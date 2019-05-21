Новости
Бизнес
Новости

Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Ресторанный бизнес шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Об этом Оливер написал в Twitter.

Управление возьмет на себя KPMG, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Jamie Oliver Group. Международного бизнеса Оливера и ресторана Fifteen Cornwall это не коснется.

В прошлом году продажи сети ресторанов Jamie’s Italian снизились почти на 11%, отмечает The Guardian. Были закрыты 12 ресторанов и уволены более 600 сотрудников. От банкротства бизнес тогда спасло то, что Оливер вложил в него 13 млн фунтов.

В России также есть ресторан Jamie’s Italian. Им владеет и управляет международная группа компаний Ginza Project. Всего за рубежом у Оливера более 25 ресторанов, которые были открыты по франшизе.

Новости СМИ2
Технологии
Новости

Amazon выиграла спор за домен у стран Латинской Америки

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Корпорация Amazon победила в споре со странами Латинской Америки за право использования домена «.amazon». Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) после семи лет разбирательств заняла сторону онлайн-ритейлера, пишет Financial Times. 

Amazon предпринимала попытки получить это доменное имя в 2012 г., но встретила сопротивление со стороны правительств Бразилии и Перу. Позднее против них выступили и другие страны Латинской Америки, участвующие в Амазонском пакте — международной организации, стремящейся сохранить природное наследие Амазонки. Представители организации указывали, что имеют приоритет в получении домена, поскольку его название отсылает к их географическому региону. 

Стороны конфликта семь лет пытались мирное соглашение, но так и не пришли к компромиссу, это привело к тому, что ICANN одобрила предложенный в апреле Amazon сценарий. Компания пообещала не регистрировать имена, которые могут вызвать ассоциации с объектами культурного наследия амазонского региона. Онлайн-ритейлер даже составил список, в который внес около 1500 таких имен. Страны-участницы Амазонского пакта смогут внести в него изменения в течение двух лет после заключения соглашения. Однако они не получат права накладывать вето на конкретные имена, поскольку это могло бы дать им влияние на регистрацию доменных имен для еще не запущенных продуктов и услуг Amazon, пояснил онлайн-ритейлер.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Президент Австрии принял отставку пяти членов правительства от партии свободы

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен принял отставку всех членов правительства от Австрийской партии свободы (АПС), кроме министра иностранных дел Карин Кнайсль, сообщает Krone Zeitung.

В отставку ушли министр внутренних дел Херберт Кикл, министр транспорта Норберт Хофер, министр труда Беата Хартингер-Кляйн, министр обороны Марио Кунасек и госсекретарь министерства финансов Австрии Хуберт Фукс. Беспартийная Кнайсль, вошедшая в правительство по квоте АПС, продолжит выполнять свои полномочия во время переходного периода.

Ранее в отставку ушел вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, возглавлявший АПС. Причиной стала публикация видеозаписи его разговора с женщиной, которая представилась Аленой Макаровой. Она предложила Штрахе материальную поддержку на выборах, а взамен попросила помощи в бизнесе.

Накануне канцлер Австрии Себастьян Курц предложил президенту уволить Кикла. После этого все его однопартийцы в правительстве объявили об уходе в отставку.

Технологии
Новости

Данные о 50 млн пользователей Instagram попали в открытый доступ

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Данные о почти 50 млн учетных записей в Instagram, в том числе принадлежащие знаменитостям, попали в открытый доступ, сообщает TechCrunch со ссылкой на индийского эксперта в области интернет-безопасности Анурага Сена.

База данных, опубликованная на облачном сервисе компании Amazon, некоторое время была открытой для просмотра без запроса пароля. Издание отмечает, что какое-то время она продолжала расти.

Сен отметил, что база принадлежит одному из индийских маркетинговых агентств – компании Chtrbox. Оно занимается продвижением товаров при помощи популярных блогеров и знаменитостей. База содержит фотографии владельцев аккаунтов, их номера телефонов и данные электронной почты, используемые для настройки аккаунтов.

