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Total остановила работу на германском НПЗ из-за загрязненной российской нефти

Французская нефтегазовая корпорация Total приостановила операции на некоторых установках нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Лойна, чтобы провести проверку из-за поступления в нефтепровод российской загрязненной нефти, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. Обычно производительность этого нефтеперегонного комплекса – 230 000 баррелей в день.

Total надеется, что работа НПЗ возобновится уже 18 мая на основе поставок по альтернативной линии через Гданьск. Компания поясняет, что из-за проблем на нефтепроводе «Дружба» производство будет оставаться ограниченным. Корпорация примет меры для ограничения возможного воздействия снижения производства на поставки бензина, дизельного топлива и мазута клиентам.

В конце апреля белорусская компания «Белнефтехим» заявила о поставках по трубопроводу «Дружба» нефти из России с высоким содержанием органических хлоридов. «Транснефть» сообщила, что вброс хлорорганических соединений произошел в результате мошенничества с поставками нефти. По данному факту заведено уголовное дело. Суд арестовал четырех фигурантов дела, двое подозреваемых были объявлены в розыск. Министр энергетики Александр Новак оценивал ущерб от действий сторонних лиц приблизительно в $100 млн. Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что затраты составляют миллионы долларов, но точную сумму не называл.