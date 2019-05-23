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Американская Tyson Foods хочет обойти китайские пошлины через инвестиции в Казахстан

Tyson Foods ведет переговоры о крупных инвестициях в Казахстане, что, в частности, позволит крупнейшей мясоперерабатывающей компании США обойти импортные пошлины, введенные Китаем в ответ на торговые меры Вашингтона. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с ходом дискуссии. По их словам, Tyson Foods обсуждает создание в Казахстане завода по переработке говядины.

Первоначальные инвестиции в него могут составить $200 млн, сказал FT один из трех источников. В дальнейшем потенциальные капиталовложения могут достичь нескольких миллиардов долларов, потому что Tyson Foods намерена довести производство мяса до 5 млн т в год. В США в этом году, по прогнозам министерства сельского хозяйства страны, будет произведено 12,4 млн т говядины, а в Казахстане – 480 000 т.

«Неудивительно, что мы рассматриваем различные возможности на международном рынке, – сказала FT Лиз Кростон, представитель Tyson Foods. – Мы посещали Казахстан и заинтересованы в поддержке усилий страны по увеличению производства продуктов питания. Но пока планы по проекту там не формализованы».

США в прошлом году ввели пошлины на поставки товаров из Китая общей стоимостью $250 млрд. В ответ Китай обложил пошлинами американские товары на $110 млрд; 25%-ные ставки на импорт говядины были введены с июля 2018 г., в результате совокупные пошлины на нее достигли 37%. Стоимость поставок говядины из США в Китай упала в I квартале на 17% в годовом исчислении.