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«Трансойл» Тимченко может купить железнодорожного оператора УГМК

Один из крупнейших операторов нефтегрузов — «Трансойл» Геннадия Тимченко или его структуры — могут купить у УГМК железнодорожного оператора «Уголь-Транс». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Сейчас «Трансойл» подконтролен Тимченко на 80%, структуре совладельцев УГМК Андрея Бокарева и Искандара Махмудова с 2012 г. принадлежит 13% оператора. Ранее Бокарев не исключал увеличения доли до блокпакета.

«Трансойл» по итогам 2018 г. занимал пятое место в рейтинге INFOLine Rail Russia Top с объемом погрузки 74,1 млн тонн, грузооборотом 180 млрд тонно-километров и общим парком в управлении 54,4 тыс. единиц. Среднемесячный объем перевозок и грузооборот «Уголь-Транса» руководитель «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает в 1 млн тонн и 2,4 млрд тонно-километров, что соответствует примерно 11,5 млн тонн и 27 млрд тонно-километров в год. На начало года в собственности компании было 300 полувагонов, в лизинге — около 7000.

Если сделка состоится у «Трансойла» резко увеличится парк полувагонов. В 2018 г. компания уже купила 1100 новых полувагонов, а также консолидировала активы в нефтеналивном сегменте, завершив выкуп 7000 цистерн у «СГ-Транса». Сделка могла бы быть выгодна и УГМК, которая продаст парк на пике стоимости своему стратегическому партнеру, получит сервисный контракт и обеспечит себя вагонами, отмечает Бурмистров. С учетом сервисного контракта на перевозки с «Кузбассразрезуглем» он оценивает оператора в 7–10 млрд руб., без учета – в 2,5-3 млрд руб.

Тимченко и «Трансойл» с 2014 г. находятся под санкциями США. Однако это не осложнит экспортные перевозки, считают опрошенные изданием юристы. Контракт на перевозку скорее всего, он не будет отвечать критериям существенности, говорит партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич. Для покупателей экспортируемого угля транспортная услуга является факультативной, основное значение имеет купля-продажа.