская трубопроводная компания «Транснефть» объяснила поставки загрязненной нефти из России вбросом хлорорганических соединений. В России по факту мошенничества с поставками нефти было возбуждено уголовное дело. Суд арестовал четырех фигурантов дела, двое подозреваемых были объявлены в розыск. Министр энергетики Александр Новак ранее оценил ущерб от действий злоумышленников в $100 млн.

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Политика
Новости

У бывших чекистов изъяли 12 млрд рублей

Ведомости
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Правоохранительные органы по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина изъяли на трех квартирах наличные и драгоценности на 12 млрд руб., сообщило агентство «Росбалт» со ссылкой на источники в спецслужбах. По данным «Коммерсанта», речь идет о сумме, изъятой не только у Черкалина, но и у его бывших коллег по спецслужбе Дмитрия Фролова и Андрея Васильева. Примерно такая же сумма может находиться на счетах подставных лиц и компаний, которые использовали обвиняемые. Таким образом, побит рекорд полковника МВД Дмитрия Захарченко, у которого конфисковали активы на 9 млрд руб. По словам источника «Коммерсанта», следствие считает, что подозреваемые использовали для обогащения инсайдерскую информацию, которую получали, курируя ЦБ, Минфин и крупные банки.

Черкалин, Фролов и Васильев — бывшие сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, они были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам после задержания в апреле. Черкалин был руководителем занимающегося банками подразделения, Фролов — его заместителем. Черкалин обвиняется СКР в получении взяток на общую сумму $850 000 в период 2013-2015 гг. Фролов и Васильев обвиняются в особо крупном мошенничестве: по версии следствия, они убедили потерпевшего от действий чиновника московского застройщика Сергея Гляделкина в том, что могут привлечь и его самого к уголовной ответственности за нарушения, получив от него долю в капитале ООО «Юрпромконсалтинг» на сумму 490 млн руб.

Управление «К» ФСБ занимается кредитно-финансовой сферой. Сотрудники именно этого управления сопровождали дела американского бизнесмена Майкла Калви, экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина и лидеров Таганской ОПГ, арестованных в этом году.

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Бизнес
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ФБР заподозрило Siemens, General Electric и Philips в коррупции

Ведомости
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Федеральное бюро расследований (ФБР) начало расследование в отношении Johnson & Johnson (J&J), Siemens, General Electric (GE) и Philips. Ведомство подозревает международные компании в даче взяток чиновникам Бразилии при продаже медицинского оборудования южноамериканской стране, пишет Reuters со ссылкой на двух бразильских следователей. О какой именно сумме взяток идет речь, агентство не сообщает.

Прокуратура Бразилии считает, что компании на протяжении последних 20 лет давали взятки чиновникам из правительства для заключения контрактов в рамках государственных программ здравоохранения. По версии следствия, в коррупционной деятельности были замешаны более 20 компаний, которые, возможно, были только частью картеля, устанавливавшего правительству завышенные цены на дорогостоящее медицинское оборудование. Например, на магнитно-резонансные томографы (МРТ) и оборудование для протезирования. Крупные американские и европейские компании, уличенные в совершении правонарушений в Бразилии, могут столкнуться с большими штрафами и другими наказаниями в соответствии с законом США о коррупции за рубежом, напоминает Reuters.

Федеральный прокурор Бразилии Мариса Феррари заявила Reuters, что расследование находится на начальной стадии. По ее словам, бразильским следователям оказывают помощь минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). «Мы постоянно делимся информацией с ФБР по этому делу. Они просят документы, а мы их отправляем, и они в ответ помогают нашему расследованию», – уточнила Феррари. «Мы получили много материалов от американского минюста и SEC», – добавила прокурор, отказавшись перечислить компании, в отношении которых проводятся следственные действия.

В J&J рассказали Reuters, что компания получила соответствующие запросы от следствия в 2018 г. и теперь активно сотрудничает с правоохранительными органами. В Philips считают, что «американские власти нередко проявляют интерес к подобным вопросам и еще рано делать какие-либо выводы». В Siemens сообщили, что «не знают ни о каком расследовании ФБР, связанным с деятельностью картелей в Бразилии». Однако компания готова сотрудничать со следствием. В GE отказалась комментировать расследование.

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Министр иностранных дел Украины объявил об уходе с поста

Ведомости
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уходит со своего поста. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в Facebook.

По его словам, он написал 17 мая соответствующее заявление и подаст его в Верховную раду Украины после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Он назвал это решение «правильным, правильным по-человечески, правильным с точки зрения нормальной политической культуры».

Зеленский имеет право «на свою внешнеполитическую команду, внешнеполитическую стратегию», отметил Климкин. «Я сказал ему [Зеленскому], что готов помогать ему, где это будет необходимо, и там, где сходятся наши принципы и видение», – подчеркнул он. По его словам, он планирует стать депутатом Верховный рады.

Климкин стал министром иностранных дел в 2014 г. Работал в ведомстве с 1993 г. С 2010 по 2012 г. был заместителем министра, потом занимал должность посла Украины в Германии.

21 апреля по итогам второго тура выборов президента Украины победил актер Владимир Зеленский. Он набрал 73,22% голосов, а его соперник – действующий президент Петр Порошенко – получил 24,45% голосов.

16 мая Верховная рада утвердила дату инаугурации Зеленского – 20 мая. Его советник Дмитрий Разумков заявил, что избранный президент планирует распустить Раду. Но эту возможность он утратил – 17 мая партия «Народный фронт» вышла из парламентской коалиции, сделав так, чтобы он не смог уложиться в предусмотренный законодательством дедлайн для роспуска.

Бизнес
Новости

Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам

Ведомости
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«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes. На втором и третьем местах рейтинга издания – Сбербанк и «Газпром», выплатившие топ-менеджерам 4,4 млрд и 4,3 млрд руб. соответственно.

Всего 25 крупнейших российских компаний потратили на выплаты своему руководству 54,5 млрд руб., отмечает издание. Больше всего тратили нефтегазовые компании. Их в рейтинге всего семь: «Газпром», «Роснефть», «Новатэк», «Газпром нефть», «Лукойл», «Русснефть» и «Татнефть». Суммарно эти компании выплатили топ-менеджменту почти 17,3 млрд руб.

В список также попала компания Аркадия Ротенберга «Мостотрест», заняв 8-е место с суммой 2,5 млрд руб. В компании не стали комментировать структуру выплат и количество получивших их менеджеров. Согласно квартальной отчетности «Мостотреста», на выплаты совету директоров в 2018 г. было потрачено только 91,9 млн руб. Как отмечает Forbes, такая разница объясняется тем, что в отчетности по МСФО, где указана цифра в 2,5 млрд руб., учитываются также выплаты руководству дочерних и аффилированных структур. Кроме того, к ключевому управленческому персоналу компания могла отнести не только совет директоров и правление, но и несколько десятков человек из топ-менеджеров более низшего звена, поясняет Forbes.

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Политика
Новости

Трамп предложил отменить лотерею грин-карт

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп представил план новой иммиграционной реформы, предусматривающий отмену розыгрыша лотереи грин-карт, объявление опубликовано на сайте Белого дома. Ежегодно правительство США проводит лотерею для поощрения миграции из стран, иммигранты из которых почти не представлены в США. Участие в лотерее бесплатно, победители выбираются случайно и получают вид на жительство с возможностью трудоустройства.

Команда Трампа изучила миграционные системы развитых стран и выяснила, что 12% мигрантов переехали в США в связи с трудоустройством и особыми навыками. Для Канады доля таких мигрантов составляет 63%, для Новой Зеландии – 57%, для Австралии – 68% и для Японии – 52% .

Иммиграционная реформа Трампа ставит целью привлечение в США специалистов с высокой квалификацией. Для их выявления предлагается ввести систему отбора на основе баллов, аналогичную той, которая используется в Канаде и других странах. Предпочтение будет отдаваться молодым специалистам, имеющим востребованные навыки, предложения о работе или планы по созданию своего бизнеса, который позволит увеличить число рабочих мест для американцев.

«В случае принятия наш план станет гордостью Америки и предметом зависти всего современного мира», – заявил Трамп в своем обращении.

Ранее Трамп неоднократно говорил о необходимости изменить подход США к миграции. В 2017 г. он даже предлагал полностью прекратить выдачу грин-карт после того, как выяснилось, что теракт на Манхэттене совершил как раз мигрант, выигравший вид на жительство в лотерею. Тогда выходец из Узбекистана Сайфулла Саипов въехал в толпу на автомобиле.

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Политика
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Кремль отказался считать вмешательством предложение Путина об опросе в Екатеринбурге

Ведомости
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Предложение президента Владимира Путина провести опрос по теме строительства храма в Екатеринбурге, вызвавшего протесты, не было вмешательством в дела местных властей. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент не вмешивался. Президента спросили журналисты, и президент рассказал о своем [видении]. Президент же вчера [16 мая] встречался с журналистами региональными, они ему задали вопрос. Президент не вмешивался инициативно», – подчеркнул он.

По его словам, Кремль не считает работу региональных и местных властей в Свердловской области неэффективной из-за того, что они назначили опрос только после высказывания Путина. «Местные власти в Екатеринбурге вели диалог с жителями до заявления президента. Просто президент более четко сформулировал, и в данном случае региональная власть прислушалась, в том числе, к мнению главы государства, которое было высказано. Но говорить о неэффективности работы власти, основываясь на этом, мне кажется, было бы неверно», – отметил Песков.

