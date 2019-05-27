«Азбука вкуса» начала поставлять готовую еду на автозаправки
«Азбука вкуса» договорилась о поставках готовой кулинарии с собственной фабрики-кухни в сеть АЗС Shell. Об этом сообщил «Коммерсанту» представитель сети Андрей Голубков.
По его словам, ассортимент включает 60 позиций под брендом «Уже готово», в частности каши, сэндвичи, супы. Кулинария уже продается на 43 АЗС Shell в Санкт-Петербурге, отметил Голубков, до конца 2019 г. поставки планируется расширить еще на 10-20 станций. Также, добавил он, в планах запуск продажи еды на 5-15 АЗС в Москве.
Объемы поставок «Азбука вкуса» не назвала. Всего у Shell, согласно ее собственным данным, более 250 АЗС.
В апреле 2019 г. сеть начала поставлять готовую продукцию в магазины финской сети Prisma в Петербурге. Это было первое подобное партнерство для «Азбуки вкуса».