«Азбука вкуса» начала поставлять готовую еду на автозаправки

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«Коммерсантъ» узнал о поддержке Путиным проекта Калининградского морского порта

Президент Владимир Путин поддержал проработку проекта строительства глубоководного порта в поселке Янтарном Калининградской области. Это следует из его резолюции на письме помощника президента Андрея Белоусова, отправленном в середине мая, с предложением рекомендовать областному правительству до 1 июля представить в Белый дом бизнес-план проекта. Также в письме предлагалось к 1 сентября поручить кабинету министров рассмотреть вопрос о возможном участии в проекте государства и привлечении иностранных инвесторов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Строительство порта мощностью 48 млн тонн обсуждается с 2000-х гг. Нынешняя стоимость проекта оценивается в 200 млрд руб. с учетом транспортной инфраструктуры, из них 50 млрд руб. может быть выделено из бюджета. Перед этим правительство должно убедиться в адекватной оценке грузооборота и эффективности грузоперевозок из Янтарного.

В начале 2019 г. губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказывал о просьбе региона к федеральным властям согласовать реализацию проекта. По его словам, в порту должен появиться контейнерный терминал на 35 млн тонн, терминал наливных грузов мощностью 4,9 млн тонн и «другие терминалы». В областном правительстве подтвердили работу над бизнес-планом порта в Янтарном. Представитель вице-премьера Максима Акимова Сергей Извольский сообщил, что полученные из региона предложения перенаправлены в Минтранс. В ведомстве получение документа также подтвердили.

Собеседник издания в одной из международных судоходных компаний отмечает, что у Калининграда нет своей грузовой базы на такой объем контейнеров, а «трансшипмент на другие порты региона тоже едва ли будет конкурентным». Еще один источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что в строительстве глубоководного порта может быть заинтересован «Уралхим» Дмитрия Мазепина, поскольку загрузка его терминала в Санкт-Петербурге приближается к максимальной. Компания могла бы быть построит здесь терминал по перевалке около 5 млн тонн минеральных удобрений, но для этого придется решить вопрос с финансированием дноуглубления стоимостью $60–80 млн. В случае реализации проекта компания могла бы частично переориентировать на Калининград объемы, которые сейчас поставляются через Латвию.