Путин предложил провести опрос по теме строительства храма 16 мая. «Есть простой способ: провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству», – сказал он. По его словам, он услышал о проблеме только 15 мая и «не понял, что там происходит». «Это ваша чисто региональная история», – подчеркнул президент. После этого власти Екатеринбурга объявили, что готовы провести опрос. «Это очень хорошая инициатива, мы не против нее», – подчеркнула заместитель мэра города Екатерина Куземка. Мэр города Александр Высокинский в свою очередь пообещал, что строительство храма будет приостановлено до конца проведения опроса.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили протесты. Акцию проводили жители, которые выступали против строительства храма на месте сквера. Инициативная группа противников строительства предлагала провести референдум, но власти ей отказали. Сотрудники Росгвардии только 15 мая задержали, по разным оценкам, от 33 до 68 протестующих. Песков назвал действия сотрудников силовых ведомств по разгону протестной акции оправданными, поскольку они являлись реакцией на провокацию.

Решение о строительстве собора Святой Екатерины на месте сквера возле драмтеатра было принято в сентябре 2018 г. Возведение храма курирует Фонд святой Екатерины, учредителями которого являются владелец РМК Игорь Алтушкин, совладелец УГМК Андрей Козицын, директор компании «Сима-ленд» Андрей Симановский и представители других крупных предприятий Урала.

Как прошла акция «Включи свет», организованная противниками храма в Екатеринбурге

Бизнес
Новости

Казахстан потребует компенсацию от «Транснефти» за загрязненную нефть

Ведомости
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Казахстан собирается потребовать от российской трубопроводной компании «Транснефть» компенсацию за загрязненную при транзите через Россию нефть, передает Reuters со ссылкой на заявление вице-министра энергетики Казахстана Асета Магауова. «Учитывая, что мы сдавали кондиционную нефть, а получили от «Транснефти» (в порту Усть-Луга – «Ведомости») некондиционную нефть, договором предусмотрено, что должна быть компенсация со стороны «Транснефти», – уточнил Магауов. По его словам, сейчас переговоры о компенсации с российской стороной ведет «Казтрансойл», но окончательного решения пока нет. «Сначала компании, которые продали нефть, они переговорят с покупателями о размере скидки, и потом это все будет консолидировано, и «Казтрансойл» проведет отдельно переговоры с «Транснефтью», – сообщил вице-министр.

Магауов отметил, что из Усть-Луги в начале мая было отгружено около 600 000 т загрязненной нефти, а с 10 по 15 мая 200 000 т уже чистой нефти. Как отмечает Reuters, поставки нефти из Казахстана через Усть-Лугу в прошлом году составили около 12% от общего объема экспорта Казахстана (72,5 млн т). «Транснефть» не смогла оперативно прокомментировать заявление Магауова.

В четверг, 16 мая, вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что «Траснефть» компенсирует ущерб от загрязненной нефти тем, кто докажет реальные убытки.

В конце апреля белорусская компания «Белнефтехим» заявила о поступлении по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти из России. В сырье было обнаружено высокое содержание органических хлоридов. Позже «Транснефть» заявила, что вброс хлорорганических соединений произошел в результате мошенничества с поставками нефти. По данному факту было возбуждено уголовное дело, суд арестовал четырех фигурантов дела, двое подозреваемых были объявлены в розыск. Министр энергетики Александр Новак оценивал ущерб от действий сторонних лиц приблизительно в $100 млн.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»

Ведомости
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Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group договорился о сотрудничестве с AliExpress, рассказал гендиректор сети магазинов у дома «Пятерочка» (входит в X5) Сергей Гончаров. Теперь товары с китайского маркетплейса можно будет получать в постаматах и пунктах выдачи заказов в магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».

Соглашение было подписано между «Х5 омни» – подразделением Х5, развивающим новые почтовые сервисы в торговых сетях ритейлера, и «дочкой» Alibaba Group – Cainiao. Доставка будет осуществляться через технологическую платформу почтовым сервисом «Х5 омни» с использованием логистики Х5.

Доставка первых тестовых отправлений планируется в июне 2019 г. В настоящее время завершается IT-интеграция, отметил Гончаров. По его словам, компания планирует сотрудничать и с другими российскими и зарубежными маркетплейсами.

Стиль жизни
Новости

Умер архитектор стеклянной пирамиды Лувра

Ведомости
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Американский архитектор китайского происхождения Юймин Бэй (иногда его имя переводят как Йео Мин Пей – прим. «Ведомостей») скончался в возрасте 102 лет, сообщает BBC. По информации газеты The New York Times, архитектор умер в ночь со среды на четверг в Нью-Йорке. Об этом изданию рассказал его сын.

Архитектор родился в 1917 г. в административном центре Гуанчжоу на юге Китая, в 1935 г. он переехал в США. В Штатах он сначала окончил Массачусетский технологический институт, а после – Высшую школу дизайна при Гарвардском университете. В 1983 г. Бэй Юймин стал лауреатом Притцкеровской премии, считающейся самой престижной премией в области архитектуры.

Архитектор также известен тем, что по его проекту была создана стеклянная 20-метровая пирамида для музея Лувр в Париже. Архитектор также является автором проектов Национальной галереи искусства в Вашингтоне, башни банка JPMorgan Chase в Хьюстоне и многих других строений.

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