Представитель Facebook (владеет Instagram) заявил, что компания занимается этим вопросом. «Мы изучаем проблему, – говорится в заявлении Facebook. – Мы также пытаемся выяснить, откуда появились эти данные и как они стали общедоступными». В Chtrbox не стали комментировать эту информацию, однако вскоре после обращения журналистов доступ к базе был закрыт.

Новости СМИ2
Политика
Новости

РПЦ призвала не называть резиденцией патриарха строящийся под Петербургом комплекс

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Русской православной церкви (РПЦ) подтвердили, что на территории строящегося под Санкт-Петербургом комплекса создадут место для пребывания патриарха Кирилла, но призвали не называть это помещение резиденцией, передает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы патриарха Александра Волкова.

«Поскольку это комплекс, исторически принадлежавший Русской церкви и там есть храм, то в общем плане реконструкции также запланировано и наличие некоего пространства для нужд русской Церкви, в том числе для тех моментов, когда там будет находиться патриарх. Там для него предусмотрено некоторое пространство», – отметил Волков. Он уточнил, что называть строящееся помещение новой резиденцией патриарха некорректно.

Издание The Bell 20 мая со ссылкой на несколько источников на строительном рынке сообщило, что для создания личной резиденции патриарха Кирилла реставрируют территорию бывшего подворья служащих Феодоровского государева собора в городе Пушкин под Санкт-Петербургом. Сумма контракта оценивается в 2,8 млрд руб., а заказчиком выступает одна из структур управделами президента России, отмечал The Bell. По его данным, сама резиденция патриарха, согласно проекту, должна расположиться в трапезной палате комплекса, площадь постройки составит около 3500 кв. м.

Конкурс на выбор подрядчика состоялся в 2017 г., подробности о нем были засекречены. Подрядчик (компания «Геоизол») должен завершить работы в декабре 2021 г. По информации источников The Bell, элементы декора, мебель и сантехнику планируется закупить отдельно, а стоимость работ по обустройству интерьера может быть сопоставима с затратами на реставрацию.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Политика
Новости

Госдума приняла закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Депутаты Госдумы приняли в третьем и окончательном чтении закон о проведении электронного голосования на выборах в Мосгордуму, передает агентство «Москва».

Эксперимент по дистанционному голосованию пройдет 8 сентября в одном или нескольких округах, их список определит Мосгоризбирком. Ко второму чтению в закон внесли поправки: московский закон об электронном голосовании должен регламентировать процедуру идентификации избирателя, обеспечение тайны голосования и информационную безопасность. Кроме того, установлено, что обжаловать нарушения в ходе эксперимента можно будет в соответствии с федеральным законом о гарантиях избирательных прав.

Для участия в электронном голосовании избирателю нужно подать заявление через портал госуслуг Москвы, подача заявления не лишит его права принять участие в голосовании традиционным способом, если этот избиратель не проголосовал дистанционно. Для организации электронного голосования и установления его итогов в Москве будет создан специальный участковый избирком.

Член Общественной палаты Москвы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов ранее предложил Мосгоризбиркому алгоритм по выбору трех округов для электронного голосования. По мнению Венедиктова, из 45 избирательных округов необходимо выделить 16, границы которых совпадают с границами районов города. После этого он предложил выяснить мнение муниципальных депутатов каждого района: если четверть из них будут против эксперимента, то округ не должен участвовать. Среди остальных районов он предложил провести опрос жителей на сайте «Активный гражданин» и выбрать три округа, где идея эксперимента получит наибольшую поддержку.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Трансконтейнер» направит на дивиденды за год 75% чистой прибыли

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Акционеры «Трансконтейнера» утвердили на годовом собрании решение о выплате в качестве дивидендов 75% от чистой прибыли по РСБУ за 2018 г. – около 6,675 млрд руб. (480,37 руб. на акцию), сообщает «Интерфакс». Чистая прибыль оператора по РСБУ в прошлом году составила 8,9 млрд руб., увеличившись на 64% год к году.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составляться по состоянию на 1 июня. Около 2,075 млрд руб. (23,3% прибыли) пойдет на инвестиции, 150 млн руб. (1,7%) – на спонсорскую и благотворительную помощь. В середине марта гендиректор «Трансконтейнера» Вячеслав Сараев говорил, что оператор может направить на эти цели половину чистой прибыли по РСБУ.

