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«Уралкалий» изменил дивидендную политику

Производитель удобрений «Уралкалий» внес изменения в дивидендную политику, сделав возможной выплату акционерам из нераспределенной чистой прибыли. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию. Совет директоров 17 мая утвердил дивидендную политику в новой редакции.

Согласно прежней дивидендной политике «Уралкалия», выплата дивидендов была возможна только при наличии чистой прибыли в отчете о финансовых результатах. Однако по итогам 2018 г. за счет курсовых разниц у компании сформировался чистый убыток.

«Вместе с тем, как и в 2018 г., "Уралкалий" планирует выплатить держателям привилегированных акций дивиденды в минимальном размере (совокупно 3 млн руб., из расчета 10 коп. на акцию), с тем, чтобы сохранить соотношение голосующих и неголосующих акций. Для этого в положение о дивидендной политике внесено изменение о возможности выплаты дивидендов не только из чистой прибыли по итогам отчетного периода, но и из нераспределенной прибыли прошлых лет», – пояснили в компании.

«Уралкалий» перестал платить дивиденды в 2014 г. после аварии на руднике «Соликамск-2», а в 2015 г. утвердил дискретную дивидендную политику, в то время как ранее компания выплачивала акционерам не менее 50% чистой прибыли по МСФО.