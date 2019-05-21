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«Трансконтейнер» направит на дивиденды за год 75% чистой прибыли

Акционеры «Трансконтейнера» утвердили на годовом собрании решение о выплате в качестве дивидендов 75% от чистой прибыли по РСБУ за 2018 г. – около 6,675 млрд руб. (480,37 руб. на акцию), сообщает «Интерфакс». Чистая прибыль оператора по РСБУ в прошлом году составила 8,9 млрд руб., увеличившись на 64% год к году.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составляться по состоянию на 1 июня. Около 2,075 млрд руб. (23,3% прибыли) пойдет на инвестиции, 150 млн руб. (1,7%) – на спонсорскую и благотворительную помощь. В середине марта гендиректор «Трансконтейнера» Вячеслав Сараев говорил, что оператор может направить на эти цели половину чистой прибыли по РСБУ.

По итогам 2017 г. «Трансконтейнер» выплатил дивиденды в 293,04 руб. на акцию (общая сумма выплат составила 4,072 млрд руб., или 75% от чистой прибыли по РСБУ, которая удвоилась – до 5,429 млрд руб.). Еще 5% от чистой прибыли за 2017 г. (271,45 млн руб.) компания направила на спонсорскую и благотворительную помощь, 20% (1,086 млрд руб.) – на инвестиции.

«Трансконтейнер» управляет примерно 70 000 крупнотоннажных контейнеров, более 26 500 вагонами-платформами для их перевозки, а также имеет сеть терминалов в России (на 42 станциях) и в Словакии. 50% + 1 акция «Трансконтейнера» – у структуры ОАО «Российские железные дороги» – АО «Объединенная транспортно-логистическая компания», 24,84% – у ВТБ, 24,74% – у ООО «Енисей капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова.