Новости
Бизнес
Новости

В UC Rusal назначен новый неисполнительный директор

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Совет директоров UC Rusal одобрил назначение Владимира Колмогорова на пост неисполнительного директора компании. Об этом говорится в сообщении UC Rusal, опубликованном на сайте Гонконгской фондовой биржи.

Кандидатура Колмогорова была предложена основным акционером UC Rusal – En+ Group. До сих пор Колмогоров курировал вопросы технической политики в группе, а еще ранее – в «Евросибэнерго». Теперь в совет директоров UC Rusal входят: исполнительные директора – Евгений Никитин, Евгений Вавилов и Евгений Курьянов, неисполнительные – Марсо Мусетти, Вячеслав Соломин и Владимир Колмогоров, а также независимые неисполнительные – Элси Льюнг, Дмитрий Васильев, Бернард Зонневельд, Максим Полетаев, Рэндольф Рейнольдс, Кевин Паркер, Кристофер Бернхэм и Ник Джордан, отмечается в сообщении.

На посту неисполнительного директора UC Rusal Колмогоров сменил Тимура Валиева, подавшего в отставку 13 мая в связи с «другими деловыми обязательствами». В компании подчеркивали, что это решение было добровольным, разногласий с советом директоров у Валиева не было.

В начале марта совет директоров UC Rusal возглавил независимый неисполнительный директор компании Бернард Зонневельд. Это произошло после ухода в отставку его предшественника Жана-Пьера Тома в рамках сделки по снятию санкций США с компании.

28 января Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) исключило из-под действия санкций UC Rusal и контролирующую ее En+, а также «Евросибэнерго». Американское ведомство посчитало, что основной владелец этих компаний Олег Дерипаска исполнил требование об отказе от контроля над ними. При этом сам Дерипаска остался под санкциями США.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Бизнес
Новости

Россия резко увеличила поставки нефти в США

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Поставки российской нефти и нефтепродуктов в США в первой половине мая достигли 5 барр. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение управляющего партнера инвестбанка Caracas Capital Market Расса Дэллена. Это сравнимо с общим объемом поставок нефти из России с начала года. Как ранее сообщал Bloomberg, за первые пять месяцев 2019 г. США импортировали 5 млн барр. нефти Urals. За весь 2018 г. на американский рынок было поставлено 7,51 млн барр., а в 2017-м — 1,58 млн барр.

Рост поставок сырья из России в США происходит на фоне двукратного снижения добычи нефти в Венесуэле. В мае 2018 г. объем производства венесуэльской нефти составлял 1,33 млн барр., в марте 2019 г. — 740 000 барр. в день.

Сокращение производства и экспорта венесуэльской нефти связано с введением в январе этого года санкций США против государственной нефтегазовой компании страны PDVSA и ее американской «дочки» Citgo Petroleum. Условием снятия санкций в Вашингтоне назвали уход действующего президента страны Николаса Мадуро и объявление новых выборов. После введения санкций экспорт PDVSA упал на 40%. До этого США были самым крупным покупателем венесуэльского сырья.

Поставки нефти из России в США резко увеличились в марте 2019 г. Тогда Caracas Capital Market отмечал, что они преодолели максимум с 2011 г. «По иронии, русские извлекают выгоду из краха Венесуэлы: одна враждебная подсанкционная страна заменяет другую враждебную подсанкционную страну в поставках Соединенным Штатам», — подчеркивал тогда Дэллен.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Финансы
Новости

Банкиры заподозрили Минкультуры в нарушении антимонопольного законодательства

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министерство культуры рекомендовало своим организациям перевести зарплатные проекты в системно значимые банки – 11 крупнейших финансово-кредитных организаций, на которые приходятся более 60% активов сектора. Об этом представители банка «Санкт-Петербург» известили Минфин, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Ассоциацию российских банков (АРБ), ссылаясь на письмо Минкульта от 26 февраля 2019 года № 80–011–39-С0. Такие рекомендации в банке сочли нарушением антимонопольного законодательства и решили обратить на это внимание регуляторов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо представителей «Санкт-Петербурга».

Председатель АРБ Гарегина Тосуняна охарактеризовал рекомендацию Минкульта как «правовое бескультурье» и грубейшее нарушение антимонопольного законодательства. Представители ФАС заявили, что информированы о проблеме и изучают ее.

Рекомендация Минкультуры была подготовлена во исполнение поручения вице-премьера Ольги Голодец, пояснили в ведомстве. Там подчеркнули, что речь идет именно о рекомендации, а не о предписании, выбор зарплатных банков по-прежнему остается за организациями Минкульта. В министерстве уточнили, что до поручения Голодец в банках, не входящих в список системно значимых, обслуживалось только 25 из 187 организаций.

В протоколе совещания с участием Голодец, на которое ссылается Минкульт, также было принято решение о переводе в системно значимые банки зарплат сотрудников организаций Минспорта, отмечает издание со ссылкой на этот документ. От банковского сообщества на том совещании был лишь один представитель – зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. По его словам, «сотрудники компаний должны самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты и менять финансовую организацию, прежде всего исходя из качества и удобства предлагаемых продуктов и сервисов». В Минспорта не уточнили, собираются ли рекомендовать своим организациям перевести зарплатные проекты в другие банки.

Политика
Новости

Венесуэла останавливает операции по картам Visa и Mastercard

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Центральный банк Венесуэлы и Управление банковского надзора страны приняли решение о развитии в Венесуэле собственной платежной системы. В связи с этим операции с дебетовыми картами Visa, Mastercard и Maestro будут остановлены в стране с 30 ноября текущего года, а с 30 января следующего года жители страны не смогут совершать платежи и по кредитным картам указанных платежных систем, пишет венесуэльское издание El Nacional.

По данным El Nacional, совместный документ двух ведомств был подписан 16 мая. Каждому банку отводится 10 рабочих дней, чтобы предоставить в Управление банковского надзора графики перехода на расчеты посредством суверенной платежной системы. При этом она должна будет использовать методы биометрической идентификации и отвечать всем современным требованиям, пишет газета.

Такой шаг стал ответом страны на планы США запретить хождения платежных систем Visa и Mastercard в стране, предполагает El Nacional.

В марте Reuters со ссылкой на источник сообщил, что власти США рассматривают возможность введения финансовых санкций, которые могут запретить Visa, Mastercard и другим финансовым платежным системам обрабатывать транзакции в Венесуэле. Целью этих санкций является усиление давления на президента Николаса Мадуро, власть которого Вашингтон считает незаконной. Аналогичные финансовые ограничения Вашингтон ранее ввел в отношении Ирана, Северной Кореи, Сирии. 

Выбор редактора
Новости СМИ2
Политика
Новости

Суд США разрешил законодателям запросить налоговые документы Трампа

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Суд в Вашингтоне разрешил американским законодателям запросить у бухгалтерской фирмы Mazars, которая готовила налоговые декларации для  Дональда Трампа, финансовые документы президента страны, сообщает РИА Новости. Федеральный судья Амит Мейта постановил, что законодатели имеют на это право. Одновременно суд отклонил аппеляцию Трампа об отсрочке предоставления налоговых деклараций.  Президент подчиняется тому же правовому стандарту, что и любой другой истец, который не имеет преимущественной силы, цитирует «Интерфакс» решение суда. Трамп уже пообещал обжаловать это решение, сообщает «Интерфакс».

В апреле руководитель надзорного комитета палаты представителей демократ Элайджа Каммингс направил повестку налоговой фирме Mazars, которая составляла налоговые декларации для Трампа на протяжении примерно десяти лет. Законодатели захотели узнать, были ли у Трампа в этот период  какие-либо конфликты интересов и могли ли иностранцы оказывать на него влияние.

Еще в ходе предвыборной кампании Трамп отказался предоставить общественности свои налоговые декларации, а его оппоненты до сих пор пытаются добиться их обнародования.

В мае управление по правительственной этике США опубликовало финансовую выписку президента Дональда Трампа. Его доход за 2018 г. составил примерно $434,8 млн, подсчитала The Wall Street Journal. Точно оценить доходы президента США невозможно, так как в выписке по некоторым категориям указаны не точные цифры, а диапазоны.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Политика
Новости

Bloomberg: За время президентства Порошенко потерял 40% богатства

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Совокупный капитал Петра Порошенко за годы нахождения его на посту президента Украины снизился на 40% до $705 млн, подсчитало агентство Bloomberg. Самым ценным активом Порошенко Bloomberg называет кондитерский концерн Roshen. Проблемы, с которыми столкнулся Roshen, по мнению аналитиков агентства, оказали существенное влияние на снижение капитала Порошенко.

Порошенко основал Roshen в 1996 г., объединив производителей шоколада, печенья и тортов, взяв название из средних букв его фамилии. Он стал крупнейшим на Украине кондитером и крупным игроком в регионе, с фабриками в России, Литве и Венгрии. В 2012 г. объем производства Roshen превышал 400 000 т. В течение последующих двух лет он сократился на четверть вследствие общего экономического спада в стране и запрета продукции на территории России, отмечает Bloomberg. Во время предвыборной кампании Порошенко обещал продать Roshen, но вместо этого в 2016 г. отдал кондитерскую корпорацию и другие свои активы в слепой траст (бенефициар такого траста не может определять инвестиционную политику и получает лишь отчет о прибыли или убытках траста) под управлением инвестиционного банка Rothschild.

Украинский Forbes еще в 2015 г. написал, что Порошенко выбыл из глобального рейтинга миллиардеров, который ежегодно составляет американский Forbes. Тогда издание оценило состояние президента Украины в $750 млрд. В 2014 г. украинский Forbes подсчитывал, что Порошенко обладал $1,3 млрд. С 2017 г. украинская версия журнала не выходит.

В 2018 г. Порошенко заработал 1,56 млрд гривен (около 3,7 млрд руб.), следует из данных, опубликованных в Едином государственном реестре деклараций Украины. Это оказалось в 95 раз выше его доходов за 2017 г. Из них 336 000 гривен составила зарплата. Основную часть доходов Порошенко принесли дивиденды от инвестбанка Rothschild (1,105 млрд гривен), а также от инвестфонда «Прайм ессетс кепiтал» (400 млн гривен).

Bloomberg отмечает, что Порошенко не единственный из украинских бизнесменов, чьи доходы упали в годы экономического спада на Украине и вооруженного конфликта на востоке страны. Например, Ринат Ахметов, основной владелец группы «Метинвест», потерял 50% своего состояния, которое сократилось до $5,5 млрд.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Nike и Adidas попросили Трампа не повышать тарифы на обувь из Китая

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Американские обувные ритейлеры, в том числе Nike и Adidas, направили президенту США Дональду Трампу письмо, в котором попросили его не повышать тарифы на импорт обуви из Китая.

«Предложенный дополнительный тариф в размере 25% станет катастрофой для наших потребителей, наших компаний и американской экономики в целом», – говорится в документе. Повышение стоимости импорта приведет к росту конечной стоимости товара, заявили ритейлеры. По оценке ассоциации «Дистрибутеры и продавцы обуви Америки», расходы потребителей после увеличения тарифов на обувь вырастут на $7 млрд в год.

Сегодня тарифы на все потребительские товары в США в среднем составляют 1,9%, а на обувь – в среднем 11,3% и достигают по некоторым товарам уровня 67,5%, добавляют ритейлеры: «Некоторым американским семьям придется платить почти 100%-ный налог на их обувь».

Ранее Трамп обвинил Китай в срыве торговых переговоров и объявил о повышении пошлин на китайский импорт стоимостью $200 млрд. Президент США также пригрозил увеличить пошлины на оставшуюся часть китайского импорта стоимостью $300 млрд.

Политика
Новости

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Украины Владимир Зеленский попросил представителей Белого дома и конгресса США, приехавших на его инаугурацию, продолжать ужесточение санкций против России, сообщается на сайте украинского президента.

«США – мощный и очень серьезный партнер для Украины, прежде всего – в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем, поэтому нам нужна ваша помощь», – заявил Зеленский.

Президент Украины также поблагодарил президента США Дональда Трампа за поздравления и выразил надежду на скорую встречу. Он подчеркнул важность дальнейшего развития украинско-американского партнерства, прежде всего – путем сотрудничества в энергетической сфере и углубления взаимодействия в сфере безопасности.

Зеленский 20 мая вступил в должность президента Украины. На его инаугурацию приехали министр энергетики США Рик Перри, спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер и сенатор Рон Джонсон. Представителей России на церемонию не пригласили.

Политика
Новости

Канцлер Австрии предложил уволить министра внутренних дел

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил президенту страны Александру Ван дер Беллену уволить министра внутренних дел Херберта Кикла, передает Reuters.

Кикл – член ультраправой Австрийской партии свободы. Ее возглавляет Хайнц-Кристиан Штрахе, который ранее ушел с поста вице-канцлера.

Штрахе ушел в отставку после того, как журнал Der Spiegel и издание Süddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись его разговора с женщиной, которая представилась Аленой Макаровой. Она предложила Штрахе материальную поддержку на выборах, а взамен попросила помощи в бизнесе.

Верховная прокуратура Австрии не нашла состава преступления в видеозаписи. Однако Курц заявил, что возглавляемая им Австрийская народная партия не будет работать в коалиции с Австрийской партией свободы. Он объявил о намерении провести в стране досрочные выборы. Президент Австрии назвал видеозапись позорной и поддержал предложение Курца.

Технологии
Новости

В Китае не показали финал «Игры престолов» из-за торговой войны с США

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Китайская телекоммуникационная компания Tencent, эксклюзивный поставщик контента телеканала HBO в Китае, не показала финальную серию сериала «Игра престолов» из-за торговой войны между Пекином и Вашингтоном, сообщает The Wall Street Journal.

Заключительная серия «Игры престолов» должна была появиться на платформе Tencent Video утром 20 мая, но зрители увидели лишь сообщение о проблемах с каналом передачи. На странице платформы в соцсети Weibo уточнялось, что зрителей уведомят о времени трансляции. Раздосадованные зрители потребовали вернуть им деньги, заплаченные за подписку на Tencent Video, некоторые угрожали удалить свои аккаунты и приложения, отмечает издание.

Представитель HBO рассказал газете, что Китай запретил Tencent транслировать «Игру престолов» из-за спора между США и Китаем. Представитель Tencent не предоставил газете дополнительных комментариев.

Последний раунд американо-китайских переговоров о торговле завершился безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США увеличили пошлины с 10 до 25% на китайский импорт на сумму около $200 млрд.

Вспомнить всё: лучшие серии семи сезонов «Игры престолов»

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Производители предупредили о росте цен на детское питание и соки из-за маркировки

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Производители детского питания, соков и безалкогольных напитков попросили премьера Дмитрия Медведева не вводить маркировку на их продукты. Письма с такой просьбой направили в мае исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев и президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) и Российского союза производителей соков (РСПС) Максим Новиков, сообщает РБК.

По оценке «Русбренда», расходы производителей детского питания на организацию системы маркировки и прослеживаемости составят 13,5 млрд руб. Для потребителей дополнительные расходы составят около 500 руб. в месяц на ребенка от 0 до 1,5 г., или 3% от среднемесячного пособия по уходу.

Производителям соков и безалкогольных напитков введение маркировки может обойтись в 30–40 млрд руб., отметил в письме Новиков. Еще столько же они потратят на обеспечение прослеживаемости в торговых точках. Для крупных компаний эти расходы не критичны, но могут отразиться на конечной стоимости товаров. Для мелких игроков такие затраты могут привести к банкротству.

В мае «Ведомости» сообщали, что Медведев предложил расширить перечень маркируемых товаров, добавив в него готовые продукты из мяса и рыбы, бакалею, бытовую технику, детское питание, растительные масла, бытовую химию, косметику и безалкогольные напитки. Это предложение правительство направило в совет Евразийской экономической комиссии.

Бизнес
Новости

ВТБ ответил на претензии Антипинского НПЗ

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Заявления представителя Антипинского НПЗ о том, что действия VTB Commodities Trading («дочка» ВТБ) привели к банкротству завода, не соответствуют действительности и намеренно вводят в заблуждение, сообщили в пресс-службе ВТБ.

У ВТБ не было обязательств перед Антипинским НПЗ осуществлять регулярные авансовые платежи за приобретение нефтепродуктов, говорится в заявлении. Более того, он произвел авансовые платежи в адрес завода за покупку нефтепродуктов, которые Антипинский НПЗ продал третьим сторонам и не осуществил поставку этого груза банку.

В ВТБ отмечают, что банк обратился в суд и прекратил финансовую поддержку завода, потому что Антипинский НПЗ не выполнял контрактные обязательства: «Из-за действий руководства Антипинского НПЗ мы вынуждены отстаивать свои права в судебном порядке, так как эти действия противоречат договоренностям, гарантиям и условиям соглашений между ВТБ и заводом».

В конце апреля VTB Commodities Trading подала иск в Высокий суд Лондона с требованием заморозить активы Антипинского НПЗ на 225 млн евро. Иск был удовлетворен.

Антипинский НПЗ 18 мая направил в Арбитражный суд Тюмени заявление о признании его банкротом. Завод не может платить по долгам и текущим кредитам. Несколько трейдеров, включая VTB Commodities Trading, нарушили договоренности и прекратили предоставление авансов, говорил представитель Антипинского НПЗ. По его словам, это и привело к уменьшению количества закупаемой нефти и остановке завода. О том, что действия VTB Commodities Trading привели к банкротству Антипинского НПЗ, также сказал представитель Сбербанка – основного кредитора завода.

Читать ещё
Preloader more
Фото