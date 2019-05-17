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Белоруссия приостановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»

Белорусская компания «Бехнефтехим» приостановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины, говорится в сообщении компании. Поставки нефти приостановлены из-за их нестабильности и отсутствия на территории Украины свободных резервуаров для откачки «грязной» нефти, находящейся в трубопроводе. Возобновление транзита произойдет в ночь с 19 на 20 мая, уточнили в компании.

Сейчас специалисты «Бехнефтехима» работают в Москве совместно с российской стороной над техническими вопросами возобновления работы нефтепровода «Дружба». «Вырабатывается новый производственный график замены ресурсами ПАО "Транснефть" имеющейся в трубопроводе нефти с повышенной хлорорганикой на чистую для дальнейшего транзита по всем европейским направлениям "Дружбы", а также в направлении ОАО "Нафтан", – отмечается в сообщении.

Мозырский НПЗ на данный момент работает на нормальной загрузке, несмотря на продолжающийся ремонт оборудования, однако транзит нефти в сторону Польши не осуществляется, добавили в «Белнефтехиме». ОАО «Нафтан» по-прежнему работает на сниженной загрузке из-за недостаточного объема чистой нефти, поступающей по нефтепроводу Сургут – Полоцк. Трубопровод Унеча – Полоцк простаивает из-за того, что заполнен загрязненной нефтью.

В конце апреля «Белнефтехим» сообщил о поставках по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти из России. В сырье было обнаружено высокое содержание органических хлоридов. Из-за этих примесей на некоторое время была приостановлена работа Мозырского НПЗ. В свою очередь российская трубопроводная компания «Транснефть» объяснила поставки загрязненной нефти из России вбросом хлорорганических соединений. В России по факту мошенничества с поставками нефти было возбуждено уголовное дело. Суд арестовал четырех фигурантов дела, двое подозреваемых были объявлены в розыск. Министр энергетики Александр Новак ранее оценил ущерб от действий злоумышленников в $100 млн.