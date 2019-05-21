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Россия резко увеличила поставки нефти в США

Поставки российской нефти и нефтепродуктов в США в первой половине мая достигли 5 барр. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение управляющего партнера инвестбанка Caracas Capital Market Расса Дэллена. Это сравнимо с общим объемом поставок нефти из России с начала года. Как ранее сообщал Bloomberg, за первые пять месяцев 2019 г. США импортировали 5 млн барр. нефти Urals. За весь 2018 г. на американский рынок было поставлено 7,51 млн барр., а в 2017-м — 1,58 млн барр.

Рост поставок сырья из России в США происходит на фоне двукратного снижения добычи нефти в Венесуэле. В мае 2018 г. объем производства венесуэльской нефти составлял 1,33 млн барр., в марте 2019 г. — 740 000 барр. в день.

Сокращение производства и экспорта венесуэльской нефти связано с введением в январе этого года санкций США против государственной нефтегазовой компании страны PDVSA и ее американской «дочки» Citgo Petroleum. Условием снятия санкций в Вашингтоне назвали уход действующего президента страны Николаса Мадуро и объявление новых выборов. После введения санкций экспорт PDVSA упал на 40%. До этого США были самым крупным покупателем венесуэльского сырья.

Поставки нефти из России в США резко увеличились в марте 2019 г. Тогда Caracas Capital Market отмечал, что они преодолели максимум с 2011 г. «По иронии, русские извлекают выгоду из краха Венесуэлы: одна враждебная подсанкционная страна заменяет другую враждебную подсанкционную страну в поставках Соединенным Штатам», — подчеркивал тогда Дэллен.