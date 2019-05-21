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Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление

Ресторанный бизнес шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Об этом Оливер написал в Twitter.

Управление возьмет на себя KPMG, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Jamie Oliver Group. Международного бизнеса Оливера и ресторана Fifteen Cornwall это не коснется.

В прошлом году продажи сети ресторанов Jamie’s Italian снизились почти на 11%, отмечает The Guardian. Были закрыты 12 ресторанов и уволены более 600 сотрудников. От банкротства бизнес тогда спасло то, что Оливер вложил в него 13 млн фунтов.

В России также есть ресторан Jamie’s Italian. Им владеет и управляет международная группа компаний Ginza Project. Всего за рубежом у Оливера более 25 ресторанов, которые были открыты по франшизе.