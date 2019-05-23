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Владелец косаток и белух из «китовой тюрьмы» не собирается выпускать их на волю

Гендиректор компании «Афалина», которой принадлежат косатки и белухи из «китовой тюрьмы», Алексей Решетов, заявил, что не планирует отпускать животных на волю. «Любой вопрос о выпуске может ставиться только после лишения меня права собственности, о каком выпуске идет речь? Животные – моя собственность. Решения о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь», — цитирует его ТАСС.

Сегодня, 23 мая, Южно-Сахалинский городской суд начал рассмотрение по существу иска зоозащитных организаций к Росрыболовству, Минсельхозу и Росприроднадзору о выпуске животных из бухты Средней. Защитники требуют признать незаконным бездействие Росприроднадзора и обязать его безвозмездно изъять животных у владельца, чтобы затем выпустить их в естественную среду. В ходе слушаний суд отклонил ходатайство компании-отловщика «Белый кит» о возвращении иска зоозащитников.

В иске также есть требование о признании незаконными приказов Минсельхоза и Росрыболовства об утверждении допустимого объема косаток и белух в 2018 г., распределении квот на их вылов, а также утверждении планов рыболовства в культурно-просветительских целях. На предварительном заседании 19 апреля Минсельхоз был исключен из числа ответчиков.

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Около сотки косаток и белух были выловлены в 2018 г. в Охотском море и помещены в вольеры бухты Средняя. В феврале этого года президент Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу «определить дальнейшую судьбу китообразных» до 1 марта 2019 г. Как выяснили Генпрокуратура и Следственный комитет, отлов животных произошел с многочисленными нарушениями закона. ФСБ возбудила дела в отношении организаторов «китовой тюрьмы». Фигурантами дел по ч. 2 ст. 8.17 КоАП (нарушение правил требований, регламентирующих рыболовство) стали компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ», Сочинский дельфинарий.