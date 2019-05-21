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Чистая прибыль «Газпром нефти» выросла в 1,5 раза

Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО в I квартале 2019 г. выросла в 1,5 раза (на 54,9%) до 107,9 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщает компания.

Выручка компании составила 586,4 млрд руб. Она выросла на 12,6%. Как указывает компания, это произошло благодаря росту объемов реализации нефти и благоприятной ценовой конъюнктуре.

Показатель «скорректированная EBITDA» вырос на 26,9% до 197,7 млрд руб. Его рост связан с увеличением объемов добычи на крупных проектах и эффективными действиями менеджмента «Газпром нефти», поясняет компания.

Кроме того, на 4,7% до 23,24 млн т нефтяного эквивалента выросла добыча. Это стало результатом роста добычи на новых месторождениях и увеличения доли владения в «Арктикгазе» (находится в паритетном управлении с «Новатэком»).