По итогам 2017 г. «Трансконтейнер» выплатил дивиденды в 293,04 руб. на акцию (общая сумма выплат составила 4,072 млрд руб., или 75% от чистой прибыли по РСБУ, которая удвоилась – до 5,429 млрд руб.). Еще 5% от чистой прибыли за 2017 г. (271,45 млн руб.) компания направила на спонсорскую и благотворительную помощь, 20% (1,086 млрд руб.) – на инвестиции.

«Трансконтейнер» управляет примерно 70 000 крупнотоннажных контейнеров, более 26 500 вагонами-платформами для их перевозки, а также имеет сеть терминалов в России (на 42 станциях) и в Словакии. 50% + 1 акция «Трансконтейнера» – у структуры ОАО «Российские железные дороги» – АО «Объединенная транспортно-логистическая компания», 24,84% – у ВТБ, 24,74% – у ООО «Енисей капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова.

Политика
Новости

На Украине назвали возможную дату досрочных выборов в Раду

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Досрочные выборы в Верховную раду Украины могут пройти 21 или 28 июля, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на первого вице-спикера парламента Ирину Геращенко.

«Насколько мы понимаем, новый президент планирует выпустить такой указ не сегодня, а в ближайшие дни, для того чтобы соблюсти этот срок, чтобы выборы прошли в воскресенье за 60 дней», – пояснила она после консультаций членов украинского парламента с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как отмечает издание «112 Украина», советник президента Украины по юридическим вопросам Андрей Богдан назвал наиболее вероятной датой выборов 21 июля. Он отметил, что Зеленский также инициирует внесение изменений в закон о выборах в Верховную раду для отмены мажоритарной системы выборов народных депутатов и перехода на пропорциональную партийную систему. Дополнительным условием таких изменений может стать понижение проходного барьера для партий с 5 до 3%. Издание «112 Украина» также указывает, что, по информации депутата Верховной рады Олега Ляшко, указ о назначении выборов, вероятно, будет подписан 22 мая.

Зеленский 20 мая после инаугурации объявил о роспуске Верховной рады. Он призвал депутатов за оставшиеся два месяца работы принять законы об отмене депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также внести поправки в избирательный кодекс.

Выбор редактора
Финансы
Новости

ВЭБ раскрыл доходность накоплений «молчунов» с начала года

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Государственная управляющая компания (ГУК) ВЭБ.РФ во вторник, 21 мая, раскрыла результаты по доходности от размещения накоплений в I квартале 2019 г. Ей удалось заработать 7,66% годовых по расширенному портфелю – основному, в котором хранятся деньги «молчунов», и 11,72% по портфелю госбумаг (в нем хранятся деньги граждан, целенаправленно доверивших свои накопления госуправляющему), говорится в ее сообщении.

В абсолютном значении доход «молчунов» за январь – март составил 32,47 млрд руб., доход портфеля госбумаг – 0,84 млрд руб. соответственно, следует из данных госкорпорации.

«Доходности за I квартал у нас довольно неплохие», – сказал вице-президент блока «Доверительного управления» Александр Попов. Однако итоги первых трех месяцев не всегда показательны, отметил он. Тем не менее с учетом опережения инфляции по всем портфелям госкорпорацией «задача сбережения накоплений по итогам I квартала выполнена», считает заместитель председателя ВЭБ.РФ Сергей Лыков, слова которого приводятся в сообщении госкорпорации.

По данным Росстата, инфляция по итогам I квартала составила 5,2% в годовом выражении.

ГУК по умолчанию управляет пенсионными накоплениями граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или НПФ. Сейчас под управлением ГУК находятся накопления 39 млн будущих пенсионеров, говорится в ее сообщении. ЦБ квартальную доходность по НПФ еще не раскрывал. В 2018 г. под их управлением находились пенсионные накопления 37 млн граждан.

