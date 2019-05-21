Бизнес

Новости

В UC Rusal назначен новый неисполнительный директор

Совет директоров UC Rusal одобрил назначение Владимира Колмогорова на пост неисполнительного директора компании. Об этом говорится в сообщении UC Rusal, опубликованном на сайте Гонконгской фондовой биржи.

Кандидатура Колмогорова была предложена основным акционером UC Rusal – En+ Group. До сих пор Колмогоров курировал вопросы технической политики в группе, а еще ранее – в «Евросибэнерго». Теперь в совет директоров UC Rusal входят: исполнительные директора – Евгений Никитин, Евгений Вавилов и Евгений Курьянов, неисполнительные – Марсо Мусетти, Вячеслав Соломин и Владимир Колмогоров, а также независимые неисполнительные – Элси Льюнг, Дмитрий Васильев, Бернард Зонневельд, Максим Полетаев, Рэндольф Рейнольдс, Кевин Паркер, Кристофер Бернхэм и Ник Джордан, отмечается в сообщении.

На посту неисполнительного директора UC Rusal Колмогоров сменил Тимура Валиева, подавшего в отставку 13 мая в связи с «другими деловыми обязательствами». В компании подчеркивали, что это решение было добровольным, разногласий с советом директоров у Валиева не было.

В начале марта совет директоров UC Rusal возглавил независимый неисполнительный директор компании Бернард Зонневельд. Это произошло после ухода в отставку его предшественника Жана-Пьера Тома в рамках сделки по снятию санкций США с компании.

28 января Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) исключило из-под действия санкций UC Rusal и контролирующую ее En+, а также «Евросибэнерго». Американское ведомство посчитало, что основной владелец этих компаний Олег Дерипаска исполнил требование об отказе от контроля над ними. При этом сам Дерипаска остался под санкциями США.