В I квартале 2019 г. всего 15 600 человек подали заявления о смене страховщика, что в четыре раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах госкорпорации. Почти все заявления были досрочными, то есть с потерей инвестиционного дохода, уточняет там.

Бизнес
Новости

«Укртранснафта» возобновила транзит российской нефти по «Дружбе» в ЕС

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Укртранснафта» восстановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в страны Евросоюза, сообщила пресс-служба украинской компании.

В апреле Белоруссия сообщила о поступлении загрязненной нефти из России. Два крупнейших белорусских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) – ОАО «Мозырский НПЗ» и ОАО «Нафтан» – сообщили об угрозе повреждения оборудования, вдвое сократили объемы нефтепереработки. После этого основные страны-транзитеры – Белоруссия, Польша, Украина, Словакия – приостановили прокачку нефти по «Дружбе». В результате переговоров с российской «Транснефтью» они решили, что очистят трубу от загрязненной нефти, слив ее в резервуары.

В «Транснефти» заявили, что сырье было загрязнено умышленно. По факту происшедшего было возбуждено уголовное дело. Суд в середине мая арестовал четырех его фигурантов, еще двое объявлены в розыск.

В мае прокачку начали восстанавливать. «Укртранснафта» возобновила ее в 00.00 20 мая. Украинская компания прокачала с начала суток 4000 т нефти в направлении ЕС, но приостановила прокачку, получив сообщение о технических проблемах от венгерской MOL.

Политика
Новости

На Порошенко завели уголовное дело по статье о госизмене

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Государственное бюро расследований на основании заявления бывшего заместителя главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова возбудило уголовное дело о госизмене в отношении бывшего украинского президента Петра Порошенко, сообщается на сайте ведомства.

По версии Портнова, Порошенко совершил госизмену, посылая украинских моряков в Керченский пролив. Уточняется, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 г. «Начато досудебное расследование», – отметили в ведомстве.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они не подчинились требованиям российских властей, поэтому корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое были ранены. Им оказали медпомощь, их жизни ничто не угрожает. Против задержанных было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

С мая 2014 г. прокуратура Киева расследовала уголовное дело против Портнова, который, по утверждению ведомства, в 2010 г. незаконно возглавил кафедру конституционного права Киевского национального университета им. Шевченко и завладел средствами университета. Портнов тогда был объявлен в розыск, он покинул Украину и проживал в Москве и Вене. В 2015 г. Портнов выиграл дело в суде ЕС (высшая судебная инстанция Евросоюза) и добился снятия с себя санкций. Печерский районный суд Киева обязал следствие прекратить розыск Портнова. После этого он вернулся на Украину.

Выбор редактора
Политика
Новости

Кремль оценил угрозу санкций против «Северного потока – 2»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российские власти не опасаются, что санкции США помешают финансированию и запуску проекта «Северный поток – 2», сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Проект «Северный поток – 2» во многом уже реализован, и есть определенная уверенность, что проект будет профинансирован и запущен в интересах европейских потребителей голубого топлива», – отметил он.

О намерении в скором времени ввести санкции против «Северного потока – 2» 20 мая, по информации Bloomberg, заявил министр энергетики США Рик Перри. «Палата представителей и сенат, как ожидается, подготовят законопроект об ограничениях для компаний, участвующих в проекте Nord Stream 2», – говорил Перри (цитата по «РИА Новости»).

Песков напомнил, что проект не имеет никакого отношения к политике и является коммерческим, в нем участвует целая группа международных компаний-гигантов.

«Неоднократно наш президент заявлял, что любые действия, нацеленные на то, чтобы воспрепятствовать реализации этого проекта, являются ничем иным, как неприкрытым проявлением недобросовестной конкуренции, чем, собственно, давно уже занимаются США и что является неприемлемым не только для нас, но и для многих стран Европы, о чем они также открыто заявляли», – добавил представитель Кремля. При этом Песков не исключил, что тема энергобезопасности Европы могла бы стать предметом обсуждения российского и американского президентов, если их встреча состоится на саммите G20 в Японии в июне.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото